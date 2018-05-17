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يوم الخميس 17 ماي 2018
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تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
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شروق الجهات
تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

توزر ـ الشروق:

قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار عادية وهنالك بعض الارتفاع في اللّحوم البيضاء بسبب الّنقص في الانتاج واحتكار لبعض المواد المدعمة مثل الزّيت والسكّر. وأوضح العلوي أنّ الادارة الجهوية للتجارة تسعى بأقصى ما يمكن من أجل توفير كافة المنتوجات وبالنسبة لمادتي الزّيت النباتي المدعّم والسكّر ,فالمجهودات مبذولة لتوزيع المنتوج في إطار حاجياتنا وما تحتاجه الجهة حاليا يتراوح بين 80 و120 طنا شهريا وتزوّدنا بكمية في حدود 260 طنا ورغم ذلك نجد نقصا لأنّ هنالك احتكارا يتمثّل في التلاعب بالأسعار فتاجر التفصيل يخفي الزيت ليبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطاعم أو أصحاب محلات بيع المرطبات عوض بيعه للمستهلك بربح يقدّر بـ30 أو 20 مليما في اللّتر الواحد ولهذا السبب ينقص المنتوج في الجهة. وانعقد مؤخرا اجتماع على مستوى جهوي مع والي الجهة وتمّ الاتفاق على تكوين هياكل رقابية تضمّ الصحّة والأمن وكافة الأطراف المعنية لمراقبة عمليات الاحتكار والتلاعب بالمنتوجات وستراقب على مدار كامل شهر رمضان ليلا ونهارا وهنالك فريق قار بالإدارة الجهوية للتجارة لتلقي تشكيات المواطنين والخروج على عين المكان لحلّ الاشكاليات. 

بوبكر حريزي
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تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
شروق الجهات
تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

توزر ـ الشروق:

قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار عادية وهنالك بعض الارتفاع في اللّحوم البيضاء بسبب الّنقص في الانتاج واحتكار لبعض المواد المدعمة مثل الزّيت والسكّر. وأوضح العلوي أنّ الادارة الجهوية للتجارة تسعى بأقصى ما يمكن من أجل توفير كافة المنتوجات وبالنسبة لمادتي الزّيت النباتي المدعّم والسكّر ,فالمجهودات مبذولة لتوزيع المنتوج في إطار حاجياتنا وما تحتاجه الجهة حاليا يتراوح بين 80 و120 طنا شهريا وتزوّدنا بكمية في حدود 260 طنا ورغم ذلك نجد نقصا لأنّ هنالك احتكارا يتمثّل في التلاعب بالأسعار فتاجر التفصيل يخفي الزيت ليبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطاعم أو أصحاب محلات بيع المرطبات عوض بيعه للمستهلك بربح يقدّر بـ30 أو 20 مليما في اللّتر الواحد ولهذا السبب ينقص المنتوج في الجهة. وانعقد مؤخرا اجتماع على مستوى جهوي مع والي الجهة وتمّ الاتفاق على تكوين هياكل رقابية تضمّ الصحّة والأمن وكافة الأطراف المعنية لمراقبة عمليات الاحتكار والتلاعب بالمنتوجات وستراقب على مدار كامل شهر رمضان ليلا ونهارا وهنالك فريق قار بالإدارة الجهوية للتجارة لتلقي تشكيات المواطنين والخروج على عين المكان لحلّ الاشكاليات. 

بوبكر حريزي
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية...
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تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار...
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نورالدين بالطيب
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