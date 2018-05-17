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يوم الخميس 17 ماي 2018
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تحدى متاعبه الصحية وحضر بمركب باردو .. أحمد المغيربي في خدمــــة «البقلاوة»
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كرة القدم
تحدى متاعبه الصحية وحضر بمركب باردو .. أحمد المغيربي في خدمــــة «البقلاوة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

يبقى اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المغيربي، شفاه الله وأطال في عمره، من الرموز الشامخة في قلعة باردو وهو الذي صنع العجب كلاعب وأهدى فريق «البايات» لقب الكأس بعد أن هزم قطبي العاصمة، والحقيقة ان المدرب والمحلل الفني والمدافع السابق لـ»البقلاوة» قلّ ظهوره في الساحة الرياضية منذ موسمين بعد ان ارغمه المرض على الابتعاد عن أجواء كرة القدم التونسية وهو الذي عرف بنقده اللاذع للمشرفين عليها. «سيد أحمد» نزل ضيفا مبجلا على مركب باردو عشية أول أمس بدعوة من هيئة جلال بن عيسى.
تواصل وامتداد الهوية
للإشارة أطلقت هيئة «البقلاوة» منذ أسابيع خدمة الارساليات القصيرة «الأساماسينغ» لتمكّن جماهيرها العريضة من المساهمة في التمويل ومدّ يد المساعدة امام انسداد آفاق التمويل العمومي وعزوف أغلب رجال الاعمال المنتمين للأخضر والاحمر عن مدّ يد المساعدة. رئيس النادي جلال بن عيسى وجّه في هذا الاطار الدعوة للمغيربي الذي تحدّى المرض ولبى النداء وهو ما يشكل قطرة من بحر الحب الذي يكنّه للملعب التونسي. «سيد أحمد» حضر بمركب المرحوم الهادي النيفر على كرسيه المتحرك ليثبت لبعض من يتكبرون على فريق «البايات» ان «البقلاوة» برجالها وليعترف بجميل وأفضال الملعب التونسي عليه وحضر معه أيضا اللاعب السابق جمال الدين الناوي وجمال الدين ليمام وأنيس العياري والحارس السابق لفريق كرة اليد رياض الصانع. وقد حظي المغيربي وباقي الحضور باستقبال يليق بانجازاتهم ومساهماتهم في تتويجات فريق باردو وشاركوا في الحملة الاشهارية التي تهدف الى الربط بين أجيال الملعب التونسي واستعادة هوية لـ»البقلاوة».

مراد الخترشي
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كرة القدم
تحدى متاعبه الصحية وحضر بمركب باردو .. أحمد المغيربي في خدمــــة «البقلاوة»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

يبقى اللاعب السابق للملعب التونسي أحمد المغيربي، شفاه الله وأطال في عمره، من الرموز الشامخة في قلعة باردو وهو الذي صنع العجب كلاعب وأهدى فريق «البايات» لقب الكأس بعد أن هزم قطبي العاصمة، والحقيقة ان المدرب والمحلل الفني والمدافع السابق لـ»البقلاوة» قلّ ظهوره في الساحة الرياضية منذ موسمين بعد ان ارغمه المرض على الابتعاد عن أجواء كرة القدم التونسية وهو الذي عرف بنقده اللاذع للمشرفين عليها. «سيد أحمد» نزل ضيفا مبجلا على مركب باردو عشية أول أمس بدعوة من هيئة جلال بن عيسى.
تواصل وامتداد الهوية
للإشارة أطلقت هيئة «البقلاوة» منذ أسابيع خدمة الارساليات القصيرة «الأساماسينغ» لتمكّن جماهيرها العريضة من المساهمة في التمويل ومدّ يد المساعدة امام انسداد آفاق التمويل العمومي وعزوف أغلب رجال الاعمال المنتمين للأخضر والاحمر عن مدّ يد المساعدة. رئيس النادي جلال بن عيسى وجّه في هذا الاطار الدعوة للمغيربي الذي تحدّى المرض ولبى النداء وهو ما يشكل قطرة من بحر الحب الذي يكنّه للملعب التونسي. «سيد أحمد» حضر بمركب المرحوم الهادي النيفر على كرسيه المتحرك ليثبت لبعض من يتكبرون على فريق «البايات» ان «البقلاوة» برجالها وليعترف بجميل وأفضال الملعب التونسي عليه وحضر معه أيضا اللاعب السابق جمال الدين الناوي وجمال الدين ليمام وأنيس العياري والحارس السابق لفريق كرة اليد رياض الصانع. وقد حظي المغيربي وباقي الحضور باستقبال يليق بانجازاتهم ومساهماتهم في تتويجات فريق باردو وشاركوا في الحملة الاشهارية التي تهدف الى الربط بين أجيال الملعب التونسي واستعادة هوية لـ»البقلاوة».

مراد الخترشي
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