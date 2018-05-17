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يوم الخميس 17 ماي 2018
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تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة‎
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الثقافي
تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة‎
17 ماي 2018 | 10:36

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.

"ليلة تطاوين" سيؤثثها عدد من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.

وبهذه المناسبة، سيقع تركيز شاشات عملاقة وسط مدينة الثقافة لبث لقطات سهرة تطاوين وبث اشرطة صوت وصورة عن الجهة، الى جانب تركيز راديو محلي لتنشيط المدينة وبث موسيقى تخص الجهة للتعريف بها وتقديم حوارات مع أعلام وشخصيات الجهة بالإضافة الى المسابقات والجوائز. كما سيقع نقل اجواء السهرة داخل المدينة عن طريق البث الحي والمباشر.

وللتذكير، فان تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" ستتواصل الدورة الاولى الى غاية يوم 12 جوان لتتضمن 6 سهرات رمضانية مخصصة ل6 ولايات، حيث ستستقبل مدينة الثقافة ايام الثلاثاء 20 ماي قبلي والسبت 26 ماي جندوبة. اما السبت 2 جوان سيكون الموعد مع  المهدية ثم السبت 9 جوان مع الكاف لتختتم الدورة يوم الثلاثاء 12 جوان مع القيروان.

وتأتي هذه التظاهرة في اطار  البرنامج الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية تحت عنوان " مدن الفنون" والذي يمتد على عدة سنوات ويشمل بعث فضاءات ثقافية خاصة في كل أنحاء البلاد وجعل ساحات الفنون فضاء للنقاش العام ومنصات لإطلاق المواهب وتقديم ابداعاتها والتعريف بالتعبيرات الفنية في كل الجهات.

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الثقافي
تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة‎
17 ماي 2018 | 10:36

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: من المنتظر ان تفتتح ولاية تطاوين تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة بتونس العاصمة وذلك يوم 19 ماي الجاري.

"ليلة تطاوين" سيؤثثها عدد من مبدعي الجهة لإبراز خصوصياتها ومميزاتها من خلال مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية والعروض الشبابية والفنون الشعبية والفنون الركحية والقراءات الشعرية عروض ازياء للباس التقليدي. كما سيتم تنظيم معارض تقليدية ومعارض ابداعات حرفية ومعارض للأكلات التقليدية التي ستكون سحور اخر الليلة، اضافة الى معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية. وسيتم توزيع مختلف العروض والمعارض بأروقة المدينة التي ستحمل اسماء معتمديات تطاوين.

وبهذه المناسبة، سيقع تركيز شاشات عملاقة وسط مدينة الثقافة لبث لقطات سهرة تطاوين وبث اشرطة صوت وصورة عن الجهة، الى جانب تركيز راديو محلي لتنشيط المدينة وبث موسيقى تخص الجهة للتعريف بها وتقديم حوارات مع أعلام وشخصيات الجهة بالإضافة الى المسابقات والجوائز. كما سيقع نقل اجواء السهرة داخل المدينة عن طريق البث الحي والمباشر.

وللتذكير، فان تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" ستتواصل الدورة الاولى الى غاية يوم 12 جوان لتتضمن 6 سهرات رمضانية مخصصة ل6 ولايات، حيث ستستقبل مدينة الثقافة ايام الثلاثاء 20 ماي قبلي والسبت 26 ماي جندوبة. اما السبت 2 جوان سيكون الموعد مع  المهدية ثم السبت 9 جوان مع الكاف لتختتم الدورة يوم الثلاثاء 12 جوان مع القيروان.

وتأتي هذه التظاهرة في اطار  البرنامج الذي اطلقته وزارة الشؤون الثقافية تحت عنوان " مدن الفنون" والذي يمتد على عدة سنوات ويشمل بعث فضاءات ثقافية خاصة في كل أنحاء البلاد وجعل ساحات الفنون فضاء للنقاش العام ومنصات لإطلاق المواهب وتقديم ابداعاتها والتعريف بالتعبيرات الفنية في كل الجهات.

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