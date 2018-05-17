رقم اليوم: 243 ألفا

هو عدد الأسر تونسية المعوزة حسب ما أكّده رئيس مصلحة اعانة العائلات المعوزة بوزارة الشؤون الاجتماعية كريم شرفادي أول أمس لاكسبراس اف ام مبينا ان العائلات المعوزة هي العائلات الفقيرة التي تفتقد الى سند فعلي وليس لهم دخل قار أو المصابين بامراض. مؤكدا أن الوزارة وضعت على ذمة هذه العائلات البرنامج الوطني للعائلات المعوزة الذي يضم مساعدات مالية وعينية وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا البرنامج 460 مليون دينار يتم منح العائلات المعوزة منحة شهرية تقدر بـ 180 دينارا شهريا بداية من شهر أفريل 2018 مقابل 150 دينارا كانت تصرف لهذه الأسر سابقا.