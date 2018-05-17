فاز على زيسكو الزمبي (2 ـ 1).. انتصار أعاد النجم إلى المدار

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حقق النجم الساحلي عشية امس انتصارا هاما في ظرف صعب على نادي زيسكو يونايتد الزمبي في اطار الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، خاصة وان ابناء النجم واجهوا منافسين اذا اعتبرنا غضب الجمهور الحاضر على اللاعبين.
شوط أول باهت والجمهور يعقد الوضعية
بدا واضحا منذ انطلاق المباراة ان النجم الساحلي متأثر بالأحداث التي رافقته في الايام الاخيرة عندما خسر المركز الثاني في البطولة وخاصة الهزيمة الثقيلة في نهائي الكأس امام النادي الافريقي، وهو عامل استغله الفريق الزمبي الذي قدم شوطا اول مريحا خاصة وانه كاد يفاجئ دفاع النجم منذ الدقيقة الاولى بواسطة المهاجم الكيني جيسي وار، ولم يستفق ابناء النجم بل تأثرت معنوياتهم بمساندة الجماهير القليلة الحاضرة للفريق الزمبي احتجاجا على نتائج فريقهم الاخيرة. وضعية كبلت ارجل اللاعبين ولم تتوفر سوى فرصة وحيدة جدية للنجم بواسطة بانغورا الذي اهدرها بصفة غريبة مما يؤكد ان ابناء المدرب مضوي لم يتجاوزوا بعد مخلفات خسارة الكأس، لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي لكنه شوط طرح عديد الاسئلة حول غياب رد فعل اللاعبين في رهان كبير مثل رابطة الابطال الافريقية.
... وتغيرت الاحوال
في الشوط الثاني تغيرت الأحوال ومع انطلاقته تمكن علية البريقي اثر هجوم منسق من فك شفرة دفاع الفريق الزمبي وتحديدا في الدقيقة 46، ليعطي لزملائه شحنة معنوية خاصة بعد تحسن اداء الفريق ولاسيما على مستوى النجاعة الهجومية وهو ما ترجمه المهاجم عمرو مرعي في الدقيقة 56 بإضافة الهدف الثاني. هدف حرر ارجل اللاعبين رغم تواصل صيحات الجماهير التي انتقدت اداء بعض اللاعبين وخاصة ايهاب المساكني. وكاد النجم يضيف اهداف اخرى لولا انانية بانغورا احيانا وتسرع مرعي احيانا اخرى، وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة تمكن كامبولي من تذليل الفارق. ورغم اهمية الانتصار الذي اعاد النجم الى مداره فان جماهير النجم لم تكن راضية وواصلت انتقاداتها للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير - الجمل - عبد الرزاق - البدوي - البريقي - المساكني - لحمر - الطرابلسي - كشريدة - مرعي - بانغورا
زيسكو يونايتد: باندا - أوينو - كابومبو - كالوندا - متونغا - شيغندو - أكومو - كالونغو - سيلوينبا - وار - كامبولي.
حقق النجم الساحلي عشية امس انتصارا هاما في ظرف صعب على نادي زيسكو يونايتد الزمبي في اطار الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، خاصة وان ابناء النجم واجهوا منافسين اذا اعتبرنا غضب الجمهور الحاضر على اللاعبين.
شوط أول باهت والجمهور يعقد الوضعية
بدا واضحا منذ انطلاق المباراة ان النجم الساحلي متأثر بالأحداث التي رافقته في الايام الاخيرة عندما خسر المركز الثاني في البطولة وخاصة الهزيمة الثقيلة في نهائي الكأس امام النادي الافريقي، وهو عامل استغله الفريق الزمبي الذي قدم شوطا اول مريحا خاصة وانه كاد يفاجئ دفاع النجم منذ الدقيقة الاولى بواسطة المهاجم الكيني جيسي وار، ولم يستفق ابناء النجم بل تأثرت معنوياتهم بمساندة الجماهير القليلة الحاضرة للفريق الزمبي احتجاجا على نتائج فريقهم الاخيرة. وضعية كبلت ارجل اللاعبين ولم تتوفر سوى فرصة وحيدة جدية للنجم بواسطة بانغورا الذي اهدرها بصفة غريبة مما يؤكد ان ابناء المدرب مضوي لم يتجاوزوا بعد مخلفات خسارة الكأس، لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي لكنه شوط طرح عديد الاسئلة حول غياب رد فعل اللاعبين في رهان كبير مثل رابطة الابطال الافريقية.
... وتغيرت الاحوال
في الشوط الثاني تغيرت الأحوال ومع انطلاقته تمكن علية البريقي اثر هجوم منسق من فك شفرة دفاع الفريق الزمبي وتحديدا في الدقيقة 46، ليعطي لزملائه شحنة معنوية خاصة بعد تحسن اداء الفريق ولاسيما على مستوى النجاعة الهجومية وهو ما ترجمه المهاجم عمرو مرعي في الدقيقة 56 بإضافة الهدف الثاني. هدف حرر ارجل اللاعبين رغم تواصل صيحات الجماهير التي انتقدت اداء بعض اللاعبين وخاصة ايهاب المساكني. وكاد النجم يضيف اهداف اخرى لولا انانية بانغورا احيانا وتسرع مرعي احيانا اخرى، وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة تمكن كامبولي من تذليل الفارق. ورغم اهمية الانتصار الذي اعاد النجم الى مداره فان جماهير النجم لم تكن راضية وواصلت انتقاداتها للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير - الجمل - عبد الرزاق - البدوي - البريقي - المساكني - لحمر - الطرابلسي - كشريدة - مرعي - بانغورا
زيسكو يونايتد: باندا - أوينو - كابومبو - كالوندا - متونغا - شيغندو - أكومو - كالونغو - سيلوينبا - وار - كامبولي.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018