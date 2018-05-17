أخبار النادي الصفاقسي.. الحمدوني يلوح باللجوء الى لجنة النزاعـــات

علمنا ان اللاعب جاسم الحمدوني مصر على الحصول على مستحقاته التي بلغت حوالي 70 الف دينار وحسب ما لدينا من معطيات فان الحمدوني اتصل بعديد المسؤولين لكنه لم ينل الا الوعود وتشير بعض المصادر الى انه يلوح باللجوء الى لجنة النزاعات والنسج على منوال علي القربي.

محاولات

نفى وكيل اعمال ماهر الحناشي اي اتصال بين اللاعب والنجم الساحلي والجديد في هذا الموضوع هو ان مسؤولا قديما اقترح على الهيئة الاحتفاظ بالحناشي لموسم اخر خاصة ان الفريق مقبل على منافستين هامتين الاولى عربية والثانية افريقية ووعد هذا المسؤول بالتكفل بخلاص اجور الحناشي.





نورالدين البكوش