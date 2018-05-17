اتفاقية شراكة بين «توب نات» ومؤسسة «TMI»

أبرمت شركة «توب نات» مع مؤسسة «TMI» شراكة تكنولوجية وتجارية مع الرائدة في مجال إدماج حلول تكنولوجيا المعلومات والشبكات والسلامة المعلوماتية وتسعى «توب نات» من خلال هذه الشراكة مع «TMI» التي وصلت نسبة مبيعاتها خارج تونس إلى 50 بالمائة، إلى توسيع نشاطها أما شركة «TMI» فتعمل على توسيع نطاق حلولها المدمجة لفائدة الشركة في السوق المحلية كما هو الحال في السوق الأفريقية، عن طريق حلول شاملة تدمج أبعاد البيانات وتستجيب لسوق الحلول الكاملة.