تحدى متاعبه الصحية وحضر بمركب باردو .. أحمد المغيربي في خدمــــة «البقلاوة»

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يبقى اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المغيربي، شفاه الله وأطال في عمره، من الرموز الشامخة في قلعة باردو وهو الذي صنع العجب كلاعب وأهدى فريق «البايات» لقب الكأس بعد أن هزم قطبي العاصمة، والحقيقة ان المدرب والمحلل الفني والمدافع السابق لـ»البقلاوة» قلّ ظهوره في الساحة الرياضية منذ موسمين بعد ان ارغمه المرض على الابتعاد عن أجواء كرة القدم التونسية وهو الذي عرف بنقده اللاذع للمشرفين عليها. «سيد أحمد» نزل ضيفا مبجلا على مركب باردو عشية أول أمس بدعوة من هيئة جلال بن عيسى.
تواصل وامتداد الهوية
للإشارة أطلقت هيئة «البقلاوة» منذ أسابيع خدمة الارساليات القصيرة «الأساماسينغ» لتمكّن جماهيرها العريضة من المساهمة في التمويل ومدّ يد المساعدة امام انسداد آفاق التمويل العمومي وعزوف أغلب رجال الاعمال المنتمين للأخضر والاحمر عن مدّ يد المساعدة. رئيس النادي جلال بن عيسى وجّه في هذا الاطار الدعوة للمغيربي الذي تحدّى المرض ولبى النداء وهو ما يشكل قطرة من بحر الحب الذي يكنّه للملعب التونسي. «سيد أحمد» حضر بمركب المرحوم الهادي النيفر على كرسيه المتحرك ليثبت لبعض من يتكبرون على فريق «البايات» ان «البقلاوة» برجالها وليعترف بجميل وأفضال الملعب التونسي عليه وحضر معه أيضا اللاعب السابق جمال الدين الناوي وجمال الدين ليمام وأنيس العياري والحارس السابق لفريق كرة اليد رياض الصانع. وقد حظي المغيربي وباقي الحضور باستقبال يليق بانجازاتهم ومساهماتهم في تتويجات فريق باردو وشاركوا في الحملة الاشهارية التي تهدف الى الربط بين أجيال الملعب التونسي واستعادة هوية لـ»البقلاوة».
يبقى اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المغيربي، شفاه الله وأطال في عمره، من الرموز الشامخة في قلعة باردو وهو الذي صنع العجب كلاعب وأهدى فريق «البايات» لقب الكأس بعد أن هزم قطبي العاصمة، والحقيقة ان المدرب والمحلل الفني والمدافع السابق لـ»البقلاوة» قلّ ظهوره في الساحة الرياضية منذ موسمين بعد ان ارغمه المرض على الابتعاد عن أجواء كرة القدم التونسية وهو الذي عرف بنقده اللاذع للمشرفين عليها. «سيد أحمد» نزل ضيفا مبجلا على مركب باردو عشية أول أمس بدعوة من هيئة جلال بن عيسى.
تواصل وامتداد الهوية
للإشارة أطلقت هيئة «البقلاوة» منذ أسابيع خدمة الارساليات القصيرة «الأساماسينغ» لتمكّن جماهيرها العريضة من المساهمة في التمويل ومدّ يد المساعدة امام انسداد آفاق التمويل العمومي وعزوف أغلب رجال الاعمال المنتمين للأخضر والاحمر عن مدّ يد المساعدة. رئيس النادي جلال بن عيسى وجّه في هذا الاطار الدعوة للمغيربي الذي تحدّى المرض ولبى النداء وهو ما يشكل قطرة من بحر الحب الذي يكنّه للملعب التونسي. «سيد أحمد» حضر بمركب المرحوم الهادي النيفر على كرسيه المتحرك ليثبت لبعض من يتكبرون على فريق «البايات» ان «البقلاوة» برجالها وليعترف بجميل وأفضال الملعب التونسي عليه وحضر معه أيضا اللاعب السابق جمال الدين الناوي وجمال الدين ليمام وأنيس العياري والحارس السابق لفريق كرة اليد رياض الصانع. وقد حظي المغيربي وباقي الحضور باستقبال يليق بانجازاتهم ومساهماتهم في تتويجات فريق باردو وشاركوا في الحملة الاشهارية التي تهدف الى الربط بين أجيال الملعب التونسي واستعادة هوية لـ»البقلاوة».
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018