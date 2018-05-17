قابس:احتجاجا على نتائج مناظرة انتداب عملة لبلدية:أهالي دخيلة توجان يعتصمون ويغلقون البلدية والمعتمدية

الشروق ـ مكتب قابس :

ينفذ بعض شباب معتمدية دخيلة توجان اعتصاما داخل خيمة أمام مقر المعتمدية احتجاجا على نتائج المناظرة المفتوحة لانتداب عملة لبلدية دخيلة توجان الجديدة، المعتصمون يقولون ان المناظرة لم تكن شفافة وشابتها خروقات وتجاوزات بينما يقول معتمد المنطقة محمد الطرابلسي ان المحتجين سارعوا صباح الاثنين بطرد موظفي المعتمدية والبلدية وغلق المقرين دون طلب توضيحات حول النتائج والتفاوض مع السلطة المحلية، المعتمد أشار الى أن أعوان الحرس الوطني يقومون حاليا بالتفاوض مع المحتجين بهدف اقناعهم بفتح المقرين ثم التفاوض مع السلطة المحلية خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان.





الحبيب الحفيان