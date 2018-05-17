أخبار النادي الصفاقسي.. الحمدوني يلوح باللجوء الى لجنة النزاعـــات

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علمنا ان اللاعب جاسم الحمدوني مصر على الحصول على مستحقاته التي بلغت حوالي 70 الف دينار وحسب ما لدينا من معطيات فان الحمدوني اتصل بعديد المسؤولين لكنه لم ينل الا الوعود وتشير بعض المصادر الى انه يلوح باللجوء الى لجنة النزاعات والنسج على منوال علي القربي.
محاولات
نفى وكيل اعمال ماهر الحناشي اي اتصال بين اللاعب والنجم الساحلي والجديد في هذا الموضوع هو ان مسؤولا قديما اقترح على الهيئة الاحتفاظ بالحناشي لموسم اخر خاصة ان الفريق مقبل على منافستين هامتين الاولى عربية والثانية افريقية ووعد هذا المسؤول بالتكفل بخلاص اجور الحناشي.
علمنا ان اللاعب جاسم الحمدوني مصر على الحصول على مستحقاته التي بلغت حوالي 70 الف دينار وحسب ما لدينا من معطيات فان الحمدوني اتصل بعديد المسؤولين لكنه لم ينل الا الوعود وتشير بعض المصادر الى انه يلوح باللجوء الى لجنة النزاعات والنسج على منوال علي القربي.
محاولات
نفى وكيل اعمال ماهر الحناشي اي اتصال بين اللاعب والنجم الساحلي والجديد في هذا الموضوع هو ان مسؤولا قديما اقترح على الهيئة الاحتفاظ بالحناشي لموسم اخر خاصة ان الفريق مقبل على منافستين هامتين الاولى عربية والثانية افريقية ووعد هذا المسؤول بالتكفل بخلاص اجور الحناشي.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018