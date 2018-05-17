تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار

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توزر ـ الشروق:
قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار عادية وهنالك بعض الارتفاع في اللّحوم البيضاء بسبب الّنقص في الانتاج واحتكار لبعض المواد المدعمة مثل الزّيت والسكّر. وأوضح العلوي أنّ الادارة الجهوية للتجارة تسعى بأقصى ما يمكن من أجل توفير كافة المنتوجات وبالنسبة لمادتي الزّيت النباتي المدعّم والسكّر ,فالمجهودات مبذولة لتوزيع المنتوج في إطار حاجياتنا وما تحتاجه الجهة حاليا يتراوح بين 80 و120 طنا شهريا وتزوّدنا بكمية في حدود 260 طنا ورغم ذلك نجد نقصا لأنّ هنالك احتكارا يتمثّل في التلاعب بالأسعار فتاجر التفصيل يخفي الزيت ليبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطاعم أو أصحاب محلات بيع المرطبات عوض بيعه للمستهلك بربح يقدّر بـ30 أو 20 مليما في اللّتر الواحد ولهذا السبب ينقص المنتوج في الجهة. وانعقد مؤخرا اجتماع على مستوى جهوي مع والي الجهة وتمّ الاتفاق على تكوين هياكل رقابية تضمّ الصحّة والأمن وكافة الأطراف المعنية لمراقبة عمليات الاحتكار والتلاعب بالمنتوجات وستراقب على مدار كامل شهر رمضان ليلا ونهارا وهنالك فريق قار بالإدارة الجهوية للتجارة لتلقي تشكيات المواطنين والخروج على عين المكان لحلّ الاشكاليات.
توزر ـ الشروق:
قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار عادية وهنالك بعض الارتفاع في اللّحوم البيضاء بسبب الّنقص في الانتاج واحتكار لبعض المواد المدعمة مثل الزّيت والسكّر. وأوضح العلوي أنّ الادارة الجهوية للتجارة تسعى بأقصى ما يمكن من أجل توفير كافة المنتوجات وبالنسبة لمادتي الزّيت النباتي المدعّم والسكّر ,فالمجهودات مبذولة لتوزيع المنتوج في إطار حاجياتنا وما تحتاجه الجهة حاليا يتراوح بين 80 و120 طنا شهريا وتزوّدنا بكمية في حدود 260 طنا ورغم ذلك نجد نقصا لأنّ هنالك احتكارا يتمثّل في التلاعب بالأسعار فتاجر التفصيل يخفي الزيت ليبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطاعم أو أصحاب محلات بيع المرطبات عوض بيعه للمستهلك بربح يقدّر بـ30 أو 20 مليما في اللّتر الواحد ولهذا السبب ينقص المنتوج في الجهة. وانعقد مؤخرا اجتماع على مستوى جهوي مع والي الجهة وتمّ الاتفاق على تكوين هياكل رقابية تضمّ الصحّة والأمن وكافة الأطراف المعنية لمراقبة عمليات الاحتكار والتلاعب بالمنتوجات وستراقب على مدار كامل شهر رمضان ليلا ونهارا وهنالك فريق قار بالإدارة الجهوية للتجارة لتلقي تشكيات المواطنين والخروج على عين المكان لحلّ الاشكاليات.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018