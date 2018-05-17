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نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3 مليون دينار كما حققت الشركة ارتفاعا في عائداتها بنسبة 10,4 بالمائة لتبلغ 376.8 مليون دينار بعد أن بلغت في سنة 2016 حوالي 341.2 مليون دينار. من جهة أخرى ارتفعت مصاريف الاستغلال بـ8,8 بالمائة حيث بلغت 321,8 مليون دينار بعد أن بلغت قبل سنة 295,7 مليون دينار.
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نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3...المزيد >>
نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3 مليون دينار كما حققت الشركة ارتفاعا في عائداتها بنسبة 10,4 بالمائة لتبلغ 376.8 مليون دينار بعد أن بلغت في سنة 2016 حوالي 341.2 مليون دينار. من جهة أخرى ارتفعت مصاريف الاستغلال بـ8,8 بالمائة حيث بلغت 321,8 مليون دينار بعد أن بلغت قبل سنة 295,7 مليون دينار.
رقم اليوم: 243 ألفا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم...المزيد >>
وسط تضارب مؤشراتها الاقتصادية وغموض وضعها السياسي :هل تستفيد تونس من زيارة وفد صندوق النقد الدولي؟
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يحل اليوم بتونس وفد من صندوق النقد الدولي مكون من ثمانية خبراء وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل...المزيد >>
النسخة العاشرة من تقرير مجموعة «اكسفورد بيزنس» حول تونس:تشخيص للعلل وعرض للحلّ
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اكد التقرير العاشر «تونس 2018» الذي أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال والذي يتضمن تقديم تشخيص شامل للوضع...المزيد >>
نتائج مالية مطمئنة لشركة «ليلاس»
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
اشارت البيانات المالية لشركة المنتجات الصحية «ليلاس» المتعلقة بكامل سنة 2017 الى انها حققت أرباحا بقيمة 28,3...المزيد >>
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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