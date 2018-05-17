السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"

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أدرجت رئاسة أمن الدولة في السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".
وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".
وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".
وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".
أدرجت رئاسة أمن الدولة في السعودية 10 من قياديي "حزب الله" اللبناني في قائمتها للإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن رئاسة أمن الدولة قولها في بيان: "تصنف المملكة العربية السعودية ممثلة في رئاسة أمن الدولة عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".
وذكر البيان أسماء القيادات المستهدفة في التصنيف وهم: "حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".
وأضاف البيان: "وخمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم، (الطيف) وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات".
وأشار البيان، أن التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية.. وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373.. الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، حيث تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية ( الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة".
-
12:03علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018
-
11:56نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة
17 ماي 2018
-
11:37200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018
-
-
11:01النجمة الأولمبية للرياضات الفردية بقابس يتوج بـ11 ميدالية في سربيا
17 ماي 2018
-
10:46الجيش المصري يقضي على 19 إرهابيا في سيناء
17 ماي 2018
-
10:36تطاوين تفتتح تظاهرة "ليلة من ليالي الجهات" بمدينة الثقافة
17 ماي 2018
-
-
09:59استمرار انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف في أمريكا بسبب عاصفة
17 ماي 2018
-
09:45قدم: مونديال 2018 - توقيف 10 أشخاص خططوا للقيام بأعمال إرهابية
17 ماي 2018
-
09:23منوبة: معلم متّهم بالاعتداء بالعنف على تلميذ بمدرسة ابتدائية في الجديدة
17 ماي 2018
-
09:03السعودية تصنف 10 من قيادات حزب الله اللبناني في "قائمة الإرهاب"
17 ماي 2018
-
08:57للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018
-
08:375 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان
17 ماي 2018
-
-
07:27من القاهرة إلى طوكيو.. "انفجار مستمر" بأكبر مدن العالم
17 ماي 2018
-
07:05الشرطة الماليزية تداهم منزل رئيس الوزراء السابق
17 ماي 2018
-
00:24ما علاقة طول أرجل الرجال بمقدار جاذبيتهم؟
17 ماي 2018
-
00:04هند صبري تدشن حملة "شارك إفطارك" من خلال تطبيق برنامج الأغذية العالمي
17 ماي 2018
-
23:47الصيام 18 ساعة.. كلمة السر للوقاية من أمراض خطيرة
16 ماي 2018