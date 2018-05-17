الرابطة الثانية (مرحلة تفادي النزول).. جمعية جربة تبدأ الهروب.

دارت عشية امس مقابلات الجولة الثانية لمرحلة تفادي النزول من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وشهدت فوزا وحيدا حققته جمعية جربة على ستير جرزونة لتعمّق الفارق على الملاحقين بعد تعثرهم بالتعادل.

النتائج

الاولمبي الباجي - النجم الرادسي 0 - 0

جمعية اريانة - سبورتينغ المكنين 1 - 1

جمعية جربة - ستير جرزونة 2 - 0

الترتيب

1) جمعية جربة 6

2) جمعية اريانة 2

ـ) سبورتينغ المكنين 2

ـ) الاولمبي الباجي 2

5) النجم الرادسي 1

ـ) ستير جرزونة 1