اتصالات تونس تساند المسيرين الشبان

أمضت اتصالات تونس مؤخرا اتفاقيتي رعاية وشراكة مع مركز المسيّرين الشبان بتونس لتكون الراعي الرسمي والحصري في قطاع الاتصالات للمركز طيلة سنة 2018.

وعلى المستوي التجاري، ستوفر اتصالات تونس لأعضاء ومنخرطي المركز مجموعة متنوعة من العروض الاتصالية في مجالات الهاتف القار والجوّال وتراسل المعطيات والحلول المندمجة ﺬات السعة العالية. وعبّر محمّد الفاضل كريّم عن سعادته بهذه الشراكة المبرمة مع مركز المسيّرين الشبان لمعاضدة المؤسسات في جهودها الراميّة لمزيد النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات العولمة.