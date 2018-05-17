متقاعدون في رمضان... ابراهيم شهايبي .. لـم اتغيب يوما عن العمل طيلة 38 سنة

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الشروق: مكتب القيروان
ابراهيم شهايبي هو متفقد رئيس المصالح المالية بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالقيروان. تقاعد يوم 01 أوت 2017 .بحيث قضى 38 سنة و11 شهرا و8 ايام في خدمة الادارة التونسية. الطريف في مسيرته أنه لم يتخلف يوما واحدا عن العمل ولم يتحصل ولو على رخصة مرض طيلة فترة عمله. ولم تنزل الأعداد الصناعية في مسيرته تحت ال100% .فهو نموذج للعامل المنضبط والمثالي والكفؤ. أشرف على مصلحتيْ متابعة الامتيازات الجبائية والاسترجاع
تجده مباشرا لمكتبه ربع ساعة قبل التوقيت العادي بل كان حتى ايام إجازته القانونية يستعان به فلا يتخلف.
يقول السيد ابراهيم انطلاقتي مع كل إشراقة يوم جديد في شهر رمضان تكون مع جريدة الشروق المفضلة لدي .اواكب أخبارها بصفة يومية لانني اعشق المكتوب.
كما يقول أيضا شعاري في الحياة النظام والتخطيط والانضباط. فالرجل يوزع نصيبا من الوقت للعمل الجمعياتي باعتباره ينشط بأربع جمعيات .
والى جانب ذلك لا يتنازل السيد ابراهيم عن النشاط الرياضي بصورة جماعية أو حتى فردية حيث يقول إن الرياضة هي نصف الشفاء .و يظل على اتصال مستمر بأصدقائه لتنظيم رحلات ترفيهية لهم ولعائلاتهم كل شهر.
أما في علاقته بعائلته فالامر يبدو له بديهيا يجتمع بهم ويلاقيهم ويخصص لهم وقتا مهما ربما أكثر من فترة ماقبل التقاعد. كما يولي للجانب الديني نصيبا فأداء الصلاة بالجامع ومواكبة حضور " الملاّ" (حفظ القرآن) بالجامع مساءا هي من عاداته اليومية أيضا. اما بعد الإفطار فيهب الى الجامع الكبير او غيره لصلاة التراويح.
الشروق: مكتب القيروان
ابراهيم شهايبي هو متفقد رئيس المصالح المالية بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالقيروان. تقاعد يوم 01 أوت 2017 .بحيث قضى 38 سنة و11 شهرا و8 ايام في خدمة الادارة التونسية. الطريف في مسيرته أنه لم يتخلف يوما واحدا عن العمل ولم يتحصل ولو على رخصة مرض طيلة فترة عمله. ولم تنزل الأعداد الصناعية في مسيرته تحت ال100% .فهو نموذج للعامل المنضبط والمثالي والكفؤ. أشرف على مصلحتيْ متابعة الامتيازات الجبائية والاسترجاع
تجده مباشرا لمكتبه ربع ساعة قبل التوقيت العادي بل كان حتى ايام إجازته القانونية يستعان به فلا يتخلف.
يقول السيد ابراهيم انطلاقتي مع كل إشراقة يوم جديد في شهر رمضان تكون مع جريدة الشروق المفضلة لدي .اواكب أخبارها بصفة يومية لانني اعشق المكتوب.
كما يقول أيضا شعاري في الحياة النظام والتخطيط والانضباط. فالرجل يوزع نصيبا من الوقت للعمل الجمعياتي باعتباره ينشط بأربع جمعيات .
والى جانب ذلك لا يتنازل السيد ابراهيم عن النشاط الرياضي بصورة جماعية أو حتى فردية حيث يقول إن الرياضة هي نصف الشفاء .و يظل على اتصال مستمر بأصدقائه لتنظيم رحلات ترفيهية لهم ولعائلاتهم كل شهر.
أما في علاقته بعائلته فالامر يبدو له بديهيا يجتمع بهم ويلاقيهم ويخصص لهم وقتا مهما ربما أكثر من فترة ماقبل التقاعد. كما يولي للجانب الديني نصيبا فأداء الصلاة بالجامع ومواكبة حضور " الملاّ" (حفظ القرآن) بالجامع مساءا هي من عاداته اليومية أيضا. اما بعد الإفطار فيهب الى الجامع الكبير او غيره لصلاة التراويح.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018