أرباح قياسية لبطاريات «أسد»

نشرت شركة بطاريات «أسد» بياناتها المالية لكامل سنة 2017 وقد أشارت الى ان كامل المجموعة حققت أرباحا قياسية بنسبة ارتفاع وصلت الى 234 بالمائة مقارنة بسنة 2016 إذ فاقت 9 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2,8 مليون دينار في 2016 وفيما يخص الشركة الأم فقد تطورت أرباحها بنسبة كبيرة جدا وصلت الى 561 بالمائة لتصل إلى 7,15 مليون دينار بعد أن كانت 1,08 مليون دينار في سنة 2016 ويعود هذا الارتفاع القياسي في الارباح الى الرواج الكبير لمنمتجات المؤسسة في السوق الداخلية وايضا ارتفاع صادراتها بعد ان وصلت الى عديد الاسواق.