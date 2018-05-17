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يوم الخميس 17 ماي 2018
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منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
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الأولى
منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018 | 09:23

تعرّض تلميذ إلى العنف من قبل معلمه بسبب وصوله متأخرا الى القسم بالمدرسة الابتدائية "الشهيد نضال الطرابلسي"في الجديدة ممّا استدعى تدخّل أعوان الحماية المدنية ونقل التلميذ إلى مستشفى طبربة ومنه الى مستشفى الاطفال باب سعدون وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني.

وقد تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة بالبحث في شبهة الاعتداء والاستماع لوالدة الطفل التي اتهمت معلّم ابنها بالاعتداء عليه على مرأى ومسمع زملائه بالقسم .

وأضاف أنه تمّ تمكين زاعم الضرر من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية تحدّد الاضرار البدنية التي حصلت له وتؤكد فريضة تعرّضه للاعتداء من عدمها.

من جهته صرّح الاب محمد الهادي الولهازي لمراسلة (وات) أن ابنه ايوب البالغ من العمر12 سنة، يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي، والذي يخضع حاليا للفحوصات الطبية والتصوير بالأشعّة أعلمه أن معلمه أسقطه ارضا بركلة مزدوجة ثم لكمه عدة مرات على مستوى ظهره مما تسبب له في الام شديدة وتطلّب تدخّل أعوان الحماية المدينة بعد الاتصال بهم من إدارة المدرسة فقاموا بنقله فورا الى المستشفى المحلي بطبربة ومنه الى مستشفى الاطفال بباب سعدون، حسب قوله.

وطالب الاب الجهات القضائية بتتبّع المعلّم لاستعماله العنف المادي ضدّ ابنه داخل القسم وتولّى مندوب حماية الطفولة في منوبة إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بشبهة الاعتداء على الطفل في انتظار ما ستؤول اليه نتائج تحقيق الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة التي وجهت استدعاء للمظنون فيه للاستماع إليه.

 

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الأولى
منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018 | 09:23

تعرّض تلميذ إلى العنف من قبل معلمه بسبب وصوله متأخرا الى القسم بالمدرسة الابتدائية "الشهيد نضال الطرابلسي"في الجديدة ممّا استدعى تدخّل أعوان الحماية المدنية ونقل التلميذ إلى مستشفى طبربة ومنه الى مستشفى الاطفال باب سعدون وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني.

وقد تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة بالبحث في شبهة الاعتداء والاستماع لوالدة الطفل التي اتهمت معلّم ابنها بالاعتداء عليه على مرأى ومسمع زملائه بالقسم .

وأضاف أنه تمّ تمكين زاعم الضرر من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية تحدّد الاضرار البدنية التي حصلت له وتؤكد فريضة تعرّضه للاعتداء من عدمها.

من جهته صرّح الاب محمد الهادي الولهازي لمراسلة (وات) أن ابنه ايوب البالغ من العمر12 سنة، يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي، والذي يخضع حاليا للفحوصات الطبية والتصوير بالأشعّة أعلمه أن معلمه أسقطه ارضا بركلة مزدوجة ثم لكمه عدة مرات على مستوى ظهره مما تسبب له في الام شديدة وتطلّب تدخّل أعوان الحماية المدينة بعد الاتصال بهم من إدارة المدرسة فقاموا بنقله فورا الى المستشفى المحلي بطبربة ومنه الى مستشفى الاطفال بباب سعدون، حسب قوله.

وطالب الاب الجهات القضائية بتتبّع المعلّم لاستعماله العنف المادي ضدّ ابنه داخل القسم وتولّى مندوب حماية الطفولة في منوبة إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بشبهة الاعتداء على الطفل في انتظار ما ستؤول اليه نتائج تحقيق الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة التي وجهت استدعاء للمظنون فيه للاستماع إليه.

 

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