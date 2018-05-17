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البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
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البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

سراييفو (وكالات)
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016. وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على «أعمال إرهابية والانتماء الى منظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي». ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الأول الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات. وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016. وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين. لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار. ووجهت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري التي قالت إنه كان عضوا فيها مدة 10 سنوات. واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.

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البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

سراييفو (وكالات)
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016. وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على «أعمال إرهابية والانتماء الى منظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي». ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الأول الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات. وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016. وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين. لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار. ووجهت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري التي قالت إنه كان عضوا فيها مدة 10 سنوات. واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.

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البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري
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