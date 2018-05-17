قابس:احتجاجا على نتائج مناظرة انتداب عملة لبلدية:أهالي دخيلة توجان يعتصمون ويغلقون البلدية والمعتمدية

-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018
الشروق ـ مكتب قابس :
ينفذ بعض شباب معتمدية دخيلة توجان اعتصاما داخل خيمة أمام مقر المعتمدية احتجاجا على نتائج المناظرة المفتوحة لانتداب عملة لبلدية دخيلة توجان الجديدة، المعتصمون يقولون ان المناظرة لم تكن شفافة وشابتها خروقات وتجاوزات بينما يقول معتمد المنطقة محمد الطرابلسي ان المحتجين سارعوا صباح الاثنين بطرد موظفي المعتمدية والبلدية وغلق المقرين دون طلب توضيحات حول النتائج والتفاوض مع السلطة المحلية، المعتمد أشار الى أن أعوان الحرس الوطني يقومون حاليا بالتفاوض مع المحتجين بهدف اقناعهم بفتح المقرين ثم التفاوض مع السلطة المحلية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان.
الشروق ـ مكتب قابس :
ينفذ بعض شباب معتمدية دخيلة توجان اعتصاما داخل خيمة أمام مقر المعتمدية احتجاجا على نتائج المناظرة المفتوحة لانتداب عملة لبلدية دخيلة توجان الجديدة، المعتصمون يقولون ان المناظرة لم تكن شفافة وشابتها خروقات وتجاوزات بينما يقول معتمد المنطقة محمد الطرابلسي ان المحتجين سارعوا صباح الاثنين بطرد موظفي المعتمدية والبلدية وغلق المقرين دون طلب توضيحات حول النتائج والتفاوض مع السلطة المحلية، المعتمد أشار الى أن أعوان الحرس الوطني يقومون حاليا بالتفاوض مع المحتجين بهدف اقناعهم بفتح المقرين ثم التفاوض مع السلطة المحلية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018