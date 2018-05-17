أخبار الترجي الرياضي .. بن يحيى يرفض التفريط في أي لاعب

أنهى الترجي مَوسمه الشاق والمُرهق بشكل رائع بعد أن صَفع «تَاونشيب» البوتسواني برباعية كاملة ليتربّع على صدارة مجموعته في رابطة الأبطال ويجعل الحديقة على رأي شقّ من «المكشخين» تَنعم بالفرح والهدوء إلى ما بعد رمضان والعيد.

رُباعية الترجي في شباك البوتسوانيين الذين لنا معهم ذكريات سيئة على مستوى المنتخبات الوطنية (خلال فترة «مارشان») جاءت في الوقت المناسب بما أنها وضعت الفريق في صدارة مجموعته وعلى بُعد نقطة من «تاونشيب» و»كامبالا سيتي» وعلى بُعد ثلاث نقاط من «الأهلاوية» وهم على الورق الخصم الأشرس والأقوى لشيخ الأندية التونسية الذي استغل مُواجهته الإفريقية في رادس ليضع كذلك حدّا لسلسلة عَثراته المحلية والقارية في الفترة الأخيرة (تعادل ضدّ الأهلي و»الستيدة» والقيروان وهزيمة أمام جرجيس).

دور مُؤثّر

مرّة أخرى يُثبت الجزائري يوسف البلايلي أنه من العناصر المَهارية والحَاسمة في التشكيلة الترجية. يوسف افتتح مهرجان الأهداف وتسبّب في متاعب كبيرة لدفاع الخصم. وقد كان هذا النّجم العائد من بعيد من أهمّ اللاعبين المُؤثرين في لقاء «تاونشيب» مثله مثل الفنّان أنيس البدري الذي يجعل المتابعين يشعرون بأنه «غائب» وغير فاعل في بعض فترات المباراة لكن بمجرّد أن يظهر في العمليات الهجومية يصنع الفارق ويخطف الأنظار. أنيس سجّل الهدف الثاني لِيُعيد الأسبقية لشيخ الأندية ويُعبّد له الطريق نحو الفوز الذي كانت خَاتمته أيضا بتوقيع البدري وذلك بفضل هدفه الرائع في الدقيقة التسعين. هذا الهدف أكد من جديد المخزون الكروي الكبير للاعب المنتخب وصَانع فرحته أمام الكونغوليين.

لا عريضة

بعد الانتصار على «تاونشيب» سيركن الفريق إلى راحة مُطوّلة نسبيا وقد تستغرق هذه الإجازة 12 أو15 يوما وفي الأثناء سيدرس أصحاب القرار بالتنسيق مع الإطار الفني جملة الإصلاحات والتعزيزات التي يجب القيام بها لتحسين أداء «الماكينة» الترجية استعدادا لبقية المنافسات القارية (بداية من جويلية القادم هُنا في رادس أمام «كامبالا سيتي» الأوغندي ومن المفروض أن يغيب منصر عن هذا الموعد بسبب عُقوبة الإنذار الثاني).

المعلومات القادمة من الحديقة تفيد بأن الإطار الفني بقيادة بن يحيى يحلم بإثراء ترسانة لاعبيه بعناصر اضافية في أكثر من مركز مع الإبقاء على المجموعة الحالية هذا طبعا بإستثناء الأسماء الذي قد يَستحيل الإحتفاظ بها لأسباب تعاقدية أولدواع أخرى كما حصل مؤخرا مع بن حتيرة.

«تحت الرادار»

في الوقت الذي يتمسّك فيه الجميع بتكريس الاستقرار والمحافظة إلى كل اللاعبين وقع تداول العديد من الأنباء عن وصول عروض لأكثر من لاعب على غرار «كوليبالي» والبلايلي الذي يُتابعه «قاسم باشا» التركي وهو الفريق نفسه الذي ينتمي إليه اللاعب السابق للترجي صيام بن يوسف الذي قد يكون ضمن قائمة المرشحين لتعزيز «المنظومة الدفاعية» للنادي مثله مثل ياسين مرياح وأيمن بن محمود وقد وقع تداول اسم فخر الدين الجزيري أيضا. لكن تواجده في سجلات الكنفدرالية الإفريقية قد يجعله خارج الحسابات طالما أنه لا يمكن التعويل عليه في رابطة الأبطال.

هذا وتمّ أيضا ربط الهاجم بلال الماجري صاحب الهدف الثالث أمام «تاونشيب» بأكثر من فريق من الرابطة الأولى والثابت أن الإطار الفني على قناعة راسخة بأنّ الجمعية مُطالبة بإجراء التعزيزات لا التخلّي عن لاعبيها الحاليين بما في ذلك بلال الذي كان عند حسن الظن وظهر بأداء مُحترم في ظل غياب الجويني والخنيسي بداعي الإصابة.

سامي حمّاني