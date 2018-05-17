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يوم الخميس 17 ماي 2018
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القيروان:أصحاب المخابز بحفوز يهدّدون بالدخــول في إضراب مفتـــوح
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شروق الجهات
القيروان:أصحاب المخابز بحفوز يهدّدون بالدخــول في إضراب مفتـــوح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق - مكتب القيروان:

هدد أصحاب المخابز بمعتمدية حفوز بالدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس وذلك تنديدا بانتشار المخابز العشوائية وتعمد احدى الفضاءات التجارية صنع الخبز وبيعه دون رقابة.
وأكد حبيب الفجاري ممثل غرفة المخابز لـ"الشروق" ان عدد المخابز العشوائية يزداد بشكل كبيردون توفر الشروط القانونية مما اثر سلبا على القطاع موضحا عدم تجاوب السلط المعنية بالتدخل كما بين في ذات السياق ان اصحاب المخابز بحفوز يتكبدون دفع معاليم الاداءات المفروضة التي لا تشمل المخابز العشوائية مشددا على الدخول في اضراب في صورة عدم تدخل الجهات المسؤولة.

سعيدة جلاصي
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شروق الجهات
القيروان:أصحاب المخابز بحفوز يهدّدون بالدخــول في إضراب مفتـــوح
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق - مكتب القيروان:

هدد أصحاب المخابز بمعتمدية حفوز بالدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس وذلك تنديدا بانتشار المخابز العشوائية وتعمد احدى الفضاءات التجارية صنع الخبز وبيعه دون رقابة.
وأكد حبيب الفجاري ممثل غرفة المخابز لـ"الشروق" ان عدد المخابز العشوائية يزداد بشكل كبيردون توفر الشروط القانونية مما اثر سلبا على القطاع موضحا عدم تجاوب السلط المعنية بالتدخل كما بين في ذات السياق ان اصحاب المخابز بحفوز يتكبدون دفع معاليم الاداءات المفروضة التي لا تشمل المخابز العشوائية مشددا على الدخول في اضراب في صورة عدم تدخل الجهات المسؤولة.

سعيدة جلاصي
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بنزرت:وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديد بالصمت العربي الرسمي
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظمت عشية الثلاثاء التنسيقية الجهوية لتجريم التطبيع بالتعاون مع الرابطة الجهوية للتسامح ببنزرت وقفة...
المزيد >>
مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية...
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تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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نورالدين بالطيب
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