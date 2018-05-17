تطــــــاوين:اللهفة والتّهريب «يشعلان» أزمة الحليب

تسجل ولاية تطاوين، هذه الايام، نقصا فادحا في الحليب المعلب الذي أصبح من النادر رؤيته في رفوف أروقة الفضاءات التجارية وحتى إن وجد لدى محلات بيع المواد الغذائية فتصاحبه في الغالب ظاهرة البيع المشروط مما اثار استياء المستهلكين خاصة ان هذه المادة أضحت أكثر من ضرورية مع تقلبات الحياة اليومية المطبوعة بعدم استقرار أسعار منظومة المواد ذات الاستهلاك الواسع الآخذة دوما في الارتفاع في بلد ينامون فيه على شيء ويستيقظون على شيء آخر.

وتفيد المعطيات التي تحصلنا عليها خلال تحقيقات ميدانية قامت بها "الشروق" الى ان عصابات التهريب تقف وراء نقص الحليب، حيث يقع تهريب هذه المادة خاصة علامة معروفة الى ليبيا مقابل الحصول على "البنزين" او بغاية بيعها هناك باسعار خيالية.

كما تعمد بعض المجموعات الى شراء كميات كبيرة من الحليب وبيعها في الولايات المجاورة وتحديدا بن قردان من ولاية مدنين حيث يصل السعر الى 15 د.

ولمعرفة انعكاس الظاهرة على أصحاب محلات المواد الغذائية، اشتكت هذه الفئة من عدد من المزودين الذين يفرضون عليهم الحصول على كميات محدودة من مادة الحليب شريطة تزويدهم بكميات من "الياغورت" ليجدوا انفسهم مضطرين الى تسقيف البيع لمواجهة الضغط ريثما تعود الوضعية الى حالتها الطبيعية.

وبهذه المناسبة، عبر عدد من اصحاب المحلات التجارية عن تذمرهم من رجوع أزمة المضاربة من جديد إلى الأسواق سيما أنها شملت هذه المادة الاستهلاكية والضرورية، مطالبين بتطهير الاسواق من جشع المضاربين.

من جهتهم، ذكر عدد من المواطنين ان الحصول على علب الحليب بات صعبا و اصبح اما عن طريق العلاقات مع بعض المزودين الذين احتكروا كميات يتصرفون في تسريبها الى بعض الأطراف ممن تربطهم بهم علاقات صداقة او الزامهم على شراء مواد أخرى مقابل تمتعهم بامتياز الحصول على لتر واحد من الحليب رغم أنه مدفوع الثمن، الى جانب مزاحمتهم من قبل المواطنين المتسوقين بالجهة.

واعربوا، في ذات السياق، عن تخوفهم وقلقهم الشديد من استمرار ندرة الحليب في شهر رمضان الذي يزداد فيه الإقبال على هذه المادة.

ولمزيد استطلاع أسباب هذا النقص، اتصلت "الشروق" برئيس الاتحاد الجهوي للتجارة والصناعة بتطاوين محمد المحمدي الذي ارجع اسباب الوقوع في مثل هذه الازمات التي وصفها بالعابرة الى الاخلالات في منظومتي الفلاحة ومادة الحليب اللتين تحتاجان الى المراجعة والاصلاح، داعيا الى ضرورة تاهيل مصانع الحليب وتاهيل اليد العاملة، ناهيك عن عدة سلوكات تم توارثها من حيث سياسة التخزين.

واضاف المحمدي في ذات السياق الى انه ما روج حول امكانية الزيادة في تسعيرة مادة الحليب ساهم في نقصها، اضافة الى ظاهرة تهريب الابقار الحية الى الجزائر والتي زادت من مشاكل الفلاحين الذين يعانون بطبعهم من غلاء العلف الذي أصبح عاملا منفرا لتربية الأبقار فقلل ذلك من كميات الانتاج. ودعا، بهذه المناسبة، الى ضرورة تدعيم العلف والانتاج الفلاحي عامة لتوفير الحليب والتخفيض في أسعاره.

كما حمل محدثنا، في الآن ذاته، اسباب نقص مادة الحليب الى لهفة المواطن واقباله على الاستهلاك بشكل غير مدروس مما ساهم في بروز نوع من الاستغلال والاحتكار، معتبرا ان مقاطعة بعض المواد قد تكون الحل الامثل.

رغم اختلاف التبريرات من جهة الى اخرى حول اسباب نقص او فقدان مادة الحليب الا انه بات من الضروري ايجاد حل جوهري لهذه المسألة التي أصبحت حديث الساعة.





يثرب مشيري