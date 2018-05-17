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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على مستوى الانتدابات لتلافي ما عاشته الستيدة من مشاكل نتيجة الرصيد البشري المحدود خاصة في الجولات الأخيرة للبطولة وفي هذا الإطار نجح صابر الجماعي في الاتفاق رسميا مع حارس الشبيبة علي القلعي على الانضمام للفريق انطلاقا من الموسم القادم ومن المنتظر أن يمضي القلعي عقدا لمدة موسمين في قادم الأيام.
من جهة اخرى علمت «الشروق» أن هناك أسماء اخرى على طاولة الجماعي من أجل ضمها للستيدة وهي تضم عدة عناصر سبق لها اللعب مع الفريق مثل احمد حسني وكذلك مدافع ترجي جرجيس مالك بحر.
اصرار على الرحيل
قبل نهاية البطولة باربع جولات اعلن صابر الجماعي أنه سينسحب من رئاسة الستيدة بعد أن قضى عشرة سنوات على رأس الملعب القابسي لكن في الايام الاخيرة شرع الجماعي في الإعداد للموسم القادم من خلال التفاوض مع بعض اللاعبين ما يوحي ببقائه ومع ذلك يؤكد بعض المقربين منه أنه مصر على مغادرة الفريق وان ما يقوم به هو التزام معنوي تجاه فريقه.

الطاهر الحمروني
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كرة القدم
أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على مستوى الانتدابات لتلافي ما عاشته الستيدة من مشاكل نتيجة الرصيد البشري المحدود خاصة في الجولات الأخيرة للبطولة وفي هذا الإطار نجح صابر الجماعي في الاتفاق رسميا مع حارس الشبيبة علي القلعي على الانضمام للفريق انطلاقا من الموسم القادم ومن المنتظر أن يمضي القلعي عقدا لمدة موسمين في قادم الأيام.
من جهة اخرى علمت «الشروق» أن هناك أسماء اخرى على طاولة الجماعي من أجل ضمها للستيدة وهي تضم عدة عناصر سبق لها اللعب مع الفريق مثل احمد حسني وكذلك مدافع ترجي جرجيس مالك بحر.
اصرار على الرحيل
قبل نهاية البطولة باربع جولات اعلن صابر الجماعي أنه سينسحب من رئاسة الستيدة بعد أن قضى عشرة سنوات على رأس الملعب القابسي لكن في الايام الاخيرة شرع الجماعي في الإعداد للموسم القادم من خلال التفاوض مع بعض اللاعبين ما يوحي ببقائه ومع ذلك يؤكد بعض المقربين منه أنه مصر على مغادرة الفريق وان ما يقوم به هو التزام معنوي تجاه فريقه.

الطاهر الحمروني
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المزيد >>
أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على...
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