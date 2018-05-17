منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة

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تعرّض تلميذ إلى العنف من قبل معلمه بسبب وصوله متأخرا الى القسم بالمدرسة الابتدائية "الشهيد نضال الطرابلسي"في الجديدة ممّا استدعى تدخّل أعوان الحماية المدنية ونقل التلميذ إلى مستشفى طبربة ومنه الى مستشفى الاطفال باب سعدون وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني.
وقد تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة بالبحث في شبهة الاعتداء والاستماع لوالدة الطفل التي اتهمت معلّم ابنها بالاعتداء عليه على مرأى ومسمع زملائه بالقسم .
وأضاف أنه تمّ تمكين زاعم الضرر من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية تحدّد الاضرار البدنية التي حصلت له وتؤكد فريضة تعرّضه للاعتداء من عدمها.
من جهته صرّح الاب محمد الهادي الولهازي لمراسلة (وات) أن ابنه ايوب البالغ من العمر12 سنة، يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي، والذي يخضع حاليا للفحوصات الطبية والتصوير بالأشعّة أعلمه أن معلمه أسقطه ارضا بركلة مزدوجة ثم لكمه عدة مرات على مستوى ظهره مما تسبب له في الام شديدة وتطلّب تدخّل أعوان الحماية المدينة بعد الاتصال بهم من إدارة المدرسة فقاموا بنقله فورا الى المستشفى المحلي بطبربة ومنه الى مستشفى الاطفال بباب سعدون، حسب قوله.
وطالب الاب الجهات القضائية بتتبّع المعلّم لاستعماله العنف المادي ضدّ ابنه داخل القسم وتولّى مندوب حماية الطفولة في منوبة إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بشبهة الاعتداء على الطفل في انتظار ما ستؤول اليه نتائج تحقيق الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة التي وجهت استدعاء للمظنون فيه للاستماع إليه.
تعرّض تلميذ إلى العنف من قبل معلمه بسبب وصوله متأخرا الى القسم بالمدرسة الابتدائية "الشهيد نضال الطرابلسي"في الجديدة ممّا استدعى تدخّل أعوان الحماية المدنية ونقل التلميذ إلى مستشفى طبربة ومنه الى مستشفى الاطفال باب سعدون وفق ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر أمني.
وقد تعهّدت الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة بالبحث في شبهة الاعتداء والاستماع لوالدة الطفل التي اتهمت معلّم ابنها بالاعتداء عليه على مرأى ومسمع زملائه بالقسم .
وأضاف أنه تمّ تمكين زاعم الضرر من تسخير طبي لاستخراج شهادة طبية تحدّد الاضرار البدنية التي حصلت له وتؤكد فريضة تعرّضه للاعتداء من عدمها.
من جهته صرّح الاب محمد الهادي الولهازي لمراسلة (وات) أن ابنه ايوب البالغ من العمر12 سنة، يدرس بالسنة الخامسة ابتدائي، والذي يخضع حاليا للفحوصات الطبية والتصوير بالأشعّة أعلمه أن معلمه أسقطه ارضا بركلة مزدوجة ثم لكمه عدة مرات على مستوى ظهره مما تسبب له في الام شديدة وتطلّب تدخّل أعوان الحماية المدينة بعد الاتصال بهم من إدارة المدرسة فقاموا بنقله فورا الى المستشفى المحلي بطبربة ومنه الى مستشفى الاطفال بباب سعدون، حسب قوله.
وطالب الاب الجهات القضائية بتتبّع المعلّم لاستعماله العنف المادي ضدّ ابنه داخل القسم وتولّى مندوب حماية الطفولة في منوبة إشعار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة بشبهة الاعتداء على الطفل في انتظار ما ستؤول اليه نتائج تحقيق الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بمنطقة الأمن الوطني في طبربة التي وجهت استدعاء للمظنون فيه للاستماع إليه.
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
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