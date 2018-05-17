الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء

قضت القوات المسلحة المصرية على 19 إرهابيا في سيناء أثناء العملية الأمنية المناهضة للإرهاب "سيناء-2018".

وجاء في بيان صدر عن الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه تم القضاء على 10 مجرمين من قبل العسكريين المصريين أثناء عملية التطهير في عدد من المناطق في سيناء، فيما قضت قوات الداخلية المصرية المشاركة في العملية على 9 ارهابيين آخرين.

وانطلقت عملية القوات المسلحة المصرية "سيناء-2018" في سيناء شمالي مصر في بداية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.

المصدر: روسيا اليوم