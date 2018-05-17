حدث اليوم:بعد المجازر الوحشية في غزة :الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات وينكّل بالفلسطينيين

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي أمس حملة اعتقالات وتنكيل على نطاق واسع بحق الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة لإسكات الأصوات المطالبة بطرد الاحتلال. كما أمّنت قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين اقتحام الأقصى وتدنيسه.

إصابات في غزة وإضراب شامل في أراضي 48

القدس المحتلة (وكالات)

شهدت الضفة الغربية المحتلة،أمس الأربعاء، مظاهرات ووقفات احتجاجية منددة بالمجزرة الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، إلى جانب حملة اعتقالات نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدن عدة.

وبحسب ما أوردته المواقع المحلية الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ الليلة قبل الماضية عشرات الفلسطينيين، من بينهم أسير محرر، خلال حملة مداهمات وتفتيش واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنين شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمات في بلدة بير الباشا جنوبي مدينة جنين ونقلتهما إلى جهة مجهولة.وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين، من بلدة مادما جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، وفي رام الله، اعتقلت طالبا في كلية الطب في جامعة أبو ديس.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شابا في قرية كفر نعمه غربي رام الله، وآخر في بلدة بيت ساحور شرقي بيت لحم، في حين أفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح، باعتقال الأسير المحرر بلال محمد عبد السلام صلاح (20 عاما).

واعتقلت قوات الاحتلال عدة مواطنين في مخيم العروب شمال الخليل. وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء شقيقين خلال اقتحامها مخيم شعفاط شمال شرق المدينة.

وفي سياق آخر ذكرتْ مصادر صحافية ومحلية في فلسطين أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت -بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي- باحات المسجد الأقصى المبارك.

واندلعت أمس مواجهات في بلدة الطور شرقي مدينة القدس، ألقى خلالها شبان الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه جنود الاحتلال. واندلعت اشتباكات بالأيدي بين الأهالي وعناصر شرطة الاحتلال أثناء اقتحام مقبرة في مدينة يافا. واعتقلت القوات أربعة شبان من بينهم حارسا المقبرة.

وأطلقت كذلك قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأربعاء قنابل الغاز المسيل للدموع على جموع المتظاهرين السلميين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مواقع محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين على التلال خلف السياج الحدودي من الداخل المحتل أطلقوا قنابل الغاز صوب المتظاهرين الذين تجمهروا للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلّة، وإحياء لذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن الجيش قصف موقعا لحركة "حماس" شمالي قطاع غزة. وقال المتحدث إن دبابة قصفت موقعا لحركة "حماس"، بادعاء الرد على إطلاق نار باتجاه قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وشهدت المدن والقرى الفلسطينية في أراضي 48 المحتلة، أمس الأربعاء، إضرابا عاما وشاملا تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل أعلنت عن الإضراب خلال اجتماع طارئ عقدته الاثنين الماضي.وأكدت المتابعة في بيان لها أن المجزرة جرت «عن سابق تخطيط، وبدعم إجرامي مباشر من البيت الأبيض بزعامة ترومب».وأكدت أن «الواجب الوطني والأخلاقي لجماهيرنا، أن تكون بمستوى الرد، خاصة أن جماهير واسعة انطلقت فورا في تظاهرات ومظاهرات مع انتشار أنباء المجزرة وهولها».

رأي خبير

الناشط الفلسطيني محمد بركة:

«إن ما تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة إرهاب دولة منظم والاحتلال واهم إذا اعتقد أنه قادر على إخماد ثورة الشعب الفلسطيني ضد الطغيان...الاحتلال زائل لا محالة، والدولة ستقوم. وعاصمتها القدس الشريف، رغم كل البطش الإسرائيلي الأمريكي».