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يوم الخميس 17 ماي 2018
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فاز على زيسكو الزمبي (2 ـ 1).. انتصار أعاد النجم إلى المدار
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كرة القدم
فاز على زيسكو الزمبي (2 ـ 1).. انتصار أعاد النجم إلى المدار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

حقق النجم الساحلي عشية امس انتصارا هاما في ظرف صعب على نادي زيسكو يونايتد الزمبي في اطار الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، خاصة وان ابناء النجم واجهوا منافسين اذا اعتبرنا غضب الجمهور الحاضر على اللاعبين.
شوط أول باهت والجمهور يعقد الوضعية
بدا واضحا منذ انطلاق المباراة ان النجم الساحلي متأثر بالأحداث التي رافقته في الايام الاخيرة عندما خسر المركز الثاني في البطولة وخاصة الهزيمة الثقيلة في نهائي الكأس امام النادي الافريقي، وهو عامل استغله الفريق الزمبي الذي قدم شوطا اول مريحا خاصة وانه كاد يفاجئ دفاع النجم منذ الدقيقة الاولى بواسطة المهاجم الكيني جيسي وار، ولم يستفق ابناء النجم بل تأثرت معنوياتهم بمساندة الجماهير القليلة الحاضرة للفريق الزمبي احتجاجا على نتائج فريقهم الاخيرة. وضعية كبلت ارجل اللاعبين ولم تتوفر سوى فرصة وحيدة جدية للنجم بواسطة بانغورا الذي اهدرها بصفة غريبة مما يؤكد ان ابناء المدرب مضوي لم يتجاوزوا بعد مخلفات خسارة الكأس، لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي لكنه شوط طرح عديد الاسئلة حول غياب رد فعل اللاعبين في رهان كبير مثل رابطة الابطال الافريقية.
... وتغيرت الاحوال
في الشوط الثاني تغيرت الأحوال ومع انطلاقته تمكن علية البريقي اثر هجوم منسق من فك شفرة دفاع الفريق الزمبي وتحديدا في الدقيقة 46، ليعطي لزملائه شحنة معنوية خاصة بعد تحسن اداء الفريق ولاسيما على مستوى النجاعة الهجومية وهو ما ترجمه المهاجم عمرو مرعي في الدقيقة 56 بإضافة الهدف الثاني. هدف حرر ارجل اللاعبين رغم تواصل صيحات الجماهير التي انتقدت اداء بعض اللاعبين وخاصة ايهاب المساكني. وكاد النجم يضيف اهداف اخرى لولا انانية بانغورا احيانا وتسرع مرعي احيانا اخرى، وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة تمكن كامبولي من تذليل الفارق. ورغم اهمية الانتصار الذي اعاد النجم الى مداره فان جماهير النجم لم تكن راضية وواصلت انتقاداتها للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير - الجمل - عبد الرزاق - البدوي - البريقي - المساكني - لحمر - الطرابلسي - كشريدة - مرعي - بانغورا
زيسكو يونايتد: باندا - أوينو - كابومبو - كالوندا - متونغا - شيغندو - أكومو - كالونغو - سيلوينبا - وار - كامبولي.

رشيد الزيتوني
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كرة القدم
فاز على زيسكو الزمبي (2 ـ 1).. انتصار أعاد النجم إلى المدار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

حقق النجم الساحلي عشية امس انتصارا هاما في ظرف صعب على نادي زيسكو يونايتد الزمبي في اطار الجولة الثانية من رابطة ابطال افريقيا، خاصة وان ابناء النجم واجهوا منافسين اذا اعتبرنا غضب الجمهور الحاضر على اللاعبين.
شوط أول باهت والجمهور يعقد الوضعية
بدا واضحا منذ انطلاق المباراة ان النجم الساحلي متأثر بالأحداث التي رافقته في الايام الاخيرة عندما خسر المركز الثاني في البطولة وخاصة الهزيمة الثقيلة في نهائي الكأس امام النادي الافريقي، وهو عامل استغله الفريق الزمبي الذي قدم شوطا اول مريحا خاصة وانه كاد يفاجئ دفاع النجم منذ الدقيقة الاولى بواسطة المهاجم الكيني جيسي وار، ولم يستفق ابناء النجم بل تأثرت معنوياتهم بمساندة الجماهير القليلة الحاضرة للفريق الزمبي احتجاجا على نتائج فريقهم الاخيرة. وضعية كبلت ارجل اللاعبين ولم تتوفر سوى فرصة وحيدة جدية للنجم بواسطة بانغورا الذي اهدرها بصفة غريبة مما يؤكد ان ابناء المدرب مضوي لم يتجاوزوا بعد مخلفات خسارة الكأس، لينتهي الشوط الاول بتعادل سلبي لكنه شوط طرح عديد الاسئلة حول غياب رد فعل اللاعبين في رهان كبير مثل رابطة الابطال الافريقية.
... وتغيرت الاحوال
في الشوط الثاني تغيرت الأحوال ومع انطلاقته تمكن علية البريقي اثر هجوم منسق من فك شفرة دفاع الفريق الزمبي وتحديدا في الدقيقة 46، ليعطي لزملائه شحنة معنوية خاصة بعد تحسن اداء الفريق ولاسيما على مستوى النجاعة الهجومية وهو ما ترجمه المهاجم عمرو مرعي في الدقيقة 56 بإضافة الهدف الثاني. هدف حرر ارجل اللاعبين رغم تواصل صيحات الجماهير التي انتقدت اداء بعض اللاعبين وخاصة ايهاب المساكني. وكاد النجم يضيف اهداف اخرى لولا انانية بانغورا احيانا وتسرع مرعي احيانا اخرى، وفي الدقيقة الاخيرة من المباراة تمكن كامبولي من تذليل الفارق. ورغم اهمية الانتصار الذي اعاد النجم الى مداره فان جماهير النجم لم تكن راضية وواصلت انتقاداتها للاعبين.
تشكيلتا الفريقين
النجم الساحلي: كرير - الجمل - عبد الرزاق - البدوي - البريقي - المساكني - لحمر - الطرابلسي - كشريدة - مرعي - بانغورا
زيسكو يونايتد: باندا - أوينو - كابومبو - كالوندا - متونغا - شيغندو - أكومو - كالونغو - سيلوينبا - وار - كامبولي.

رشيد الزيتوني
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