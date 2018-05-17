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يوم الخميس 17 ماي 2018
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رمضان الرياضيين .. مع لاعب النادي الصفاقسي فراس شواط أعشــــق »السلاطـــة المشويـــة» ولست من هواة النهوض باكرا ..
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كرة القدم
رمضان الرياضيين .. مع لاعب النادي الصفاقسي فراس شواط أعشــــق »السلاطـــة المشويـــة» ولست من هواة النهوض باكرا ..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

فراس شواط هو من بين النجوم الشبان الصاعدين في صفوف النادي الصفاقسي ...تألق خلال الموسم الماضي بشكل لافت واصبحت له مكانة خاصة في قلوب احباء الـ «سي آس آس» ...فراس ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن ليحدثنا يومه الرمضاني. 

في البداية نسألك ...هل انت ممن ينهضون باكرا في رمضان؟
بصفة عامة اسهر حتى آذان الفجر وأقوم بواجباتي الدينية قبل ان اخلد للنوم حتى منتصف النهار اي الى موعد صلاة الظهر.
كيف تقضي يومك؟
مثلما ذكرت انهض يوميا بين الساعة 12 والساعة 13 وبعد الصلاة ألتقي بشقيقي فارس في لعبة «البلاي ستايشن» وحوالي الساعة 16 أغادر المنزل لقضاء بعض الحاجيات التي تطلبها الوالدة وبعدها التقي بالأصدقاء في احد ملاعب كرة القدم التي هي على ملك الخواص بطريق سيدي منصور لخوض مباراة والترفيه عن النفس وغالبا ما اكون مصحوبا بشقيقي الاصغر فرحات وقبل اذان المغرب بحوالي 15 دقيقة اعود للمنزل .
هل تساعد في المطبخ خاصة انك كبير العائلة؟
دوري في المطبخ يقتصر في بعض الاحيان على تحضير السلاطة المشوية ... أما بقية الشؤون فتتعاون عليها امي وخالتي التي تعيش معنا .
هل هناك أطباق خاصة تستهويك؟
احب كثيرا السلاطة المشوية والتشيش والفريت وخاصة المقرونة بالصالصة كوجبة رئيسية.
علاقتك بحشيشة رمضان؟
احمد الله اني لا ادخن ولست مدمن على شرب القهوة او الشاي وبالتالي لا علاقة لي بحشيشة رمضان.
السهرات الرمضانية اين تمضيها؟
في المقهى للعب طرح رامي مع صديقي بدر بركة الذي علمته اللعبة فاصبح يهزمني ثم اتحول الى دكان احد اصدقائي لالعب «البلاي ستايشن» ثم اعود للمنزل قبل آذان الفجر لاصلي وأتناول وجبة السحور (كوب من الحليب وبعض الحلويات ).
أنت والتلفزة في رمضان
لست من هواة مشاهدة التلفزة لكن من حين الى اخر أتابع بعض المسلسلات التونسية على غرار أولاد مفيدة.

نورالدين البكوش
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كرة القدم
رمضان الرياضيين .. مع لاعب النادي الصفاقسي فراس شواط أعشــــق »السلاطـــة المشويـــة» ولست من هواة النهوض باكرا ..
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

فراس شواط هو من بين النجوم الشبان الصاعدين في صفوف النادي الصفاقسي ...تألق خلال الموسم الماضي بشكل لافت واصبحت له مكانة خاصة في قلوب احباء الـ «سي آس آس» ...فراس ينزل اليوم ضيفا في هذا الركن ليحدثنا يومه الرمضاني. 

في البداية نسألك ...هل انت ممن ينهضون باكرا في رمضان؟
بصفة عامة اسهر حتى آذان الفجر وأقوم بواجباتي الدينية قبل ان اخلد للنوم حتى منتصف النهار اي الى موعد صلاة الظهر.
كيف تقضي يومك؟
مثلما ذكرت انهض يوميا بين الساعة 12 والساعة 13 وبعد الصلاة ألتقي بشقيقي فارس في لعبة «البلاي ستايشن» وحوالي الساعة 16 أغادر المنزل لقضاء بعض الحاجيات التي تطلبها الوالدة وبعدها التقي بالأصدقاء في احد ملاعب كرة القدم التي هي على ملك الخواص بطريق سيدي منصور لخوض مباراة والترفيه عن النفس وغالبا ما اكون مصحوبا بشقيقي الاصغر فرحات وقبل اذان المغرب بحوالي 15 دقيقة اعود للمنزل .
هل تساعد في المطبخ خاصة انك كبير العائلة؟
دوري في المطبخ يقتصر في بعض الاحيان على تحضير السلاطة المشوية ... أما بقية الشؤون فتتعاون عليها امي وخالتي التي تعيش معنا .
هل هناك أطباق خاصة تستهويك؟
احب كثيرا السلاطة المشوية والتشيش والفريت وخاصة المقرونة بالصالصة كوجبة رئيسية.
علاقتك بحشيشة رمضان؟
احمد الله اني لا ادخن ولست مدمن على شرب القهوة او الشاي وبالتالي لا علاقة لي بحشيشة رمضان.
السهرات الرمضانية اين تمضيها؟
في المقهى للعب طرح رامي مع صديقي بدر بركة الذي علمته اللعبة فاصبح يهزمني ثم اتحول الى دكان احد اصدقائي لالعب «البلاي ستايشن» ثم اعود للمنزل قبل آذان الفجر لاصلي وأتناول وجبة السحور (كوب من الحليب وبعض الحلويات ).
أنت والتلفزة في رمضان
لست من هواة مشاهدة التلفزة لكن من حين الى اخر أتابع بعض المسلسلات التونسية على غرار أولاد مفيدة.

نورالدين البكوش
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