مباراة الأمس الأخيرة له مع النجم ..بانغورا يحترف في البطولة التركية

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على هامش مواجهة النجم لفريق زيسكو يونايتد الزمبي في نطاق الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية أشعر المهاجم الغيني الخليل بانغورا مسؤولي فريق جوهرة الساحل بوضع حد لتجربته الاحترافية في البطولة التونسية بعد تلقيه لعرض تركي في المدة الأخيرة... بانغورا الذي تكتم عن وجهته القادمة أكد للمقربين منه ان مباراة مساء أمس هي الأخيرة له مع النجم الساحلي بعد ان قضى 3 مواسم من جملة خمسة باعتبار ان عقده ينتهي موفى جوان 2020 ونفس هذا العقد يتضمن بندا يجيز للاعب شراء ما تبقى من مدة التعاقد في حال توفر عرض مناسب من الخارج.
على هامش مواجهة النجم لفريق زيسكو يونايتد الزمبي في نطاق الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية أشعر المهاجم الغيني الخليل بانغورا مسؤولي فريق جوهرة الساحل بوضع حد لتجربته الاحترافية في البطولة التونسية بعد تلقيه لعرض تركي في المدة الأخيرة... بانغورا الذي تكتم عن وجهته القادمة أكد للمقربين منه ان مباراة مساء أمس هي الأخيرة له مع النجم الساحلي بعد ان قضى 3 مواسم من جملة خمسة باعتبار ان عقده ينتهي موفى جوان 2020 ونفس هذا العقد يتضمن بندا يجيز للاعب شراء ما تبقى من مدة التعاقد في حال توفر عرض مناسب من الخارج.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018