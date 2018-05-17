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يوم الخميس 17 ماي 2018
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الإقتصادي
اتصالات تونس تساند المسيرين الشبان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أمضت اتصالات تونس مؤخرا اتفاقيتي رعاية وشراكة مع مركز المسيّرين الشبان بتونس لتكون الراعي الرسمي والحصري في قطاع الاتصالات للمركز طيلة سنة 2018.
وعلى المستوي التجاري، ستوفر اتصالات تونس لأعضاء ومنخرطي المركز مجموعة متنوعة من العروض الاتصالية في مجالات الهاتف القار والجوّال وتراسل المعطيات  والحلول المندمجة ﺬات السعة العالية. وعبّر محمّد الفاضل كريّم عن سعادته بهذه الشراكة المبرمة مع مركز المسيّرين الشبان لمعاضدة المؤسسات في جهودها الراميّة لمزيد النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات العولمة.  

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الإقتصادي
اتصالات تونس تساند المسيرين الشبان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

أمضت اتصالات تونس مؤخرا اتفاقيتي رعاية وشراكة مع مركز المسيّرين الشبان بتونس لتكون الراعي الرسمي والحصري في قطاع الاتصالات للمركز طيلة سنة 2018.
وعلى المستوي التجاري، ستوفر اتصالات تونس لأعضاء ومنخرطي المركز مجموعة متنوعة من العروض الاتصالية في مجالات الهاتف القار والجوّال وتراسل المعطيات  والحلول المندمجة ﺬات السعة العالية. وعبّر محمّد الفاضل كريّم عن سعادته بهذه الشراكة المبرمة مع مركز المسيّرين الشبان لمعاضدة المؤسسات في جهودها الراميّة لمزيد النهوض بالاقتصاد الوطني ومواجهة تحديات العولمة.  

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رقم اليوم: 243 ألفا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم...
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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النسخة العاشرة من تقرير مجموعة «اكسفورد بيزنس» حول تونس:تشخيص للعلل وعرض للحلّ
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اكد التقرير العاشر «تونس 2018» الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال والذي يتضمن تقديم تشخيص شامل للوضع...
المزيد >>
نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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