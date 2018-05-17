للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

كشفت بيانات اصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

وتبلغ مخزونات السدود التونسية من المياه (38 سد منجز) حاليا نحو 1056 مليون متر مكعب مما يشكل 50 بالمائة من القدرات التخزينية لهذه المنشئات وفق ذات البيانات.

وتشهد، سدود البلاد باستثناء السدود الواقعة بولايتي جندوبة وبنزرت وسدود جنوب البلاد التي عرفت تساقط كميات من الامطار اكثر من المعدلات، نقصا في الامطار رغم التحسن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وتعيش تونس التي تمر غالبا بفترات جفاف على وقع مشاكل تزدادد شيئا فشيئا تتعلق بالتزويد بالمياه خاصة بالعاصمة وبالخصوص خلال الفترة الصيفية .