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يوم الخميس 17 ماي 2018
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سوسة:للتصدي للذبح العشوائي:فتح استثنائي للمسالخ في رمضان
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شروق الجهات
سوسة:للتصدي للذبح العشوائي:فتح استثنائي للمسالخ في رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
تشهد مدن النفيضة والقلعة الكبرى وحمام سوسة تفشي ظاهرة الذبح العشوائي في ضوء غلق المسالخ لصيانتها وتهيئتها، ومع حلول شهر رمضان تم اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم وللحد من الذبح العشوائي.
وقد أذن والي سوسة عادل الشليو باتخاذ التدابير الاستعجالية لتدارك النقائص المسجلة بعدد من المسالخ الناشطة وبفتح مسلخي حمام سوسة والقلعة الكبرى فيما تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتعيين بياطرة للإشراف على عمليات الذبح ومتابعة الشروط الصحية والسلامة المهنية بالمسلخين على أن تتولى البلديتان ابرام اتفاقيات مع بياطرة مختصين.
وخلال جلسة لمتابعة آخر الاستعدادات لشهر رمضان تم إقرار عقد جلسة عمل بمقر بلدية النفيضة بالتنسيق مع الأطراف المعنية للنظر في إمكانية اعادة فتح المسلخ البلدي على أن يقع ضبط النقائص به وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتهيئته. وفي هذا السياق قال معتمد النفيضة بالنيابة حمادي التيساوي لـ "الشروق" إنه سيتم إعادة فتح مسلخ النفيضة في رمضان مع تخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه لا لإحداث مسلخ جديد كما يعتقد البعض، مشيرا إلى انه تم اتخاذ هذا الإجراء استثنائيا تفاديا للنقاط السلبية التي أحاطت بهذا الملف إلى حين إحداث مسلخ عصري نموذجي وهو التوجه الذي انتهجته الدولة.
وإلى جانب فتح المسلخ وتزامنا مع حلول شهر رمضان قرر المركب الفلاحي بالنفيضة فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ستُعرض فيه منتوجات مختلفة كالدجاج والبيض والخضر بأنواعها والغلال والأجبان. وأكّد مدير المركب الفلاحي بالنفيضة أنّ الأسعار ستكون مدروسة وفي متناول الجميع، وأنه سيتم بعد انقضاء الأسبوع الأول من رمضان تزويد النقطة بمنتوجات إضافية.

مكرم السعيدي
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شروق الجهات
سوسة:للتصدي للذبح العشوائي:فتح استثنائي للمسالخ في رمضان
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ مكتب الساحل:
تشهد مدن النفيضة والقلعة الكبرى وحمام سوسة تفشي ظاهرة الذبح العشوائي في ضوء غلق المسالخ لصيانتها وتهيئتها، ومع حلول شهر رمضان تم اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة الطلب المتزايد على اللحوم وللحد من الذبح العشوائي.
وقد أذن والي سوسة عادل الشليو باتخاذ التدابير الاستعجالية لتدارك النقائص المسجلة بعدد من المسالخ الناشطة وبفتح مسلخي حمام سوسة والقلعة الكبرى فيما تعهدت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتعيين بياطرة للإشراف على عمليات الذبح ومتابعة الشروط الصحية والسلامة المهنية بالمسلخين على أن تتولى البلديتان ابرام اتفاقيات مع بياطرة مختصين.
وخلال جلسة لمتابعة آخر الاستعدادات لشهر رمضان تم إقرار عقد جلسة عمل بمقر بلدية النفيضة بالتنسيق مع الأطراف المعنية للنظر في إمكانية اعادة فتح المسلخ البلدي على أن يقع ضبط النقائص به وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتهيئته. وفي هذا السياق قال معتمد النفيضة بالنيابة حمادي التيساوي لـ "الشروق" إنه سيتم إعادة فتح مسلخ النفيضة في رمضان مع تخصيص الاعتمادات الضرورية لإصلاحه لا لإحداث مسلخ جديد كما يعتقد البعض، مشيرا إلى انه تم اتخاذ هذا الإجراء استثنائيا تفاديا للنقاط السلبية التي أحاطت بهذا الملف إلى حين إحداث مسلخ عصري نموذجي وهو التوجه الذي انتهجته الدولة.
وإلى جانب فتح المسلخ وتزامنا مع حلول شهر رمضان قرر المركب الفلاحي بالنفيضة فتح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ستُعرض فيه منتوجات مختلفة كالدجاج والبيض والخضر بأنواعها والغلال والأجبان. وأكّد مدير المركب الفلاحي بالنفيضة أنّ الأسعار ستكون مدروسة وفي متناول الجميع، وأنه سيتم بعد انقضاء الأسبوع الأول من رمضان تزويد النقطة بمنتوجات إضافية.

مكرم السعيدي
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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