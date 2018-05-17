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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أخبار النادي الصفاقسي.. الحمدوني يلوح باللجوء الى لجنة النزاعـــات
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كرة القدم
أخبار النادي الصفاقسي.. الحمدوني يلوح باللجوء الى لجنة النزاعـــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

علمنا ان اللاعب جاسم الحمدوني مصر على الحصول على مستحقاته التي بلغت حوالي 70 الف دينار وحسب ما لدينا من معطيات فان الحمدوني اتصل بعديد المسؤولين لكنه لم ينل الا الوعود وتشير بعض المصادر الى انه يلوح باللجوء الى لجنة النزاعات والنسج على منوال علي القربي.
محاولات
نفى وكيل اعمال ماهر الحناشي اي اتصال بين اللاعب والنجم الساحلي والجديد في هذا الموضوع هو ان مسؤولا قديما اقترح على الهيئة الاحتفاظ بالحناشي لموسم اخر خاصة ان الفريق مقبل على منافستين هامتين الاولى عربية والثانية افريقية ووعد هذا المسؤول بالتكفل بخلاص اجور الحناشي.

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أخبار النادي الصفاقسي.. الحمدوني يلوح باللجوء الى لجنة النزاعـــات
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

علمنا ان اللاعب جاسم الحمدوني مصر على الحصول على مستحقاته التي بلغت حوالي 70 الف دينار وحسب ما لدينا من معطيات فان الحمدوني اتصل بعديد المسؤولين لكنه لم ينل الا الوعود وتشير بعض المصادر الى انه يلوح باللجوء الى لجنة النزاعات والنسج على منوال علي القربي.
محاولات
نفى وكيل اعمال ماهر الحناشي اي اتصال بين اللاعب والنجم الساحلي والجديد في هذا الموضوع هو ان مسؤولا قديما اقترح على الهيئة الاحتفاظ بالحناشي لموسم اخر خاصة ان الفريق مقبل على منافستين هامتين الاولى عربية والثانية افريقية ووعد هذا المسؤول بالتكفل بخلاص اجور الحناشي.

نورالدين البكوش
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المنتخب الوطني.. غضب بسبب الحرباوي، والنقاز يردّ على المشككين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على...
المزيد >>
فخرالدين الجزيري لـ«الشروق»... أريد البقاء في الافريقي رغم فسخ العقد و تجاهل الهيئة
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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