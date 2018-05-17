تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار

توزر ـ الشروق:

قال المدير الجهوي للتجارة بتوزر نوفل العلوي إنّ المواد الأساسية على غرار الخضر والغلال متوفرة والأسعار عادية وهنالك بعض الارتفاع في اللّحوم البيضاء بسبب الّنقص في الانتاج واحتكار لبعض المواد المدعمة مثل الزّيت والسكّر. وأوضح العلوي أنّ الادارة الجهوية للتجارة تسعى بأقصى ما يمكن من أجل توفير كافة المنتوجات وبالنسبة لمادتي الزّيت النباتي المدعّم والسكّر ,فالمجهودات مبذولة لتوزيع المنتوج في إطار حاجياتنا وما تحتاجه الجهة حاليا يتراوح بين 80 و120 طنا شهريا وتزوّدنا بكمية في حدود 260 طنا ورغم ذلك نجد نقصا لأنّ هنالك احتكارا يتمثّل في التلاعب بالأسعار فتاجر التفصيل يخفي الزيت ليبيعه في السوق السوداء لأصحاب المطاعم أو أصحاب محلات بيع المرطبات عوض بيعه للمستهلك بربح يقدّر بـ30 أو 20 مليما في اللّتر الواحد ولهذا السبب ينقص المنتوج في الجهة. وانعقد مؤخرا اجتماع على مستوى جهوي مع والي الجهة وتمّ الاتفاق على تكوين هياكل رقابية تضمّ الصحّة والأمن وكافة الأطراف المعنية لمراقبة عمليات الاحتكار والتلاعب بالمنتوجات وستراقب على مدار كامل شهر رمضان ليلا ونهارا وهنالك فريق قار بالإدارة الجهوية للتجارة لتلقي تشكيات المواطنين والخروج على عين المكان لحلّ الاشكاليات.

بوبكر حريزي