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يوم الخميس 17 ماي 2018
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على خطى أمريكا:غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
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على خطى أمريكا:غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)
افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس أمس الأربعاء بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة. وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة في مجمع إداري في القدس الغربية.وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، أمس الأربعاء، عن رفضه المطلق والكامل لقيام حكومة غواتيمالا بحذوها حذو الولايات المتحدة وافتتاحها سفارتها في القدس. وشدد على عدم قانونية هذه الخطوة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يؤكد على جملة أمور منها وجوب امتناع الدول عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

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على خطى أمريكا:غواتيمالا تفتتح سفارتها في القدس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

القدس المحتلة ـ (وكالات)
افتتحت غواتيمالا سفارتها في القدس أمس الأربعاء بعد يومين من افتتاح السفارة الأمريكية في المدينة. وحضر رئيس غواتيمالا جيمي موراليس ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتاح السفارة في مجمع إداري في القدس الغربية.وأعرب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات، أمس الأربعاء، عن رفضه المطلق والكامل لقيام حكومة غواتيمالا بحذوها حذو الولايات المتحدة وافتتاحها سفارتها في القدس. وشدد على عدم قانونية هذه الخطوة التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 478 الذي يؤكد على جملة أمور منها وجوب امتناع الدول عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس.

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