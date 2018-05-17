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السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
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الأولى
السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018 | 09:03

أدرجت رئاسة أمن الدولة في السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".

وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".

وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: وكالات
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الأولى
السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018 | 09:03

أدرجت رئاسة أمن الدولة في السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".

وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".

وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".

المصدر: وكالات
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