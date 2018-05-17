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يوم الخميس 17 ماي 2018
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اتفاقية شراكة بين «توب نات» ومؤسسة «TMI»
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الإقتصادي
اتفاقية شراكة بين «توب نات» ومؤسسة «TMI»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أبرمت شركة «توب نات» مع مؤسسة «TMI»  شراكة تكنولوجية وتجارية مع الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية وتسعى «توب نات» من خلال هذه الشراكة مع «TMI» التي وصلت نسبة مبيعاتها خارج تونس إلى 50 بالمائة، إلى توسيع نشاطها أما شركة «TMI» فتعمل على توسيع نطاق حلولها المدمجة لفائدة الشركة في السوق المحلية كما هو الحال في السوق الأفريقية، عن طريق حلول شاملة تدمج أبعاد البيانات وتستجيب لسوق الحلول الكاملة.

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الإقتصادي
اتفاقية شراكة بين «توب نات» ومؤسسة «TMI»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أبرمت شركة «توب نات» مع مؤسسة «TMI»  شراكة تكنولوجية وتجارية مع الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية وتسعى «توب نات» من خلال هذه الشراكة مع «TMI» التي وصلت نسبة مبيعاتها خارج تونس إلى 50 بالمائة، إلى توسيع نشاطها أما شركة «TMI» فتعمل على توسيع نطاق حلولها المدمجة لفائدة الشركة في السوق المحلية كما هو الحال في السوق الأفريقية، عن طريق حلول شاملة تدمج أبعاد البيانات وتستجيب لسوق الحلول الكاملة.

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رقم اليوم: 243 ألفا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم...
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النسخة العاشرة من تقرير مجموعة «اكسفورد بيزنس» حول تونس:تشخيص للعلل وعرض للحلّ
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اكد التقرير العاشر «تونس 2018» الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال والذي يتضمن تقديم تشخيص شامل للوضع...
المزيد >>
نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3...
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المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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