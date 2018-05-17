مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (1):القذافي:رجل الأضواء... و«الأنواء»!

-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
لا يزال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يمثّل لغزا، ليس فقط لليبيين، بل للعالم أجمع، كما لا يزال مادة دراسة دسمة للمؤرخين والباحثين.
إنّها مسيرة سياسية ببعدها الخارجي، الدولي والإقليمي،»تختزن» وتختزل الكثير من الأحداث والمنعطفات السياسية على المستوى الخارجي يحتاج سردها وتحليلها إلى مجلّدات بتمامها وكمالها، لكنّنا سنُعرِّج على أهمها في حلقات يومية تتابعونها في مسلسل «الشروق» الدولي على مدى شهر رمضان..
طموح بلا حدود
أدرك القذافي باكراً مقدار عطش العالم إلى الذهب الأسود فأطلق العنان لجموحه. لا احترام للقواعد والأعراف والمعاهدات الدولية. سيتغيّب عن المواعيد الرسمية ويترك ليونيد بريجنيف ينتظره. سيقطع محادثاته في الكرملين الشيوعي لأن موعد الصلاة قد حان.
سيستخدم منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة تمزيق ميثاقها ورميه أرضاً. سيأمر بخطف وزراء «أوبك» في 1975.
كان مصاباً بمتعة إذلال أعدائه. أمام الكاميراوات وضع حذاءه قبالة وجه طوني بلير. وأمام الكاميراوات تقدّم منه سيلفيو برلسكوني وقبّل يده. كوفي عنان دخل خيمته صاغرا و مرعوبا. سيرسل قواته إلى أوغندا لنجدة عيدي أمين. ستجتاح قواته جزءاً من الأراضي التشادية.
وفي بلدان قريبة وبعيدة كان يبتهج بإضرام النار في الرداء الأمريكي. يكره السوفيات لكنه «لا يكره» اقتناء اسلحتهم.
و للخيمة حكاية اخرى طويلة ظلت ترافقه في حلّه و ترحاله. سيحاول نصبها أمام قصور الرئاسة في العواصم التي يزورها. كادت الخيمة تطيح زيارته إلى روسيا لولا تدخل فلاديمير بوتين. رجل يعشق الثورة و الإثارة ...رجل يعشق «الأنواء» و الأضواء..على حد سواء. في مؤتمرات القمة خطف الأضواء بمواقفه الغريبة وبحركاته «المريبة» ومداخلاته التي يصعب توقع مضمونها.
في القمة العربية في دمشق خاطب الحاضرين قائلاً: «إن الدور سيأتي عليكم». شيء ما في داخله كان يقول له إنّ أجراس نهاية الأنظمة الرسمية العربية بدأت تقرع.
تعامل كثيرون معه بوصفه مهرّجاً، أو جامحاً. لكنه كان اكثر من ذلك...كان «متمردا» على كل شيء...حتى على عروبته التي «ورثها» ذات يوم عن الزعيم جمال عبد الناصر.. . قبل أن يصاب بـ"اليأس"من العرب و «يكفر» بالعروبة و يختار التوجه إلى القارة السمراء..هناك أين نصبوه «ملك ملوك افريقيا».
سيتلاعب بكل شيء... السلطة ... والنفط لليبيين. والزحف الثوري هو الحل. قبل أن يحوّل البلاد الى «جماهيرية» ويضعها في عهدة «الكتاب الأخضر».
معمر القذافي هو بالنسبة إلى معارضيه نظام القذافي «دكتاتوري» وبالنسبة إلى السياسيين الذين تعاملوا معه هو شخصية متقلّبة و بالنسبة الى أنصاره هو زعيم ثوري و وحدوي...وبالنسبة إلى الزعماء الغربيين الذين التقوه من أجل نفط بلاده يبدون مجبرين على لقائه، وبالنسبة إلى من يؤمنون بنظرياته هو شخصية ذات رؤية و فكر، وبالنسبة إلى الرأي العام الغربي هو شخصية بعيدة غالباً ما تشوش حياتهم اليومية بسبب مطالب حاشيته واصراره على نصب خيمته ومواصلة حياته كما هي في الصحراء حتى اثناء زيارته لبلد اجنبي.
شخصية متعددة الوجود
نحن اذن امام شخصية متعددة الوجوه، كل يرى فيها «قذافي» خاصّا... شخصية تتراوح فيها صورة القذافي من النمطية العادية الى التطرف، ومن الاعجاب الى الكره والشجب، وتثير طريقة ادارته لصورته وتعامله معها الكثير من التساؤلات، عن الذي يدفع الرئيس الليبي الى اتباع طريقة مسرحية كهذه....نقد ومعارك مع حكام عرب... تمزيق ميثاق الامم المتحدة ... محاضرات ولقاءات مع طلاب جامعات وشباب في القاهرة وباريس وايطاليا واليابان ... هل هو الاعجاب المفرط بالنفس ام هو البحث الدائم عن مكان له في التاريخ؟ ...ذلك التاريخ الذي حفر في كتبه الجنرال الايطالي غرزياني صورته واسمه ، كما حفر غزاة آخرون.معمر القذافي»…الذي ، حكم ليبيا، لفترة دامت قرابة 43 عاماً، لم يكن رجلا عاديا في أعين الجميع، البعض تصوره مجنوناً، وآخرون اعتبروه قائداً وزعيماً ، ولكن الجميع يجمعون الآن وبعد سنوات من الإطاحة به على أنه كان صاحب رؤية و مبدإ.هو معمر محمد عبد السلام القذافي، ابن واحدة من أفقر الأسر البدوية في ليبيا…نشأ هناك في صحراء قاحلة، لكن، الفقر و الحرمان لم «يضعفا» طموحه...و جموحه...كيف عاش القذافي...و كيف «صنع» الثورة و الثروة؟...كيف وصل الى السلطة؟...اسئلة عديدة سنحاول التطرق اليها تباعا في حلقات رمضانية...
فالى حلقة قادمة
لا يزال الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي يمثّل لغزا، ليس فقط لليبيين، بل للعالم أجمع، كما لا يزال مادة دراسة دسمة للمؤرخين والباحثين.
إنّها مسيرة سياسية ببعدها الخارجي، الدولي والإقليمي،»تختزن» وتختزل الكثير من الأحداث والمنعطفات السياسية على المستوى الخارجي يحتاج سردها وتحليلها إلى مجلّدات بتمامها وكمالها، لكنّنا سنُعرِّج على أهمها في حلقات يومية تتابعونها في مسلسل «الشروق» الدولي على مدى شهر رمضان..
طموح بلا حدود
أدرك القذافي باكراً مقدار عطش العالم إلى الذهب الأسود فأطلق العنان لجموحه. لا احترام للقواعد والأعراف والمعاهدات الدولية. سيتغيّب عن المواعيد الرسمية ويترك ليونيد بريجنيف ينتظره. سيقطع محادثاته في الكرملين الشيوعي لأن موعد الصلاة قد حان.
سيستخدم منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمحاولة تمزيق ميثاقها ورميه أرضاً. سيأمر بخطف وزراء «أوبك» في 1975.
كان مصاباً بمتعة إذلال أعدائه. أمام الكاميراوات وضع حذاءه قبالة وجه طوني بلير. وأمام الكاميراوات تقدّم منه سيلفيو برلسكوني وقبّل يده. كوفي عنان دخل خيمته صاغرا و مرعوبا. سيرسل قواته إلى أوغندا لنجدة عيدي أمين. ستجتاح قواته جزءاً من الأراضي التشادية.
وفي بلدان قريبة وبعيدة كان يبتهج بإضرام النار في الرداء الأمريكي. يكره السوفيات لكنه «لا يكره» اقتناء اسلحتهم.
و للخيمة حكاية اخرى طويلة ظلت ترافقه في حلّه و ترحاله. سيحاول نصبها أمام قصور الرئاسة في العواصم التي يزورها. كادت الخيمة تطيح زيارته إلى روسيا لولا تدخل فلاديمير بوتين. رجل يعشق الثورة و الإثارة ...رجل يعشق «الأنواء» و الأضواء..على حد سواء. في مؤتمرات القمة خطف الأضواء بمواقفه الغريبة وبحركاته «المريبة» ومداخلاته التي يصعب توقع مضمونها.
في القمة العربية في دمشق خاطب الحاضرين قائلاً: «إن الدور سيأتي عليكم». شيء ما في داخله كان يقول له إنّ أجراس نهاية الأنظمة الرسمية العربية بدأت تقرع.
تعامل كثيرون معه بوصفه مهرّجاً، أو جامحاً. لكنه كان اكثر من ذلك...كان «متمردا» على كل شيء...حتى على عروبته التي «ورثها» ذات يوم عن الزعيم جمال عبد الناصر.. . قبل أن يصاب بـ"اليأس"من العرب و «يكفر» بالعروبة و يختار التوجه إلى القارة السمراء..هناك أين نصبوه «ملك ملوك افريقيا».
سيتلاعب بكل شيء... السلطة ... والنفط لليبيين. والزحف الثوري هو الحل. قبل أن يحوّل البلاد الى «جماهيرية» ويضعها في عهدة «الكتاب الأخضر».
معمر القذافي هو بالنسبة إلى معارضيه نظام القذافي «دكتاتوري» وبالنسبة إلى السياسيين الذين تعاملوا معه هو شخصية متقلّبة و بالنسبة الى أنصاره هو زعيم ثوري و وحدوي...وبالنسبة إلى الزعماء الغربيين الذين التقوه من أجل نفط بلاده يبدون مجبرين على لقائه، وبالنسبة إلى من يؤمنون بنظرياته هو شخصية ذات رؤية و فكر، وبالنسبة إلى الرأي العام الغربي هو شخصية بعيدة غالباً ما تشوش حياتهم اليومية بسبب مطالب حاشيته واصراره على نصب خيمته ومواصلة حياته كما هي في الصحراء حتى اثناء زيارته لبلد اجنبي.
شخصية متعددة الوجود
نحن اذن امام شخصية متعددة الوجوه، كل يرى فيها «قذافي» خاصّا... شخصية تتراوح فيها صورة القذافي من النمطية العادية الى التطرف، ومن الاعجاب الى الكره والشجب، وتثير طريقة ادارته لصورته وتعامله معها الكثير من التساؤلات، عن الذي يدفع الرئيس الليبي الى اتباع طريقة مسرحية كهذه....نقد ومعارك مع حكام عرب... تمزيق ميثاق الامم المتحدة ... محاضرات ولقاءات مع طلاب جامعات وشباب في القاهرة وباريس وايطاليا واليابان ... هل هو الاعجاب المفرط بالنفس ام هو البحث الدائم عن مكان له في التاريخ؟ ...ذلك التاريخ الذي حفر في كتبه الجنرال الايطالي غرزياني صورته واسمه ، كما حفر غزاة آخرون.معمر القذافي»…الذي ، حكم ليبيا، لفترة دامت قرابة 43 عاماً، لم يكن رجلا عاديا في أعين الجميع، البعض تصوره مجنوناً، وآخرون اعتبروه قائداً وزعيماً ، ولكن الجميع يجمعون الآن وبعد سنوات من الإطاحة به على أنه كان صاحب رؤية و مبدإ.هو معمر محمد عبد السلام القذافي، ابن واحدة من أفقر الأسر البدوية في ليبيا…نشأ هناك في صحراء قاحلة، لكن، الفقر و الحرمان لم «يضعفا» طموحه...و جموحه...كيف عاش القذافي...و كيف «صنع» الثورة و الثروة؟...كيف وصل الى السلطة؟...اسئلة عديدة سنحاول التطرق اليها تباعا في حلقات رمضانية...
فالى حلقة قادمة
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018