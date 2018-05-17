الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (1):القذافي:رجل الأضواء... و«الأنواء»!
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
العالمية
مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (1):القذافي:رجل الأضواء... و«الأنواء»!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

لا يزال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يمثّل لغزا، ليس فقط لليبيين، بل للعالم أجمع، كما لا يزال مادة دراسة دسمة للمؤرخين والباحثين.
إنّها مسيرة سياسية ببعدها الخارجي، الدولي والإقليمي،»تختزن» وتختزل الكثير من الأحداث والمنعطفات السياسية على المستوى الخارجي يحتاج سردها وتحليلها إلى مجلّدات بتمامها وكمالها، لكنّنا سنُعرِّج على أهمها في حلقات يومية تتابعونها في مسلسل «الشروق» الدولي على مدى شهر رمضان..
طموح بلا حدود
أدرك القذافي باكراً مقدار عطش العالم إلى الذهب الأسود فأطلق العنان لجموحه. لا احترام للقواعد والأعراف والمعاهدات الدولية. سيتغيّب عن المواعيد الرسمية ويترك ليونيد بريجنيف ينتظره. سيقطع محادثاته في الكرملين الشيوعي لأن موعد الصلاة قد حان.
سيستخدم منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة تمزيق ميثاقها ورميه أرضاً. سيأمر بخطف وزراء «أوبك» في 1975.
كان مصاباً بمتعة إذلال أعدائه. أمام الكاميراوات وضع حذاءه قبالة وجه طوني بلير. وأمام الكاميراوات تقدّم منه سيلفيو برلسكوني وقبّل يده. كوفي عنان دخل خيمته صاغرا و مرعوبا. سيرسل قواته إلى أوغندا لنجدة عيدي أمين. ستجتاح قواته جزءاً من الأراضي التشادية.
وفي بلدان قريبة وبعيدة كان يبتهج بإضرام النار في الرداء الأمريكي. يكره السوفيات لكنه «لا يكره» اقتناء اسلحتهم.
و للخيمة حكاية اخرى طويلة ظلت ترافقه في حلّه و ترحاله. سيحاول نصبها أمام قصور الرئاسة في العواصم التي يزورها. كادت الخيمة تطيح زيارته إلى روسيا لولا تدخل فلاديمير بوتين. رجل يعشق الثورة و الإثارة ...رجل يعشق «الأنواء» و الأضواء..على حد سواء. في مؤتمرات القمة خطف الأضواء بمواقفه الغريبة وبحركاته «المريبة» ومداخلاته التي يصعب توقع مضمونها.
في القمة العربية في دمشق خاطب الحاضرين قائلاً: «إن الدور سيأتي عليكم». شيء ما في داخله كان يقول له إنّ أجراس نهاية الأنظمة الرسمية العربية بدأت تقرع.
تعامل كثيرون معه بوصفه مهرّجاً، أو جامحاً. لكنه كان اكثر من ذلك...كان «متمردا» على كل شيء...حتى على عروبته التي «ورثها» ذات يوم عن الزعيم جمال عبد الناصر.. . قبل أن يصاب بـ"اليأس"من العرب و «يكفر» بالعروبة و يختار التوجه إلى القارة السمراء..هناك أين نصبوه «ملك ملوك افريقيا».
سيتلاعب بكل شيء... السلطة ... والنفط لليبيين. والزحف الثوري هو الحل. قبل أن يحوّل البلاد الى «جماهيرية» ويضعها في عهدة «الكتاب الأخضر».
معمر القذافي هو بالنسبة إلى معارضيه نظام القذافي «دكتاتوري» وبالنسبة إلى السياسيين الذين تعاملوا معه هو شخصية متقلّبة و بالنسبة الى أنصاره هو زعيم ثوري و وحدوي...وبالنسبة إلى الزعماء الغربيين الذين التقوه من أجل نفط بلاده يبدون مجبرين على لقائه، وبالنسبة إلى من يؤمنون بنظرياته هو شخصية ذات رؤية و فكر، وبالنسبة إلى الرأي العام الغربي هو شخصية بعيدة غالباً ما تشوش حياتهم اليومية بسبب مطالب حاشيته واصراره على نصب خيمته ومواصلة حياته كما هي في الصحراء حتى اثناء زيارته لبلد اجنبي.
شخصية متعددة الوجود
نحن اذن امام شخصية متعددة الوجوه، كل يرى فيها «قذافي» خاصّا... شخصية تتراوح فيها صورة القذافي من النمطية العادية الى التطرف، ومن الاعجاب الى الكره والشجب، وتثير طريقة ادارته لصورته وتعامله معها الكثير من التساؤلات، عن الذي يدفع الرئيس الليبي الى اتباع طريقة مسرحية كهذه....نقد ومعارك مع حكام عرب... تمزيق ميثاق الامم المتحدة ... محاضرات ولقاءات مع طلاب جامعات وشباب في القاهرة وباريس وايطاليا واليابان ... هل هو الاعجاب المفرط بالنفس ام هو البحث الدائم عن مكان له في التاريخ؟ ...ذلك التاريخ الذي حفر في كتبه الجنرال الايطالي غرزياني صورته واسمه ، كما حفر غزاة آخرون.معمر القذافي»…الذي ، حكم ليبيا، لفترة دامت قرابة 43 عاماً، لم يكن رجلا عاديا في أعين الجميع، البعض تصوره مجنوناً، وآخرون اعتبروه قائداً وزعيماً ، ولكن الجميع يجمعون الآن وبعد سنوات من الإطاحة به على أنه كان صاحب رؤية و مبدإ.هو معمر محمد عبد السلام القذافي، ابن واحدة من أفقر الأسر البدوية في ليبيا…نشأ هناك في صحراء قاحلة، لكن، الفقر و الحرمان لم «يضعفا» طموحه...و جموحه...كيف عاش القذافي...و كيف «صنع» الثورة و الثروة؟...كيف وصل الى السلطة؟...اسئلة عديدة سنحاول التطرق اليها تباعا في حلقات رمضانية...
فالى حلقة قادمة

بقلم : النوري الصل
تقرؤون أيضا
حدث اليوم:بعد المجازر الوحشية في غزة :الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات وينكّل بالفلسطينيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس حملة اعتقالات وتنكيل على نطاق واسع بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي...
المزيد >>
على خطى أمريكا:غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس أمس الأربعاء بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة. وحضر رئيس...
المزيد >>
البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق...
المزيد >>
بوتفليقة لــ «أبو مازن»:الجزائر تتضامن مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن إدانته «للجريمة النكراء» التي ارتكبتها قوات الاحتلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (1):القذافي:رجل الأضواء... و«الأنواء»!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

لا يزال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يمثّل لغزا، ليس فقط لليبيين، بل للعالم أجمع، كما لا يزال مادة دراسة دسمة للمؤرخين والباحثين.
إنّها مسيرة سياسية ببعدها الخارجي، الدولي والإقليمي،»تختزن» وتختزل الكثير من الأحداث والمنعطفات السياسية على المستوى الخارجي يحتاج سردها وتحليلها إلى مجلّدات بتمامها وكمالها، لكنّنا سنُعرِّج على أهمها في حلقات يومية تتابعونها في مسلسل «الشروق» الدولي على مدى شهر رمضان..
طموح بلا حدود
أدرك القذافي باكراً مقدار عطش العالم إلى الذهب الأسود فأطلق العنان لجموحه. لا احترام للقواعد والأعراف والمعاهدات الدولية. سيتغيّب عن المواعيد الرسمية ويترك ليونيد بريجنيف ينتظره. سيقطع محادثاته في الكرملين الشيوعي لأن موعد الصلاة قد حان.
سيستخدم منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة تمزيق ميثاقها ورميه أرضاً. سيأمر بخطف وزراء «أوبك» في 1975.
كان مصاباً بمتعة إذلال أعدائه. أمام الكاميراوات وضع حذاءه قبالة وجه طوني بلير. وأمام الكاميراوات تقدّم منه سيلفيو برلسكوني وقبّل يده. كوفي عنان دخل خيمته صاغرا و مرعوبا. سيرسل قواته إلى أوغندا لنجدة عيدي أمين. ستجتاح قواته جزءاً من الأراضي التشادية.
وفي بلدان قريبة وبعيدة كان يبتهج بإضرام النار في الرداء الأمريكي. يكره السوفيات لكنه «لا يكره» اقتناء اسلحتهم.
و للخيمة حكاية اخرى طويلة ظلت ترافقه في حلّه و ترحاله. سيحاول نصبها أمام قصور الرئاسة في العواصم التي يزورها. كادت الخيمة تطيح زيارته إلى روسيا لولا تدخل فلاديمير بوتين. رجل يعشق الثورة و الإثارة ...رجل يعشق «الأنواء» و الأضواء..على حد سواء. في مؤتمرات القمة خطف الأضواء بمواقفه الغريبة وبحركاته «المريبة» ومداخلاته التي يصعب توقع مضمونها.
في القمة العربية في دمشق خاطب الحاضرين قائلاً: «إن الدور سيأتي عليكم». شيء ما في داخله كان يقول له إنّ أجراس نهاية الأنظمة الرسمية العربية بدأت تقرع.
تعامل كثيرون معه بوصفه مهرّجاً، أو جامحاً. لكنه كان اكثر من ذلك...كان «متمردا» على كل شيء...حتى على عروبته التي «ورثها» ذات يوم عن الزعيم جمال عبد الناصر.. . قبل أن يصاب بـ"اليأس"من العرب و «يكفر» بالعروبة و يختار التوجه إلى القارة السمراء..هناك أين نصبوه «ملك ملوك افريقيا».
سيتلاعب بكل شيء... السلطة ... والنفط لليبيين. والزحف الثوري هو الحل. قبل أن يحوّل البلاد الى «جماهيرية» ويضعها في عهدة «الكتاب الأخضر».
معمر القذافي هو بالنسبة إلى معارضيه نظام القذافي «دكتاتوري» وبالنسبة إلى السياسيين الذين تعاملوا معه هو شخصية متقلّبة و بالنسبة الى أنصاره هو زعيم ثوري و وحدوي...وبالنسبة إلى الزعماء الغربيين الذين التقوه من أجل نفط بلاده يبدون مجبرين على لقائه، وبالنسبة إلى من يؤمنون بنظرياته هو شخصية ذات رؤية و فكر، وبالنسبة إلى الرأي العام الغربي هو شخصية بعيدة غالباً ما تشوش حياتهم اليومية بسبب مطالب حاشيته واصراره على نصب خيمته ومواصلة حياته كما هي في الصحراء حتى اثناء زيارته لبلد اجنبي.
شخصية متعددة الوجود
نحن اذن امام شخصية متعددة الوجوه، كل يرى فيها «قذافي» خاصّا... شخصية تتراوح فيها صورة القذافي من النمطية العادية الى التطرف، ومن الاعجاب الى الكره والشجب، وتثير طريقة ادارته لصورته وتعامله معها الكثير من التساؤلات، عن الذي يدفع الرئيس الليبي الى اتباع طريقة مسرحية كهذه....نقد ومعارك مع حكام عرب... تمزيق ميثاق الامم المتحدة ... محاضرات ولقاءات مع طلاب جامعات وشباب في القاهرة وباريس وايطاليا واليابان ... هل هو الاعجاب المفرط بالنفس ام هو البحث الدائم عن مكان له في التاريخ؟ ...ذلك التاريخ الذي حفر في كتبه الجنرال الايطالي غرزياني صورته واسمه ، كما حفر غزاة آخرون.معمر القذافي»…الذي ، حكم ليبيا، لفترة دامت قرابة 43 عاماً، لم يكن رجلا عاديا في أعين الجميع، البعض تصوره مجنوناً، وآخرون اعتبروه قائداً وزعيماً ، ولكن الجميع يجمعون الآن وبعد سنوات من الإطاحة به على أنه كان صاحب رؤية و مبدإ.هو معمر محمد عبد السلام القذافي، ابن واحدة من أفقر الأسر البدوية في ليبيا…نشأ هناك في صحراء قاحلة، لكن، الفقر و الحرمان لم «يضعفا» طموحه...و جموحه...كيف عاش القذافي...و كيف «صنع» الثورة و الثروة؟...كيف وصل الى السلطة؟...اسئلة عديدة سنحاول التطرق اليها تباعا في حلقات رمضانية...
فالى حلقة قادمة

بقلم : النوري الصل
تقرؤون أيضا
حدث اليوم:بعد المجازر الوحشية في غزة :الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات وينكّل بالفلسطينيين
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس حملة اعتقالات وتنكيل على نطاق واسع بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي...
المزيد >>
على خطى أمريكا:غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس أمس الأربعاء بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة. وحضر رئيس...
المزيد >>
البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق...
المزيد >>
بوتفليقة لــ «أبو مازن»:الجزائر تتضامن مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن إدانته «للجريمة النكراء» التي ارتكبتها قوات الاحتلال...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي
﻿