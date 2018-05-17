قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية

أوقفت مصالح الامن الروسية في العاصمة موسكو أشخاصا دبروا للقيام بأعمال إرهابية خلال مونديال كرة القدم, حسبما اعلن عنه اليوم الاربعاء في موسكو. وأوردت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" نقلا عن مصالح الأمن الفدرالي الروسي أنه تم اعتقال 10 أشخاص من جنسيات أجنبية ،خططوا للقيام بأعمال إرهابية في موسكو وسان بطرسبورغ أثناء نهائيات كأس العالم ،التي ستنطلق منتصف الشهر القادم.

وحسب المصدر الأمني ، فإن الأشخاص المعتقلين وضعوا مخططا لتنفيذ أربعة تفجيرات بقنابل يدوية الصنع ذات طاقة كبيرة، وضبطت بحوزتهم أسلحة مختلفة ،من بندقيات ورشاشات يدوية وقنابل يدوية ،مشيرا الى أن المتورطين ينحدرون من بلدان آسيا الوسطى.

وتمثلت مهام المعتقلين -الذين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم "داعش" بمساعدة شركائهم داخل روسيا وخارجها- ، في إفشال وصول المشجعين إلى كأس العالم لكرة القدم، وتنفيذ تفجيرات في فضاءات عمومية تستقطب عددا كبيرا من الاشخاص.