استعدادا لمونديال روسيا: حصة تدريبية في ملعب المنزه واليوم يلتحق خليفة والشعلالي

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واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته يوم امس الاربعاء حيث أجرى الفريق حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه دامت قرابة تسعين دقيقة بمشاركة الحارسين فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبين محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح.
واكتفى الحارس ايمن المثلوثي بحصة تدريبية صباحية اذ مكنه الإطار الفني من راحة قصيرة على أن يستأنف التمارين اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن يلتحق اليوم بالمجموعة كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي ويوم غد الجمعة بقية لاعبي الترجي الرياضي التونسي.
وستتواصل التدريبات بالملعب الاولمبي بالمنزه يومي الخميس والجمعة انطلاقا من الساعة 16 و30د في انتظار الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت يوم الاثنين القائمة الموسعة للاعبين المدعويين لمونديال روسيا على موقعها الرسمي.
ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان
واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته يوم امس الاربعاء حيث أجرى الفريق حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه دامت قرابة تسعين دقيقة بمشاركة الحارسين فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبين محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح.
واكتفى الحارس ايمن المثلوثي بحصة تدريبية صباحية اذ مكنه الإطار الفني من راحة قصيرة على أن يستأنف التمارين اليوم الخميس.
ومن المنتظر أن يلتحق اليوم بالمجموعة كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي ويوم غد الجمعة بقية لاعبي الترجي الرياضي التونسي.
وستتواصل التدريبات بالملعب الاولمبي بالمنزه يومي الخميس والجمعة انطلاقا من الساعة 16 و30د في انتظار الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.
وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت يوم الاثنين القائمة الموسعة للاعبين المدعويين لمونديال روسيا على موقعها الرسمي.
ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.
ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.
وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).
وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
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11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
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-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018