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يوم الخميس 17 ماي 2018
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مباراة الأمس الأخيرة له مع النجم ..بانغورا يحترف في البطولة التركية
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كرة القدم
مباراة الأمس الأخيرة له مع النجم ..بانغورا يحترف في البطولة التركية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

على هامش مواجهة النجم لفريق زيسكو يونايتد الزمبي في نطاق الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية أشعر المهاجم الغيني الخليل بانغورا مسؤولي فريق جوهرة الساحل بوضع حد لتجربته الاحترافية في البطولة التونسية بعد تلقيه لعرض تركي في المدة الأخيرة... بانغورا الذي تكتم عن وجهته القادمة أكد للمقربين منه ان مباراة مساء أمس هي الأخيرة له مع النجم الساحلي بعد ان قضى 3 مواسم من جملة خمسة باعتبار ان عقده ينتهي موفى جوان 2020 ونفس هذا العقد يتضمن بندا يجيز للاعب شراء ما تبقى من مدة التعاقد في حال توفر عرض مناسب من الخارج.

محمد باللطيفة
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كرة القدم
مباراة الأمس الأخيرة له مع النجم ..بانغورا يحترف في البطولة التركية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

على هامش مواجهة النجم لفريق زيسكو يونايتد الزمبي في نطاق الجولة الثانية لدوري مجموعات رابطة الابطال الافريقية أشعر المهاجم الغيني الخليل بانغورا مسؤولي فريق جوهرة الساحل بوضع حد لتجربته الاحترافية في البطولة التونسية بعد تلقيه لعرض تركي في المدة الأخيرة... بانغورا الذي تكتم عن وجهته القادمة أكد للمقربين منه ان مباراة مساء أمس هي الأخيرة له مع النجم الساحلي بعد ان قضى 3 مواسم من جملة خمسة باعتبار ان عقده ينتهي موفى جوان 2020 ونفس هذا العقد يتضمن بندا يجيز للاعب شراء ما تبقى من مدة التعاقد في حال توفر عرض مناسب من الخارج.

محمد باللطيفة
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المنتخب الوطني.. غضب بسبب الحرباوي، والنقاز يردّ على المشككين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على...
المزيد >>
فخرالدين الجزيري لـ«الشروق»... أريد البقاء في الافريقي رغم فسخ العقد و تجاهل الهيئة
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
لا يختلف اثنان حول القيمة الفنية للمدافع فخرالدين الجزيري الذي يعتبر من افضل الانتدابات التي قام بها الفريق...
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نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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