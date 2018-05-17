الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء

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قضت القوات المسلحة المصرية على 19 إرهابيا في سيناء أثناء العملية الأمنية المناهضة للإرهاب "سيناء-2018".
وجاء في بيان صدر عن الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه تم القضاء على 10 مجرمين من قبل العسكريين المصريين أثناء عملية التطهير في عدد من المناطق في سيناء، فيما قضت قوات الداخلية المصرية المشاركة في العملية على 9 ارهابيين آخرين.
وانطلقت عملية القوات المسلحة المصرية "سيناء-2018" في سيناء شمالي مصر في بداية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.
قضت القوات المسلحة المصرية على 19 إرهابيا في سيناء أثناء العملية الأمنية المناهضة للإرهاب "سيناء-2018".
وجاء في بيان صدر عن الجيش المصري، اليوم الخميس، أنه تم القضاء على 10 مجرمين من قبل العسكريين المصريين أثناء عملية التطهير في عدد من المناطق في سيناء، فيما قضت قوات الداخلية المصرية المشاركة في العملية على 9 ارهابيين آخرين.
وانطلقت عملية القوات المسلحة المصرية "سيناء-2018" في سيناء شمالي مصر في بداية فبراير الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 إرهابي واحتجاز مئات المتورطين في أنشطة متطرفة.
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018