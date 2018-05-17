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يوم الخميس 17 ماي 2018
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متقاعدون في رمضان... ابراهيم شهايبي .. لـم اتغيب يوما عن العمل طيلة 38 سنة
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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان... ابراهيم شهايبي .. لـم اتغيب يوما عن العمل طيلة 38 سنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق: مكتب القيروان
ابراهيم شهايبي هو متفقد رئيس المصالح المالية بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالقيروان. تقاعد يوم 01 أوت 2017 .بحيث قضى 38 سنة و11 شهرا و8 ايام في خدمة الادارة التونسية. الطريف في مسيرته أنه لم يتخلف يوما واحدا عن العمل ولم يتحصل ولو على رخصة مرض طيلة فترة عمله. ولم تنزل الأعداد الصناعية في مسيرته تحت ال100% .فهو نموذج للعامل المنضبط والمثالي والكفؤ. أشرف على مصلحتيْ متابعة الامتيازات الجبائية والاسترجاع
تجده مباشرا لمكتبه ربع ساعة قبل التوقيت العادي بل كان حتى ايام إجازته القانونية يستعان به فلا يتخلف.
يقول السيد ابراهيم انطلاقتي مع كل إشراقة يوم جديد في شهر رمضان تكون مع جريدة الشروق المفضلة لدي .اواكب أخبارها بصفة يومية لانني اعشق المكتوب.
كما يقول أيضا شعاري في الحياة النظام والتخطيط والانضباط. فالرجل يوزع نصيبا من الوقت للعمل الجمعياتي باعتباره ينشط بأربع جمعيات .
والى جانب ذلك لا يتنازل السيد ابراهيم عن النشاط الرياضي بصورة جماعية أو حتى فردية حيث يقول إن الرياضة هي نصف الشفاء .و يظل على اتصال مستمر بأصدقائه لتنظيم رحلات ترفيهية لهم ولعائلاتهم كل شهر.
أما في علاقته بعائلته فالامر يبدو له بديهيا يجتمع بهم ويلاقيهم ويخصص لهم وقتا مهما ربما أكثر من فترة ماقبل التقاعد. كما يولي للجانب الديني نصيبا فأداء الصلاة بالجامع ومواكبة حضور " الملاّ" (حفظ القرآن) بالجامع مساءا هي من عاداته اليومية أيضا. اما بعد الإفطار فيهب الى الجامع الكبير او غيره لصلاة التراويح.

سعيدة الجلاصي
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رمضان الشروق
متقاعدون في رمضان... ابراهيم شهايبي .. لـم اتغيب يوما عن العمل طيلة 38 سنة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق: مكتب القيروان
ابراهيم شهايبي هو متفقد رئيس المصالح المالية بالمركز الجهوي لمراقبة الاداءات بالقيروان. تقاعد يوم 01 أوت 2017 .بحيث قضى 38 سنة و11 شهرا و8 ايام في خدمة الادارة التونسية. الطريف في مسيرته أنه لم يتخلف يوما واحدا عن العمل ولم يتحصل ولو على رخصة مرض طيلة فترة عمله. ولم تنزل الأعداد الصناعية في مسيرته تحت ال100% .فهو نموذج للعامل المنضبط والمثالي والكفؤ. أشرف على مصلحتيْ متابعة الامتيازات الجبائية والاسترجاع
تجده مباشرا لمكتبه ربع ساعة قبل التوقيت العادي بل كان حتى ايام إجازته القانونية يستعان به فلا يتخلف.
يقول السيد ابراهيم انطلاقتي مع كل إشراقة يوم جديد في شهر رمضان تكون مع جريدة الشروق المفضلة لدي .اواكب أخبارها بصفة يومية لانني اعشق المكتوب.
كما يقول أيضا شعاري في الحياة النظام والتخطيط والانضباط. فالرجل يوزع نصيبا من الوقت للعمل الجمعياتي باعتباره ينشط بأربع جمعيات .
والى جانب ذلك لا يتنازل السيد ابراهيم عن النشاط الرياضي بصورة جماعية أو حتى فردية حيث يقول إن الرياضة هي نصف الشفاء .و يظل على اتصال مستمر بأصدقائه لتنظيم رحلات ترفيهية لهم ولعائلاتهم كل شهر.
أما في علاقته بعائلته فالامر يبدو له بديهيا يجتمع بهم ويلاقيهم ويخصص لهم وقتا مهما ربما أكثر من فترة ماقبل التقاعد. كما يولي للجانب الديني نصيبا فأداء الصلاة بالجامع ومواكبة حضور " الملاّ" (حفظ القرآن) بالجامع مساءا هي من عاداته اليومية أيضا. اما بعد الإفطار فيهب الى الجامع الكبير او غيره لصلاة التراويح.

سعيدة الجلاصي
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من مقاصد الصيام .. زكــــــــــاة النفــــس
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