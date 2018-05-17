نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»

اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3 مليون دينار كما حققت الشركة ارتفاعا في عائداتها بنسبة 10,4 بالمائة لتبلغ 376.8 مليون دينار بعد أن بلغت في سنة 2016 حوالي 341.2 مليون دينار. من جهة أخرى ارتفعت مصاريف الاستغلال بـ8,8 بالمائة حيث بلغت 321,8 مليون دينار بعد أن بلغت قبل سنة 295,7 مليون دينار.