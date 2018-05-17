وسط تضارب مؤشراتها الاقتصادية وغموض وضعها السياسي :هل تستفيد تونس من زيارة وفد صندوق النقد الدولي؟

يحل اليوم بتونس وفد من صندوق النقد الدولي مكون من ثمانية خبراء وذلك في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد بعد الاتفاق مع الحكومة التونسية لتكون المراجعة كل ثلاثية عوض كل سداسية حتى تكون المتابعة دقيقة وحينية لمختلف المتغيرات التي تمس المشهد الاقتصادي التونسي والتدخل بسرعة لاجراء التعديلات الضرورية وإرسال اشارات اسرع الى المستثمرين العالميين حول مدى استجابة الوضع الاقتصاد لتطلعاتهم وكان هذا المقترح بتغيير نظام المتابعة صادرا عن الحكومة التونسية للتسريع في تنفيذ الاتفاقية التي تعول عليها كثيرا لسد حاجاتها المالية المتفاقمة. هذه الزيارة ستدوم اسبوعين على ان يتم عقد اجتماع مجلس ادارة الصندوق في أواخر شهر جوان لصرف نحو 250 مليون دولار بعنوان القسط الرابع من القرض البالغ جمليا 2,9 مليار دولار تدفع على ثمانية اقساط وذلك في صورة التوصل الى اتفاق. وكان القسط الثالث تم تقديمه الى تونس تخفيض في حجمه بمبلغ مائة مليون دولار لتكون قيمته 257 مليون دولار بعد أن قرر صندوق النقد الدولي التخفيض في قيمة الاقساط المتبقية التي ستقدم الى تونس من أجل متابعة أكثر للإصلاحات وتسريع نسقها وللإستفادة بعدد أكثر من الاقساط لتبلغ 4 أقساط في السنة بقيمة 250 مليون دولار بعد أن كانت 3 أقساط. وللاشارة فان الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد تتعلق بالحد من عجز ميزانية الدولة والتخفيض من ارتفاع نسبة التضخم وحسن التحكم في معدلات الانفاق الحكومي واحتياطي البلاد من العملة الصعبة وصافي الاصول المحلية إضافة الى السير في اصلاح المؤسسات العمومية والبنوك العمومية وتفعيل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وان سارت الامور كما يريد الصندوق فسيتم في شهر جوان القادم صرف القسط الرابع البالغ 250 مليون دولار.

وتأتي زيارة الوفد في ظروف صعبة للغاية تمر بها البلاد في ضوء عدم الاتفاق على أولويات العمل الحكومي للفترة المقبلة والتي استهلكت ثلاثة أشهر من العمل من طرف لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج والتي تقرر إعادة مناقشتها إثر اجتماع رؤساء الموقعين على الوثيقة يوم الاثنين الفارط برئاسة رئيس الجمهورية وان كانت أيضا متزامنة مع الحديث عن تحقيق بلادنا لنسبة نمو في ناتجها المحلي الإجمالي بلغت 2,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من 2018 مقارنة بالثلاثي ذاته من 2017 وبنسبة 1 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2017 وهي نسبة لم تتحقق منذ الثلاثي الاول لسنة 2014 الا ان وضعية الاقتصاد تبقى هشة لأن هذه النسبة لم تتحقق الا بفضل النمو المسجل في الفلاحة في الثلاثي الاول من هذه السنة والذي بلغ 11,9 بالمائة والراجعة أساسا الى التطور الهام في انتاج الزيتون، الذّي تضاعف بأكثر من مرّتين مقارنة بالموسم السابق وما تبعه من تطور في الصناعات الغذائيّة بسنبة 16,7 بالمائة الا ان ما يدل على ان نسبة النمو المتحدث عنها وتحسن تلك المؤشرات بلا فائدة تذكر هو أعلان البنك المركزي التونسي أمس الثلاثاء أنّ مخزون البلاد من العملة الصعبة تراجع يوم الى حوالي 10878 مليون دينار أي ما يُعادل 73 يوم توريد بعدما كان يوم 4 ماي الجاري 11142 مليون دينار أي ما يُعادل 75 يوم توريد.





عادل الطياري