فخرالدين الجزيري لـ«الشروق»... أريد البقاء في الافريقي رغم فسخ العقد و تجاهل الهيئة

لا يختلف اثنان حول القيمة الفنية للمدافع فخرالدين الجزيري الذي يعتبر من افضل الانتدابات التي قام بها الفريق في المواسم الاخيرة. لاعب خلوق ومدافع صلب اعاد التوازن المطلوب للخط الخلفي وقدم الاضافة المرجوة وكان أحد أبطال الإنجاز الاخير في نهائي الكأس رغم الاصابة الحادة التي تعرّض لها.

الجزيري ورغم أجواء الفرحة بالتتويج أصبح منذ أمس الأوّل محور الحديث في صفوف الأحباء خاصة بعد الحكم الصادر لفائدته من طرف لجنة النزاعات والذي منحه شرعية فسخ عقده مع الافريقي. «الشروق» اتصلت باللاعب لاستطلاع حيثيات هذا القرار وتبعاته فاكّد في بداية حديثه الينا بانه لم يشأ ان ينغّص على الأحباء فرحة الحصول على الكأس ولم يكن يحبّذ مطلقا مثل هذه الطريقة في الانفصال لكنه كان مدفوعا لذلك بعد أن استنفد كل الطرق والوسائل للحصول على مستحقاته القديمة وهو ما جعله يلجأ الى المسلك القانوني وكان مضطرا لذلك حتى لا يخسر مستحقاته للموسم قبل الفارط بموجب مهلة التقاضي.

الهيئة التسييرية تجاهلتني

حول موقف إدارة الافريقي أكد فخرالدين الجزيري أنّ الهيئة التسييرية كانت على علم مسبق بمضمون الدعوى التي رفعها وتدرك ايضا ما سيؤول اليه الحكم لكنها لم تتحرك في اتجاه الحل ولم تسعى لإيجاد صيغة توافقية للحيلولة دون صدور قرار فسخ العقد مضيفا بالقول « في الحقيقة لم أشعر أن من بين مسؤولي الافريقي من هو مهتم لأمري بل على العكس فقد حاولت بمفردي ايجاد الحلول وحرصت على تأجيل القضية في عديد المناسبات باعتبار استحقاقات البطولة وسباق الكأس بل وقدمت عديد التنازلات الى الحد الذي طالبت فيه بضمانات بنكية مقابل التنازل عن الشكوى مع العلم اني لست الوحيد من بين اللاعبين الذين اشتكوا للجنة النزاعات... اعتقد أن الهيئة الحالية قد تجاهلت المسألة وربما اختارت ان تتملّص من هذا الموضوع مع العلم ان لا أحد منهم حاول الاتصال بي حتى بعد صدور القرار للاستفسار أو لمعرفة ما أنوي القيام به لاحقا».

عشقي للافريقي لا ينتهي

هل هي القطيعة النهائية مع فريق الشعب ؟ وأي خطوة سيسلكها اللاعب بعد ذلك ؟ أسئلة طرحناها على الجزيري الذي اعتبر أن عشقه للافريقي لا حدود له ورغبته في البقاء والمحافظة على رصيد المحبة لدى الجمهور العريض ستجعله يتريّث في اتخاذ اي خطوة مضيفا بانه سينتظر انعقاد الجلسة الانتخابية للجلوس الى الهيئة الجديدة وبحث صيغة ترضي كل الاطراف للعودة الى صفوف الفريق مؤكّدا أن الاولوية دوما للافريقي رغم وفرة العروض من تونس ومن خارج الحدود.

لم أجلس لأيّ مسؤول من الترجي

بخصوص ما تواتر من أخبار حول جلوسه لبعض مسؤولي الترجي فور صدور القرار أكد مدافع الافريقي (السابق) أنه لم يجلس لأي مسؤول من اي فريق آخر وكل ما قيل لا أساس له من الصحة معتبرا نفسه الى الآن فردا من عائلة النادي الافريقي ولا يحق له أن يتصرّف على هذا النحو قبل ان يختم حديثه الينا بالتأكيد مرة اخرى على احترامه الكبير لجمهور الافريقي وأيضا حرصه على العودة في أقرب وقت الى صفوف الفريق الذي عرف معه النجاحات والتتويجات.





حاوره عبدالوهاب بلحاج