بوتفليقة لــ «أبو مازن»:الجزائر تتضامن مع فلسطين ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلى

بوتفليقة يدعو المدرسة إلى زرع قيم العيش في سلام لدى جيل الغد

الجزائر (وكالات)

أعرب رئيس الجمهورية الجزائرية عبد العزيز بوتفليقة عن إدانته «للجريمة النكراء» التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، مؤكدا وقوف الجزائر وتضامنها مع فلسطين.

وكتب رئيس الجمهورية في برقيته لرئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس: “تلقيت ببالغ التأثر والاستنكاري نبأ استشهاد أكثر من 50 فلسطينيا وجرح ما يزيد على 1700 آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات الدامية على حدود قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي ممارسته العدوانية ضد المدنيين والفلسطينيين ضاربا عرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.

وفي سياق اخر أكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في رسالة مساء امس الاول بمناسبة إحياء اليوم العالمي للعيش معا في سلام المصادف لـ16 ماي، أن إعلان الجمعية العامة لـمنظمة الأمم الـمتحدة لهذا اليوم إنما هو إقرار بجهود الجزائر في ترقية ثقافة السلـم، داعيا المدرسة إلى المثابرة لزرع قيم العيش مع الآخر في سلام في أذهان ملايين التلاميذ.

وقال رئيس الجمهورية إن الإعلان هذا إنما هو إقرار من الـمجموعة الدولية بالجهود التي بذلتها بلادنا وثابرت عليها، فنجحت في ترقية ثقافة السلـم والحــوار والاحترام الـمتبادل والتسامح بين مواطنيها، وجاء تكريس الجمعية العامة لـمنظمة الأمم الـمتحدة لليوم العالمي للعيش معا في سلام في 8 ديسمبر الـماضي بناء على مبادرة من الجمعية الدولية الصوفية العلوية وبرعاية من الجزائر، مبرزا أن «هذا الـمسعى كان من باعث قيم أخلاقية وثقافية واجتماعية وإنسانية يؤمن بها شعبنا الـمعتدل تمام الإيمان وكذلك لأنه يعكس، بالقدر نفسه، حرص شعبنا على إحلال هذه القيم العالـمية الـمكانة اللائقة بها في العـــلاقات بين الأمم وشعوب العالـم قاطبة»، موضحا أن هذا الإعلان يعبر عن التزام الجزائر ورغبة الـمجموعة الدولية الـمضي في العمل على ترقية ثقافة السلـم والحوار داخل الـمجتمعات وما بين الأمم، وذلك في زمن تفاقمت فيه أسباب القطيعة وعوامل الفرقة.