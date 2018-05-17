أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل

رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على مستوى الانتدابات لتلافي ما عاشته الستيدة من مشاكل نتيجة الرصيد البشري المحدود خاصة في الجولات الأخيرة للبطولة وفي هذا الإطار نجح صابر الجماعي في الاتفاق رسميا مع حارس الشبيبة علي القلعي على الانضمام للفريق انطلاقا من الموسم القادم ومن المنتظر أن يمضي القلعي عقدا لمدة موسمين في قادم الأيام.

من جهة اخرى علمت «الشروق» أن هناك أسماء اخرى على طاولة الجماعي من أجل ضمها للستيدة وهي تضم عدة عناصر سبق لها اللعب مع الفريق مثل احمد حسني وكذلك مدافع ترجي جرجيس مالك بحر.

اصرار على الرحيل

قبل نهاية البطولة باربع جولات اعلن صابر الجماعي أنه سينسحب من رئاسة الستيدة بعد أن قضى عشرة سنوات على رأس الملعب القابسي لكن في الايام الاخيرة شرع الجماعي في الإعداد للموسم القادم من خلال التفاوض مع بعض اللاعبين ما يوحي ببقائه ومع ذلك يؤكد بعض المقربين منه أنه مصر على مغادرة الفريق وان ما يقوم به هو التزام معنوي تجاه فريقه.





الطاهر الحمروني