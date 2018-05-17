أخبار شبيبة القيروان..القلعي في طريقه الى الملعب القابسي والعويشي يطالب بفسخ عقده

نظم أحباء الشبيبة عشية اول أمس وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية هي الوقفة رقم 15 منذ بداية الموسم طالبوا خلالها باستقالة الهيئة المديرة وفتح باب الترشحات في أقرب الآجال وتحديد موعد لجلسة عامة انتخابية استثنائية. كما عبر الأحباء عن غضبهم واستيائهم من تجاهل هيئة العلاني لمطالبهم وأهمها حل الهيئة ووضع الملف المالي على طاولة النقاش تكريسا للوضوح والشفافية وتجنبا لأي إشاعات وتأويلات.

العويشي يطالب بفسخ عقده

من جهة اخرى بدأ بعض لاعبي الشبيبة في التحرك لرفع قضايا لدى الجهات المعنية في الجامعة التونسية لكرة القدم وحتى الفيفا بالنسبة للاعبين الأجانب على خلفية تجاهل المسؤولين لمستحقاتهم المالية وعدم وجود اي مبادرة جدية من الهيئة لصرف منحهم وأجورهم وفي هذا الإطار علمت «الشروق» ان اللاعب محمد العويشي الذي تألق بصفة خاصة هذا الموسم وكان من الأوراق الرابحة في هجوم الشبيبة طالب بصفة رسمية بفك ارتباطه وفسخ عقده مع الفريق دون الالتجاء الى لجنة النزاعات.

القلعي قريب من الملعب القابسي

قائد الفريق الحارس علي القلعي حسم موقفه حيث قرر مغادرة الشبيبة بعد 4 مواسم من العطاء الغزير مع الأخضر والأبيض حيث علمت «الشروق» ان القلعي ورغم بعض العروض في الداخل والخارج فقد خير الدخول في مفاوضات جدية مع إدارة الملعب القابسي وحسب مصادرنا فإن رئيس الستيدة صابر الجماعي كانت له اول امس جلسة على انفراد مع حارس الشبيبة لامضاء عقد مبدئي بعد ان تم الاتفاق على كل جزئيات العقد الذي سيمتد لموسم قابل للتجديد.





رضا العلويني