أرباح قياسية لبطاريات «أسد»

-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
نشرت شركة بطاريات «أسد» بياناتها المالية لكامل سنة 2017 وقد أشارت الى ان كامل المجموعة حققت أرباحا قياسية بنسبة ارتفاع وصلت الى 234 بالمائة مقارنة بسنة 2016 إذ فاقت 9 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2,8 مليون دينار في 2016 وفيما يخص الشركة الأم فقد تطورت أرباحها بنسبة كبيرة جدا وصلت الى 561 بالمائة لتصل إلى 7,15 مليون دينار بعد أن كانت 1,08 مليون دينار في سنة 2016 ويعود هذا الارتفاع القياسي في الارباح الى الرواج الكبير لمنمتجات المؤسسة في السوق الداخلية وايضا ارتفاع صادراتها بعد ان وصلت الى عديد الاسواق.
نشرت شركة بطاريات «أسد» بياناتها المالية لكامل سنة 2017 وقد أشارت الى ان كامل المجموعة حققت أرباحا قياسية بنسبة ارتفاع وصلت الى 234 بالمائة مقارنة بسنة 2016 إذ فاقت 9 مليون دينار بعد أن كانت في حدود 2,8 مليون دينار في 2016 وفيما يخص الشركة الأم فقد تطورت أرباحها بنسبة كبيرة جدا وصلت الى 561 بالمائة لتصل إلى 7,15 مليون دينار بعد أن كانت 1,08 مليون دينار في سنة 2016 ويعود هذا الارتفاع القياسي في الارباح الى الرواج الكبير لمنمتجات المؤسسة في السوق الداخلية وايضا ارتفاع صادراتها بعد ان وصلت الى عديد الاسواق.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018