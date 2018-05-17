فخرالدين الجزيري لـ«الشروق»... أريد البقاء في الافريقي رغم فسخ العقد و تجاهل الهيئة

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لا يختلف اثنان حول القيمة الفنية للمدافع فخرالدين الجزيري الذي يعتبر من افضل الانتدابات التي قام بها الفريق في المواسم الاخيرة. لاعب خلوق ومدافع صلب اعاد التوازن المطلوب للخط الخلفي وقدم الاضافة المرجوة وكان أحد أبطال الإنجاز الاخير في نهائي الكأس رغم الاصابة الحادة التي تعرّض لها.
الجزيري ورغم أجواء الفرحة بالتتويج أصبح منذ أمس الأوّل محور الحديث في صفوف الأحباء خاصة بعد الحكم الصادر لفائدته من طرف لجنة النزاعات والذي منحه شرعية فسخ عقده مع الافريقي. «الشروق» اتصلت باللاعب لاستطلاع حيثيات هذا القرار وتبعاته فاكّد في بداية حديثه الينا بانه لم يشأ ان ينغّص على الأحباء فرحة الحصول على الكأس ولم يكن يحبّذ مطلقا مثل هذه الطريقة في الانفصال لكنه كان مدفوعا لذلك بعد أن استنفد كل الطرق والوسائل للحصول على مستحقاته القديمة وهو ما جعله يلجأ الى المسلك القانوني وكان مضطرا لذلك حتى لا يخسر مستحقاته للموسم قبل الفارط بموجب مهلة التقاضي.
الهيئة التسييرية تجاهلتني
حول موقف إدارة الافريقي أكد فخرالدين الجزيري أنّ الهيئة التسييرية كانت على علم مسبق بمضمون الدعوى التي رفعها وتدرك ايضا ما سيؤول اليه الحكم لكنها لم تتحرك في اتجاه الحل ولم تسعى لإيجاد صيغة توافقية للحيلولة دون صدور قرار فسخ العقد مضيفا بالقول « في الحقيقة لم أشعر أن من بين مسؤولي الافريقي من هو مهتم لأمري بل على العكس فقد حاولت بمفردي ايجاد الحلول وحرصت على تأجيل القضية في عديد المناسبات باعتبار استحقاقات البطولة وسباق الكأس بل وقدمت عديد التنازلات الى الحد الذي طالبت فيه بضمانات بنكية مقابل التنازل عن الشكوى مع العلم اني لست الوحيد من بين اللاعبين الذين اشتكوا للجنة النزاعات... اعتقد أن الهيئة الحالية قد تجاهلت المسألة وربما اختارت ان تتملّص من هذا الموضوع مع العلم ان لا أحد منهم حاول الاتصال بي حتى بعد صدور القرار للاستفسار أو لمعرفة ما أنوي القيام به لاحقا».
عشقي للافريقي لا ينتهي
هل هي القطيعة النهائية مع فريق الشعب ؟ وأي خطوة سيسلكها اللاعب بعد ذلك ؟ أسئلة طرحناها على الجزيري الذي اعتبر أن عشقه للافريقي لا حدود له ورغبته في البقاء والمحافظة على رصيد المحبة لدى الجمهور العريض ستجعله يتريّث في اتخاذ اي خطوة مضيفا بانه سينتظر انعقاد الجلسة الانتخابية للجلوس الى الهيئة الجديدة وبحث صيغة ترضي كل الاطراف للعودة الى صفوف الفريق مؤكّدا أن الاولوية دوما للافريقي رغم وفرة العروض من تونس ومن خارج الحدود.
لم أجلس لأيّ مسؤول من الترجي
بخصوص ما تواتر من أخبار حول جلوسه لبعض مسؤولي الترجي فور صدور القرار أكد مدافع الافريقي (السابق) أنه لم يجلس لأي مسؤول من اي فريق آخر وكل ما قيل لا أساس له من الصحة معتبرا نفسه الى الآن فردا من عائلة النادي الافريقي ولا يحق له أن يتصرّف على هذا النحو قبل ان يختم حديثه الينا بالتأكيد مرة اخرى على احترامه الكبير لجمهور الافريقي وأيضا حرصه على العودة في أقرب وقت الى صفوف الفريق الذي عرف معه النجاحات والتتويجات.
لا يختلف اثنان حول القيمة الفنية للمدافع فخرالدين الجزيري الذي يعتبر من افضل الانتدابات التي قام بها الفريق في المواسم الاخيرة. لاعب خلوق ومدافع صلب اعاد التوازن المطلوب للخط الخلفي وقدم الاضافة المرجوة وكان أحد أبطال الإنجاز الاخير في نهائي الكأس رغم الاصابة الحادة التي تعرّض لها.
الجزيري ورغم أجواء الفرحة بالتتويج أصبح منذ أمس الأوّل محور الحديث في صفوف الأحباء خاصة بعد الحكم الصادر لفائدته من طرف لجنة النزاعات والذي منحه شرعية فسخ عقده مع الافريقي. «الشروق» اتصلت باللاعب لاستطلاع حيثيات هذا القرار وتبعاته فاكّد في بداية حديثه الينا بانه لم يشأ ان ينغّص على الأحباء فرحة الحصول على الكأس ولم يكن يحبّذ مطلقا مثل هذه الطريقة في الانفصال لكنه كان مدفوعا لذلك بعد أن استنفد كل الطرق والوسائل للحصول على مستحقاته القديمة وهو ما جعله يلجأ الى المسلك القانوني وكان مضطرا لذلك حتى لا يخسر مستحقاته للموسم قبل الفارط بموجب مهلة التقاضي.
الهيئة التسييرية تجاهلتني
حول موقف إدارة الافريقي أكد فخرالدين الجزيري أنّ الهيئة التسييرية كانت على علم مسبق بمضمون الدعوى التي رفعها وتدرك ايضا ما سيؤول اليه الحكم لكنها لم تتحرك في اتجاه الحل ولم تسعى لإيجاد صيغة توافقية للحيلولة دون صدور قرار فسخ العقد مضيفا بالقول « في الحقيقة لم أشعر أن من بين مسؤولي الافريقي من هو مهتم لأمري بل على العكس فقد حاولت بمفردي ايجاد الحلول وحرصت على تأجيل القضية في عديد المناسبات باعتبار استحقاقات البطولة وسباق الكأس بل وقدمت عديد التنازلات الى الحد الذي طالبت فيه بضمانات بنكية مقابل التنازل عن الشكوى مع العلم اني لست الوحيد من بين اللاعبين الذين اشتكوا للجنة النزاعات... اعتقد أن الهيئة الحالية قد تجاهلت المسألة وربما اختارت ان تتملّص من هذا الموضوع مع العلم ان لا أحد منهم حاول الاتصال بي حتى بعد صدور القرار للاستفسار أو لمعرفة ما أنوي القيام به لاحقا».
عشقي للافريقي لا ينتهي
هل هي القطيعة النهائية مع فريق الشعب ؟ وأي خطوة سيسلكها اللاعب بعد ذلك ؟ أسئلة طرحناها على الجزيري الذي اعتبر أن عشقه للافريقي لا حدود له ورغبته في البقاء والمحافظة على رصيد المحبة لدى الجمهور العريض ستجعله يتريّث في اتخاذ اي خطوة مضيفا بانه سينتظر انعقاد الجلسة الانتخابية للجلوس الى الهيئة الجديدة وبحث صيغة ترضي كل الاطراف للعودة الى صفوف الفريق مؤكّدا أن الاولوية دوما للافريقي رغم وفرة العروض من تونس ومن خارج الحدود.
لم أجلس لأيّ مسؤول من الترجي
بخصوص ما تواتر من أخبار حول جلوسه لبعض مسؤولي الترجي فور صدور القرار أكد مدافع الافريقي (السابق) أنه لم يجلس لأي مسؤول من اي فريق آخر وكل ما قيل لا أساس له من الصحة معتبرا نفسه الى الآن فردا من عائلة النادي الافريقي ولا يحق له أن يتصرّف على هذا النحو قبل ان يختم حديثه الينا بالتأكيد مرة اخرى على احترامه الكبير لجمهور الافريقي وأيضا حرصه على العودة في أقرب وقت الى صفوف الفريق الذي عرف معه النجاحات والتتويجات.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018