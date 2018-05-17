أخبار الملعب القـــــابسي.. الجماعي بين البقاء الرحيل

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رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على مستوى الانتدابات لتلافي ما عاشته الستيدة من مشاكل نتيجة الرصيد البشري المحدود خاصة في الجولات الأخيرة للبطولة وفي هذا الإطار نجح صابر الجماعي في الاتفاق رسميا مع حارس الشبيبة علي القلعي على الانضمام للفريق انطلاقا من الموسم القادم ومن المنتظر أن يمضي القلعي عقدا لمدة موسمين في قادم الأيام.
من جهة اخرى علمت «الشروق» أن هناك أسماء اخرى على طاولة الجماعي من أجل ضمها للستيدة وهي تضم عدة عناصر سبق لها اللعب مع الفريق مثل احمد حسني وكذلك مدافع ترجي جرجيس مالك بحر.
اصرار على الرحيل
قبل نهاية البطولة باربع جولات اعلن صابر الجماعي أنه سينسحب من رئاسة الستيدة بعد أن قضى عشرة سنوات على رأس الملعب القابسي لكن في الايام الاخيرة شرع الجماعي في الإعداد للموسم القادم من خلال التفاوض مع بعض اللاعبين ما يوحي ببقائه ومع ذلك يؤكد بعض المقربين منه أنه مصر على مغادرة الفريق وان ما يقوم به هو التزام معنوي تجاه فريقه.
رغم دخول لاعبي الملعب القابسي في إجازة سنوية شرعت الهيئة المديرة في إعداد العدة للموسم القادم خاصة على مستوى الانتدابات لتلافي ما عاشته الستيدة من مشاكل نتيجة الرصيد البشري المحدود خاصة في الجولات الأخيرة للبطولة وفي هذا الإطار نجح صابر الجماعي في الاتفاق رسميا مع حارس الشبيبة علي القلعي على الانضمام للفريق انطلاقا من الموسم القادم ومن المنتظر أن يمضي القلعي عقدا لمدة موسمين في قادم الأيام.
من جهة اخرى علمت «الشروق» أن هناك أسماء اخرى على طاولة الجماعي من أجل ضمها للستيدة وهي تضم عدة عناصر سبق لها اللعب مع الفريق مثل احمد حسني وكذلك مدافع ترجي جرجيس مالك بحر.
اصرار على الرحيل
قبل نهاية البطولة باربع جولات اعلن صابر الجماعي أنه سينسحب من رئاسة الستيدة بعد أن قضى عشرة سنوات على رأس الملعب القابسي لكن في الايام الاخيرة شرع الجماعي في الإعداد للموسم القادم من خلال التفاوض مع بعض اللاعبين ما يوحي ببقائه ومع ذلك يؤكد بعض المقربين منه أنه مصر على مغادرة الفريق وان ما يقوم به هو التزام معنوي تجاه فريقه.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018