البوسنة:محاكمة متهم في قضية اغتيال محمد الزواري

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سراييفو (وكالات)
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016. وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على «أعمال إرهابية والانتماء الى منظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي». ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الأول الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات. وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016. وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين. لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار. ووجهت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري التي قالت إنه كان عضوا فيها مدة 10 سنوات. واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.
سراييفو (وكالات)
مثل مواطن من البوسنة، مطلوب من قبل السلطات التونسية، أمام محكمة في سراييفو أمس الأربعاء بسبب تهم تتعلق بالإرهاب على خلفية دوره في اغتيال المهندس محمد الزواري في 15 ديسمبر 2016. وقال القاضي برانكو بريتش إن تونس تتهم إلفير سراك بالتحريض على «أعمال إرهابية والانتماء الى منظمة إرهابية بالإضافة إلى الإخلال بالأمن العام والأمن الدولي». ونفى سراك، الذي تم اعتقاله أمس الأول الثلاثاء، ارتكاب أي مخالفات. وقال إنه كان في رحلة عمل في تونس في ديسمبر 2016. وقال بيرتش إن القرار بشأن ترحيل سراك سيتم اتخاذه قريبا، بحسب ما أوردته وكالة رويترز. واغتيل المهندس الزواري والخبير في الطائرات بدون طيار بالرصاص في ديسمبر 2016 أمام منزله في مدينة العين بصفاقس. واعتقلت السلطات التونسية آنذاك 10 تونسيين. لكن اثنين من الأجانب المتهمين بالتخطيط للاغتيال تمكنا من الفرار. ووجهت حركة المقاومة الاسلامية «حماس» أصابع الاتهام إلى الكيان الصهيوني في اغتيال الزواري التي قالت إنه كان عضوا فيها مدة 10 سنوات. واعتقلت الشرطة الكرواتية في مارس مواطنا من البوسنة مطلوبا في تونس بنفس التهم. وقضت محكمة كرواتية الأسبوع الماضي بالسماح بترحيله إلى تونس. وقال محاموه إنهم سيستأنفون الحكم.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018