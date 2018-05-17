رقم اليوم: 243 ألفا

-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم شرفادي أول أمس لاكسبراس اف ام مبينا ان العائلات المعوزة هي العائلات الفقيرة التي تفتقد الى سند فعلي وليس لهم دخل قار أو المصابين بامراض. مؤكدا أن الوزارة وضعت على ذمة هذه العائلات البرنامج الوطني للعائلات المعوزة الذي يضم مساعدات مالية وعينية وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج 460 مليون دينار يتم منح العائلات المعوزة منحة شهرية تقدر بـ 180 دينارا شهريا بداية من شهر أفريل 2018 مقابل 150 دينارا كانت تصرف لهذه الأسر سابقا.
هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم شرفادي أول أمس لاكسبراس اف ام مبينا ان العائلات المعوزة هي العائلات الفقيرة التي تفتقد الى سند فعلي وليس لهم دخل قار أو المصابين بامراض. مؤكدا أن الوزارة وضعت على ذمة هذه العائلات البرنامج الوطني للعائلات المعوزة الذي يضم مساعدات مالية وعينية وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج 460 مليون دينار يتم منح العائلات المعوزة منحة شهرية تقدر بـ 180 دينارا شهريا بداية من شهر أفريل 2018 مقابل 150 دينارا كانت تصرف لهذه الأسر سابقا.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018