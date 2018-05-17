تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة‎

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تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.
"ليلة تطاوين" سيؤثثها عدد من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.
وبهذه المناسبة، سيقع تركيز شاشات عملاقة وسط مدينة الثقافة لبث لقطات سهرة تطاوين وبث اشرطة صوت وصورة عن الجهة، الى جانب تركيز راديو محلي لتنشيط المدينة وبث موسيقى تخص الجهة للتعريف بها وتقديم حوارات مع أعلام وشخصيات الجهة بالإضافة الى المسابقات والجوائز. كما سيقع نقل اجواء السهرة داخل المدينة عن طريق البث الحي والمباشر.
وللتذكير، فان تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" ستتواصل الدورة الاولى الى غاية يوم 12 جوان لتتضمن 6 سهرات رمضانية مخصصة ل6 ولايات، حيث ستستقبل مدينة الثقافة ايام الثلاثاء 20 ماي قبلي والسبت 26 ماي جندوبة. اما السبت 2 جوان سيكون الموعد مع المهدية ثم السبت 9 جوان مع الكاف لتختتم الدورة يوم الثلاثاء 12 جوان مع القيروان.
وتأتي هذه التظاهرة في اطار البرنامج الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية تحت عنوان " مدن الفنون" والذي يمتد على عدة سنوات ويشمل بعث فضاءات ثقافية خاصة في كل أنحاء البلاد وجعل ساحات الفنون فضاء للنقاش العام ومنصات لإطلاق المواهب وتقديم ابداعاتها والتعريف بالتعبيرات الفنية في كل الجهات.
تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.
"ليلة تطاوين" سيؤثثها عدد من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.
وبهذه المناسبة، سيقع تركيز شاشات عملاقة وسط مدينة الثقافة لبث لقطات سهرة تطاوين وبث اشرطة صوت وصورة عن الجهة، الى جانب تركيز راديو محلي لتنشيط المدينة وبث موسيقى تخص الجهة للتعريف بها وتقديم حوارات مع أعلام وشخصيات الجهة بالإضافة الى المسابقات والجوائز. كما سيقع نقل اجواء السهرة داخل المدينة عن طريق البث الحي والمباشر.
وللتذكير، فان تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" ستتواصل الدورة الاولى الى غاية يوم 12 جوان لتتضمن 6 سهرات رمضانية مخصصة ل6 ولايات، حيث ستستقبل مدينة الثقافة ايام الثلاثاء 20 ماي قبلي والسبت 26 ماي جندوبة. اما السبت 2 جوان سيكون الموعد مع المهدية ثم السبت 9 جوان مع الكاف لتختتم الدورة يوم الثلاثاء 12 جوان مع القيروان.
وتأتي هذه التظاهرة في اطار البرنامج الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية تحت عنوان " مدن الفنون" والذي يمتد على عدة سنوات ويشمل بعث فضاءات ثقافية خاصة في كل أنحاء البلاد وجعل ساحات الفنون فضاء للنقاش العام ومنصات لإطلاق المواهب وتقديم ابداعاتها والتعريف بالتعبيرات الفنية في كل الجهات.
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018