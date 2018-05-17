الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الخميس 17 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
الأولى
للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018 | 08:57

كشفت بيانات اصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

وتبلغ مخزونات السدود التونسية من المياه (38 سد منجز) حاليا نحو 1056 مليون متر مكعب مما يشكل 50 بالمائة من القدرات التخزينية لهذه المنشئات وفق ذات البيانات.

وتشهد، سدود البلاد باستثناء السدود الواقعة بولايتي جندوبة وبنزرت وسدود جنوب البلاد التي عرفت تساقط كميات من الامطار اكثر من المعدلات، نقصا في الامطار رغم التحسن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وتعيش تونس التي تمر غالبا بفترات جفاف على وقع مشاكل تزدادد شيئا فشيئا تتعلق بالتزويد بالمياه خاصة بالعاصمة وبالخصوص خلال الفترة الصيفية .

تقرؤون أيضا
علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018 السّاعة 12:03
تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع...
المزيد >>
نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة ‎
17 ماي 2018 السّاعة 11:56
نابل- الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الامن الوطني بنابل خلال حملة...
المزيد >>
200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 السّاعة 11:37
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من...
المزيد >>
إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 السّاعة 11:12
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
للعام الثالث على التوالي: تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود
17 ماي 2018 | 08:57

كشفت بيانات اصدرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ان تونس تعاني عجزا في الموارد المائية بالسدود بلغ 164 مليون متر مكعب مع منتصف شهر ماي الجاري في ظاهرة تستمر للعام الثالث على التوالي.

وتبلغ مخزونات السدود التونسية من المياه (38 سد منجز) حاليا نحو 1056 مليون متر مكعب مما يشكل 50 بالمائة من القدرات التخزينية لهذه المنشئات وفق ذات البيانات.

وتشهد، سدود البلاد باستثناء السدود الواقعة بولايتي جندوبة وبنزرت وسدود جنوب البلاد التي عرفت تساقط كميات من الامطار اكثر من المعدلات، نقصا في الامطار رغم التحسن خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وتعيش تونس التي تمر غالبا بفترات جفاف على وقع مشاكل تزدادد شيئا فشيئا تتعلق بالتزويد بالمياه خاصة بالعاصمة وبالخصوص خلال الفترة الصيفية .

تقرؤون أيضا
علولو يخلف قندورة في فرع كرة اليد بالنادي الافريقي
17 ماي 2018 السّاعة 12:03
تونس- الشروق اون لاين - منير الزوابي: قررت الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي اقالة حسين قندورة من رئاسة فرع...
المزيد >>
نابل: ايقاف 29 مفتش عنه وحجز 44 دراجة ‎
17 ماي 2018 السّاعة 11:56
نابل- الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان: تمكنت الوحدات الامنية التابعة لإقليم الامن الوطني بنابل خلال حملة...
المزيد >>
200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
17 ماي 2018 السّاعة 11:37
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: اشرف صباح اليوم والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله عل حفل تسليم عدد من...
المزيد >>
إصدار أمر حكومي بالرائد الرسمي لإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع "مبادرون"
17 ماي 2018 السّاعة 11:12
أفادت وزارة التكوين المهني والتشغيل في بلاغ لها اليوم الخميس أن الأمر الحكومي عدد 418 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
فاطمة بن عبد اللّه الكرّاي
بعد سبعين عاما: النكبة لإسرائيل... والانتصار لفلسطين
إنها نكبة إسرائيل في ذكراها السبعين... ما حدث ويحدث الآن في فلسطين، يؤكد مرّة أخرى أن الاحتلال الى زوال وأن حرب الإرادات انتصرت فيها إرادة الشعب الفلسطيني.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الاربعاء 16 ماي 2018 اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... إجماع إسلامي على غرة شهر رمضان المبارك لجنة النزاعات تفسخ عقد الجزيري مع الإفريقي
﻿