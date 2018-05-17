القيروان:أصحاب المخابز بحفوز يهدّدون بالدخــول في إضراب مفتـــوح

الشروق - مكتب القيروان:

هدد أصحاب المخابز بمعتمدية حفوز بالدخول في اضراب مفتوح بداية من اليوم الخميس وذلك تنديدا بانتشار المخابز العشوائية وتعمد احدى الفضاءات التجارية صنع الخبز وبيعه دون رقابة.

وأكد حبيب الفجاري ممثل غرفة المخابز لـ"الشروق" ان عدد المخابز العشوائية يزداد بشكل كبيردون توفر الشروط القانونية مما اثر سلبا على القطاع موضحا عدم تجاوب السلط المعنية بالتدخل كما بين في ذات السياق ان اصحاب المخابز بحفوز يتكبدون دفع معاليم الاداءات المفروضة التي لا تشمل المخابز العشوائية مشددا على الدخول في اضراب في صورة عدم تدخل الجهات المسؤولة.





سعيدة جلاصي