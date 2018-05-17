صفاقس:«الخبزة» تشعل نارا بين منظمة الأعراف و«كونــــــــاكت»

الشروق - مكتب صفاقس

تسارعت الأحداث في موضوع قرار الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس الدخول في إضراب قطاعي جهوي أول يوم من شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته الغرفة "مماطلة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية".

فبعد هذا التلويح بالإضراب، جاء قرار السلط الجهوية مساء اول امس بغلق 4 مخابز يطلق عليها point chaud من ضمن 12 مخبزة من هذا النوع موجودة بصفاقس لا تستعمل "الفارينة" المدعمة وتصنع المرطبات و"الكرواسون" وغيرها.

قرار الغلق لم يرض المجمع المهني للمخابز التابع لمنظمة الأعراف ''كوناكت'' بصفاقس الذي أكد أن المخابز العصرية تعمل وفق القانون رافضا اعتبارها مخابز عشوائية وفق ما أفاد به رئيس المجمع جمال العموري إذاعة الديوان مطالبا السلط الجهوية بتأجيل عملية الغلق إلى ما بعد شهر رمضان حسب تعبيره.

وبين هذا وذاك تجد السلط الجهوية نفسها بين موقفين اثنين ومنظمتين إثنتين واحدة تطالب بغلق المخابز التي تصفها بالعشوائية، وثانية ترفض هذا الوصف وتعتبرها قانونية وتطالب بشكل مبدئي تأجيل قرار الغلق إلى ما بعد شهر رمضان.





راشد شعور