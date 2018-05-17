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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال .. 5 ألقاب للبرازيل... والخيبة الهولندية مستمرة
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كرة القدم
أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال .. 5 ألقاب للبرازيل... والخيبة الهولندية مستمرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عبر قارات العالم صافرة البداية لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 والتي يفصلنا عنها اقل من شهر للاستمتاع بعروض كروية شيقة للمنتخبات بصفة عامة وبعض النجوم الذين تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الرياضي الحالي مع فرقهم في مختلف البطولات الاوروبية خاصة. «المونديال» عبر التاريخ يزخر بعديد الارقام القياسية التي حققها لاعبون في النسخ الفارطة منذ بداية المسابقة العالمية.
2
هو عدد القارات التي توجت منتخباتها بالمونديال اذ لم يفز أي منتخب بلقب كأس العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية. كما ان جنوب أفريقيا هي الدولة المستضيفة الوحيدة التي ودعت البطولة من الدور الأول، وكان ذلك في نسخة 2010.
3
هو عدد النهائيات التي خاضها منتخب هولاندا دون الفوز في اي منها باللقب، منتخب هولندا بلغ المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات، لكنه لم يفز بالبطولة مطلقا، لذا يوصف بأنه أفضل منتخب لم يفز بكأس العالم.
5
هو عدد القاب منتخب البرازيل . «السامبا» هو اكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد ان توّج بكأس العالم خمس مرات أعوام 1958 و1962 و1970  و1994  و2002.  وهو المنتخب الوحيد الذي لم يتخلّف عن أي نسخة من المونديال منذ انطلاقه سنة 1930، وفاز منتخب البرازيل في 71 مباراة في نهائيات كأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في تاريخ البطولة. كما ان البرازيل تتشارك مع ايطاليا في الفوز باللقب مرتين متتاليتين.
10
هو عدد الاهداف في مباراة واحدة اذ يعتبر منتخب المجر أكثر منتخب سجل أهدافا في مباراة واحدة في كأس العالم، إذ هزم السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس العالم 1982.
16
هو عدد البطاقات الصفراء في لقاء واحد، حيث شهدت مباراة هولندا والبرتغال في كأس العالم 2006 أكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في مباراة واحدة (16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء).
224
هو عدد الاهداف التي سجلها منتخب واحد في المونديال، حيث تعد ألمانيا صاحبة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم، إذ سجلت 224 هدفا، تليها البرازيل بـ 221 هدفا. والغريب أيضا أن ألمانيا هي أكثر المنتخبات قبولا للأهداف بـ 121 هدفا.

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كرة القدم
أرقام قياسية عبر تاريخ المونديال .. 5 ألقاب للبرازيل... والخيبة الهولندية مستمرة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عبر قارات العالم صافرة البداية لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 والتي يفصلنا عنها اقل من شهر للاستمتاع بعروض كروية شيقة للمنتخبات بصفة عامة وبعض النجوم الذين تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الرياضي الحالي مع فرقهم في مختلف البطولات الاوروبية خاصة. «المونديال» عبر التاريخ يزخر بعديد الارقام القياسية التي حققها لاعبون في النسخ الفارطة منذ بداية المسابقة العالمية.
2
هو عدد القارات التي توجت منتخباتها بالمونديال اذ لم يفز أي منتخب بلقب كأس العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية. كما ان جنوب أفريقيا هي الدولة المستضيفة الوحيدة التي ودعت البطولة من الدور الأول، وكان ذلك في نسخة 2010.
3
هو عدد النهائيات التي خاضها منتخب هولاندا دون الفوز في اي منها باللقب، منتخب هولندا بلغ المباراة النهائية لكأس العالم ثلاث مرات، لكنه لم يفز بالبطولة مطلقا، لذا يوصف بأنه أفضل منتخب لم يفز بكأس العالم.
5
هو عدد القاب منتخب البرازيل . «السامبا» هو اكثر المنتخبات تتويجا باللقب بعد ان توّج بكأس العالم خمس مرات أعوام 1958 و1962 و1970  و1994  و2002.  وهو المنتخب الوحيد الذي لم يتخلّف عن أي نسخة من المونديال منذ انطلاقه سنة 1930، وفاز منتخب البرازيل في 71 مباراة في نهائيات كأس العالم، ليصبح أكثر المنتخبات تحقيقا للفوز في تاريخ البطولة. كما ان البرازيل تتشارك مع ايطاليا في الفوز باللقب مرتين متتاليتين.
10
هو عدد الاهداف في مباراة واحدة اذ يعتبر منتخب المجر أكثر منتخب سجل أهدافا في مباراة واحدة في كأس العالم، إذ هزم السلفادور بعشرة أهداف مقابل هدف وحيد في كأس العالم 1982.
16
هو عدد البطاقات الصفراء في لقاء واحد، حيث شهدت مباراة هولندا والبرتغال في كأس العالم 2006 أكبر عدد من البطاقات الصفراء والحمراء في مباراة واحدة (16 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء).
224
هو عدد الاهداف التي سجلها منتخب واحد في المونديال، حيث تعد ألمانيا صاحبة أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم، إذ سجلت 224 هدفا، تليها البرازيل بـ 221 هدفا. والغريب أيضا أن ألمانيا هي أكثر المنتخبات قبولا للأهداف بـ 121 هدفا.

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