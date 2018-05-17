القيروان:أصحاب المخابز بحفوز يهدّدون بالدخــول في إضراب مفتـــوح

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الشروق - مكتب القيروان:
هدد أصحاب المخابز بمعتمدية حفوز بالدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس وذلك تنديدا بانتشار المخابز العشوائية وتعمد احدى الفضاءات التجارية صنع الخبز وبيعه دون رقابة.
وأكد حبيب الفجاري ممثل غرفة المخابز لـ"الشروق" ان عدد المخابز العشوائية يزداد بشكل كبيردون توفر الشروط القانونية مما اثر سلبا على القطاع موضحا عدم تجاوب السلط المعنية بالتدخل كما بين في ذات السياق ان اصحاب المخابز بحفوز يتكبدون دفع معاليم الاداءات المفروضة التي لا تشمل المخابز العشوائية مشددا على الدخول في اضراب في صورة عدم تدخل الجهات المسؤولة.
الشروق - مكتب القيروان:
هدد أصحاب المخابز بمعتمدية حفوز بالدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس وذلك تنديدا بانتشار المخابز العشوائية وتعمد احدى الفضاءات التجارية صنع الخبز وبيعه دون رقابة.
وأكد حبيب الفجاري ممثل غرفة المخابز لـ"الشروق" ان عدد المخابز العشوائية يزداد بشكل كبيردون توفر الشروط القانونية مما اثر سلبا على القطاع موضحا عدم تجاوب السلط المعنية بالتدخل كما بين في ذات السياق ان اصحاب المخابز بحفوز يتكبدون دفع معاليم الاداءات المفروضة التي لا تشمل المخابز العشوائية مشددا على الدخول في اضراب في صورة عدم تدخل الجهات المسؤولة.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018