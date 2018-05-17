مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة

الشروق ـ مكتب المهدية:

قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية ستنتفع بها حوالي 8500 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار إلى أن المساعدات المادية ستصرف انطلاقا من يوم 17 ماي الجاري، في حين سيتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر المبارك وهي مساعدات موجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العائلات المعوزة، إضافة إلى مساعدات أخرى عن طريق اللجان الجهوية، والمحلية للضمان الاجتماعي بالمهدية والمتمثلة في قفة رمضان حيث ستنتفع بها حوالي 1400 عائلة مع مساعدات عينية، وملابس بكلفة جملية تقدر بحوالي 785 الف دينار.

ومن جهة أخرى ستركز مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية عددا من موائد افطار بكل من معتمديتي المهدية، والسواسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفي السياق ذاته برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وفق المدير الجهوي محمد نويرة 7139 نشاطا خلال شهر رمضان بكامل ولاية المهدية من بينها 4900 درس ديني، و226 محاضرة، و13 مسابقة قرآنية، إلى جانب خمس ندوات، و85 مسامرة دينية.





سامي