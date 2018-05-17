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يوم الخميس 17 ماي 2018
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حكايتنا مع المونديال. .جوزيه كلايتون .. نال الجنسية... وشرّف الراية الوطنية
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كرة القدم
حكايتنا مع المونديال. .جوزيه كلايتون .. نال الجنسية... وشرّف الراية الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

خوزيه كلايتون ظهير ايسر(من مواليد 21 مارس 1974 في ساو لويز بالبرازيل ) هو اللاعب الوحيد الذي وقع منحه الجنسية التونسية ليشارك في كأس العالم بالوان المنتخب الوطني لذلك يمكن اعتباره استثناء ضمن كل اللاعبين الذي شاركوا في كأس العالم مع المنتخب الوطني سواء من هذه الناحية او من حيث العطاء الغزير الذي قدمه مع النسور.
النجم بوابة النجومية
كلايتون انتدبه النجم الساحلي سنة 1995 وفتح امامه ابواب التألق والنجومية حيث لعب 3 مواسم مع الفريق ثم احترف في باستيا الفرنسي من 98 الى 2001 وبعدها عاد الى ولعب لمدة قصيرة مع الملعب التونسي وبعدها انتقل الى الترجي اين عرف عديد التتويجات وتواصلت الرحلة 4 مواسم ثم غادر كلايتون الترجي الى محطات اخرى في الخليج وفي تونس ايضا.
مونديال 98 في البال
تألق خوزيه كلايتون في البطولة الفرنسية جعل الاطار الفني بقيادة هنري كسبرجاك يوجه له الدعوة بعد ان تحصل قبل ذلك على الجنسية التونسية وشارك كلايتون في مونديال فرنسا 98 وخاض مقابلتين كأساسي امام كل من انجلترا وكولمبيا وقدم الاضافة في الجهة اليسرى للدفاع وكان يعاضد الهجوم بين الحين والآخر ولم يلعب كلايتون المباراة الثالثة امام رومانيا.
وقد حافظ كلايتون على مكانه ايضا ضمن قائمة المنتخب لعدة سنوات حيث تواجد في مونديال كوريا واليابان 2002 ولكنه فقد مكانه ضمن التشكيلة الاساسية ولم يلعب سوى مباراة واحدة كانت امام المنتخب الياباني التي خسرها النسور ايضا.
لقب رائع ونادر في 2004
واصل كلايتون العمل واستطاع ان يضمن لنفسه مكانا في تشكيلة المنتخب مع روجي لومار وشارك في كأس افريقيا للأمم 2004 بتونس ونجح في تقديم وجه ممتاز وساعد المنتخب على تحقيق الهدف المنشود وقتها وهو اللقب الافريقي الاول في تاريخ تونس وهكذا سجل كلايتون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة التونسية وكان تجنيسه قرارا صائبا عكس عدة لاعبين آخرين تم تجنيسهم لكنهم لم يقدموا للمنتخب شيئا.

منير الزوابي
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كرة القدم
حكايتنا مع المونديال. .جوزيه كلايتون .. نال الجنسية... وشرّف الراية الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

خوزيه كلايتون ظهير ايسر(من مواليد 21 مارس 1974 في ساو لويز بالبرازيل ) هو اللاعب الوحيد الذي وقع منحه الجنسية التونسية ليشارك في كأس العالم بالوان المنتخب الوطني لذلك يمكن اعتباره استثناء ضمن كل اللاعبين الذي شاركوا في كأس العالم مع المنتخب الوطني سواء من هذه الناحية او من حيث العطاء الغزير الذي قدمه مع النسور.
النجم بوابة النجومية
كلايتون انتدبه النجم الساحلي سنة 1995 وفتح امامه ابواب التألق والنجومية حيث لعب 3 مواسم مع الفريق ثم احترف في باستيا الفرنسي من 98 الى 2001 وبعدها عاد الى ولعب لمدة قصيرة مع الملعب التونسي وبعدها انتقل الى الترجي اين عرف عديد التتويجات وتواصلت الرحلة 4 مواسم ثم غادر كلايتون الترجي الى محطات اخرى في الخليج وفي تونس ايضا.
مونديال 98 في البال
تألق خوزيه كلايتون في البطولة الفرنسية جعل الاطار الفني بقيادة هنري كسبرجاك يوجه له الدعوة بعد ان تحصل قبل ذلك على الجنسية التونسية وشارك كلايتون في مونديال فرنسا 98 وخاض مقابلتين كأساسي امام كل من انجلترا وكولمبيا وقدم الاضافة في الجهة اليسرى للدفاع وكان يعاضد الهجوم بين الحين والآخر ولم يلعب كلايتون المباراة الثالثة امام رومانيا.
وقد حافظ كلايتون على مكانه ايضا ضمن قائمة المنتخب لعدة سنوات حيث تواجد في مونديال كوريا واليابان 2002 ولكنه فقد مكانه ضمن التشكيلة الاساسية ولم يلعب سوى مباراة واحدة كانت امام المنتخب الياباني التي خسرها النسور ايضا.
لقب رائع ونادر في 2004
واصل كلايتون العمل واستطاع ان يضمن لنفسه مكانا في تشكيلة المنتخب مع روجي لومار وشارك في كأس افريقيا للأمم 2004 بتونس ونجح في تقديم وجه ممتاز وساعد المنتخب على تحقيق الهدف المنشود وقتها وهو اللقب الافريقي الاول في تاريخ تونس وهكذا سجل كلايتون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة التونسية وكان تجنيسه قرارا صائبا عكس عدة لاعبين آخرين تم تجنيسهم لكنهم لم يقدموا للمنتخب شيئا.

منير الزوابي
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