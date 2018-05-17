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يوم الخميس 17 ماي 2018
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استعدادا لمونديال روسيا: حصة تدريبية في ملعب المنزه واليوم يلتحق خليفة والشعلالي
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الأولى
استعدادا لمونديال روسيا: حصة تدريبية في ملعب المنزه واليوم يلتحق خليفة والشعلالي
17 ماي 2018 | 10:28

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته يوم امس الاربعاء حيث أجرى الفريق حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه دامت قرابة تسعين دقيقة بمشاركة الحارسين فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبين محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح.

واكتفى الحارس ايمن المثلوثي بحصة تدريبية صباحية اذ مكنه الإطار الفني من راحة قصيرة على أن يستأنف التمارين اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يلتحق اليوم بالمجموعة كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي ويوم غد الجمعة بقية لاعبي الترجي الرياضي التونسي.

وستتواصل التدريبات بالملعب الاولمبي بالمنزه يومي الخميس والجمعة انطلاقا من الساعة 16 و30د في انتظار الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت يوم الاثنين القائمة الموسعة للاعبين المدعويين لمونديال روسيا على موقعها الرسمي.

ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.

وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان

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الأولى
استعدادا لمونديال روسيا: حصة تدريبية في ملعب المنزه واليوم يلتحق خليفة والشعلالي
17 ماي 2018 | 10:28

واصل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم تحضيراته يوم امس الاربعاء حيث أجرى الفريق حصة تدريبية بالملعب الاولمبي بالمنزه دامت قرابة تسعين دقيقة بمشاركة الحارسين فاروق بن مصطفى ومعز حسن واللاعبين محمد امين بن عمر والفرجاني ساسي وفخرالدين بن يوسف وأحمد العكايشي وأحمد خليل ومحمد بالعربي وبلال المحسني وعلي معلول وياسين مرياح.

واكتفى الحارس ايمن المثلوثي بحصة تدريبية صباحية اذ مكنه الإطار الفني من راحة قصيرة على أن يستأنف التمارين اليوم الخميس.

ومن المنتظر أن يلتحق اليوم بالمجموعة كل من صابر خليفة وغيلان الشعلالي ويوم غد الجمعة بقية لاعبي الترجي الرياضي التونسي.

وستتواصل التدريبات بالملعب الاولمبي بالمنزه يومي الخميس والجمعة انطلاقا من الساعة 16 و30د في انتظار الدخول في تربص مغلق بداية من يوم الاحد القادم.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم نشرت يوم الاثنين القائمة الموسعة للاعبين المدعويين لمونديال روسيا على موقعها الرسمي.

ويشار الى ان الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا » كان طالب البلدان المشاركة في المونديال بتقديم قائمة اولية تضم 35 لاعبا على اقصى تقدير يوم 14 ماي الجاري قبل تقديم القائمة النهائية (23 لاعبا) يوم 4 جوان.

ويذكر ان المنتخب التونسي لكرة القدم يستانف اواخر الشهر الحالي تحضيراته لمونديال روسيا 2018 والتي تتضمن بالخصوص ثلاث مقابلات ودية مع كل من البرتغال يوم 28 ماي وتركيا يوم 1 جوان واسبانيا يوم 9 جوان.

وكان المنتخب التونسي فاز في اللقاءين الوديين الاخيرين على كل من ايران وكوستاريكا بنفس النتيجة (1-0).

وتجدر الاشارة الى ان المنتخب التونسي سيستهل مونديال روسيا بملاقاة نظيره الانقليزي يوم 18 جوان قبل ان يتبارى مع المنتخب البلجيكي يوم 23 جوان على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول (المجموعة السابعة) بمواجهة بنما يوم 28 جوان

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