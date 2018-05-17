سليانــــة:فرق مراقبة مشتركة يوميا بالأسواق

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مكتب سليانة – الشروق:
أكد رضا البوراوي المدير الجهوي للتجارة بسليانة لـ"الشروق" انه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لتوفير كافة المواد الاستهلاكية الحساسة والإستراتيجية وهو ما يضمن توفر جميع هذه المواد خلال شهر الصيام.
وأضاف انه سيتم وضع برنامج تدخل فرق المراقبة وذلك بالتنسيق مع الهياكل الرقابية الاخرى على غرار الصحة والشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة وكذلك مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، كما تمت برمجة خمسة فرق مراقبة مشتركة يومية تكون متواجدة على كامل اليوم، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لضمان تواجد المراقبة بالقرب من المستهلك. كما وضعنا برنامجا سيغطي جميع معتمديات الولاية وبما في ذلك الأرياف والدكاكين النائية. وبالنسبة للمنتوجات المروجة خارج مسالك التوزيع القانونية سيتم التصدي لها عن طريق فريق مراقبة مشترك عبر الطرقات وفي الأسواق الأسبوعية. واكد البوراوي انه يمكن تقبل الشكايات الواردة عبر الخط الاخضر أو من المستهلك مباشرة وهناك فريق استمرار يتلقى الشكايات ويوجهها للفريق الموجود على الميدان للتدخل.
مكتب سليانة – الشروق:
أكد رضا البوراوي المدير الجهوي للتجارة بسليانة لـ"الشروق" انه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لتوفير كافة المواد الاستهلاكية الحساسة والإستراتيجية وهو ما يضمن توفر جميع هذه المواد خلال شهر الصيام.
وأضاف انه سيتم وضع برنامج تدخل فرق المراقبة وذلك بالتنسيق مع الهياكل الرقابية الاخرى على غرار الصحة والشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة وكذلك مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، كما تمت برمجة خمسة فرق مراقبة مشتركة يومية تكون متواجدة على كامل اليوم، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لضمان تواجد المراقبة بالقرب من المستهلك. كما وضعنا برنامجا سيغطي جميع معتمديات الولاية وبما في ذلك الأرياف والدكاكين النائية. وبالنسبة للمنتوجات المروجة خارج مسالك التوزيع القانونية سيتم التصدي لها عن طريق فريق مراقبة مشترك عبر الطرقات وفي الأسواق الأسبوعية. واكد البوراوي انه يمكن تقبل الشكايات الواردة عبر الخط الاخضر أو من المستهلك مباشرة وهناك فريق استمرار يتلقى الشكايات ويوجهها للفريق الموجود على الميدان للتدخل.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018