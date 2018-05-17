مباراة الأمس الأخيرة له مع النجم ..بانغورا يحترف في البطولة التركية

على هامش مواجهة النجم لفريق زيسكو يونايتد الزمبي في نطاق الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية أشعر المهاجم الغيني الخليل بانغورا مسؤولي فريق جوهرة الساحل بوضع حد لتجربته الاحترافية في البطولة التونسية بعد تلقيه لعرض تركي في المدة الأخيرة... بانغورا الذي تكتم عن وجهته القادمة أكد للمقربين منه ان مباراة مساء أمس هي الأخيرة له مع النجم الساحلي بعد ان قضى 3 مواسم من جملة خمسة باعتبار ان عقده ينتهي موفى جوان 2020 ونفس هذا العقد يتضمن بندا يجيز للاعب شراء ما تبقى من مدة التعاقد في حال توفر عرض مناسب من الخارج.





محمد باللطيفة