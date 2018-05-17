صفاقس:«الخبزة» تشعل نارا بين منظمة الأعراف و«كونــــــــاكت»

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الشروق - مكتب صفاقس
تسارعت الأحداث في موضوع قرار الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس الدخول في إضراب قطاعي جهوي أول يوم من شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته الغرفة "مماطلة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية".
فبعد هذا التلويح بالإضراب، جاء قرار السلط الجهوية مساء اول امس بغلق 4 مخابز يطلق عليها point chaud من ضمن 12 مخبزة من هذا النوع موجودة بصفاقس لا تستعمل "الفارينة" المدعمة وتصنع المرطبات و"الكرواسون" وغيرها.
قرار الغلق لم يرض المجمع المهني للمخابز التابع لمنظمة الأعراف ''كوناكت'' بصفاقس الذي أكد أن المخابز العصرية تعمل وفق القانون رافضا اعتبارها مخابز عشوائية وفق ما أفاد به رئيس المجمع جمال العموري إذاعة الديوان مطالبا السلط الجهوية بتأجيل عملية الغلق إلى ما بعد شهر رمضان حسب تعبيره.
وبين هذا وذاك تجد السلط الجهوية نفسها بين موقفين اثنين ومنظمتين إثنتين واحدة تطالب بغلق المخابز التي تصفها بالعشوائية، وثانية ترفض هذا الوصف وتعتبرها قانونية وتطالب بشكل مبدئي تأجيل قرار الغلق إلى ما بعد شهر رمضان.
الشروق - مكتب صفاقس
تسارعت الأحداث في موضوع قرار الغرفة الجهوية لأصحاب المخابز بصفاقس الدخول في إضراب قطاعي جهوي أول يوم من شهر الصيام على خلفية ما اعتبرته الغرفة "مماطلة السلط الجهوية في تنفيذ قرارات المخابز العشوائية".
فبعد هذا التلويح بالإضراب، جاء قرار السلط الجهوية مساء اول امس بغلق 4 مخابز يطلق عليها point chaud من ضمن 12 مخبزة من هذا النوع موجودة بصفاقس لا تستعمل "الفارينة" المدعمة وتصنع المرطبات و"الكرواسون" وغيرها.
قرار الغلق لم يرض المجمع المهني للمخابز التابع لمنظمة الأعراف ''كوناكت'' بصفاقس الذي أكد أن المخابز العصرية تعمل وفق القانون رافضا اعتبارها مخابز عشوائية وفق ما أفاد به رئيس المجمع جمال العموري إذاعة الديوان مطالبا السلط الجهوية بتأجيل عملية الغلق إلى ما بعد شهر رمضان حسب تعبيره.
وبين هذا وذاك تجد السلط الجهوية نفسها بين موقفين اثنين ومنظمتين إثنتين واحدة تطالب بغلق المخابز التي تصفها بالعشوائية، وثانية ترفض هذا الوصف وتعتبرها قانونية وتطالب بشكل مبدئي تأجيل قرار الغلق إلى ما بعد شهر رمضان.
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
-
15:15جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك
17 ماي 2018