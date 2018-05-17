سليانــــة:فرق مراقبة مشتركة يوميا بالأسواق

مكتب سليانة – الشروق:

أكد رضا البوراوي المدير الجهوي للتجارة بسليانة لـ"الشروق" انه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة لتوفير كافة المواد الاستهلاكية الحساسة والإستراتيجية وهو ما يضمن توفر جميع هذه المواد خلال شهر الصيام.

وأضاف انه سيتم وضع برنامج تدخل فرق المراقبة وذلك بالتنسيق مع الهياكل الرقابية الاخرى على غرار الصحة والشرطة البلدية والحرس البلدي والديوانة وكذلك مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، كما تمت برمجة خمسة فرق مراقبة مشتركة يومية تكون متواجدة على كامل اليوم، وسيتم تسخير جميع الإمكانيات البشرية واللوجستية المتوفرة لضمان تواجد المراقبة بالقرب من المستهلك. كما وضعنا برنامجا سيغطي جميع معتمديات الولاية وبما في ذلك الأرياف والدكاكين النائية. وبالنسبة للمنتوجات المروجة خارج مسالك التوزيع القانونية سيتم التصدي لها عن طريق فريق مراقبة مشترك عبر الطرقات وفي الأسواق الأسبوعية. واكد البوراوي انه يمكن تقبل الشكايات الواردة عبر الخط الاخضر أو من المستهلك مباشرة وهناك فريق استمرار يتلقى الشكايات ويوجهها للفريق الموجود على الميدان للتدخل.





مراد البوبكري