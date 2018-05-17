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يوم الخميس 17 ماي 2018
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مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
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شروق الجهات
مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية: 

قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم  تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية ستنتفع بها حوالي 8500 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار إلى أن المساعدات المادية ستصرف انطلاقا من يوم 17 ماي الجاري، في حين سيتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر المبارك وهي مساعدات موجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العائلات المعوزة، إضافة إلى مساعدات أخرى عن طريق اللجان الجهوية، والمحلية للضمان الاجتماعي بالمهدية والمتمثلة في قفة رمضان حيث ستنتفع بها حوالي 1400 عائلة مع مساعدات عينية، وملابس بكلفة جملية تقدر بحوالي 785 الف دينار.
ومن جهة أخرى ستركز مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية عددا من موائد افطار بكل من معتمديتي المهدية، والسواسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. 
وفي السياق ذاته برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وفق المدير الجهوي محمد نويرة 7139 نشاطا خلال شهر رمضان بكامل ولاية المهدية من بينها 4900 درس ديني، و226 محاضرة، و13 مسابقة قرآنية، إلى جانب خمس ندوات، و85 مسامرة دينية. 

سامي
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شروق الجهات
مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

الشروق ـ مكتب المهدية: 

قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم  تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية ستنتفع بها حوالي 8500 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار إلى أن المساعدات المادية ستصرف انطلاقا من يوم 17 ماي الجاري، في حين سيتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر المبارك وهي مساعدات موجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العائلات المعوزة، إضافة إلى مساعدات أخرى عن طريق اللجان الجهوية، والمحلية للضمان الاجتماعي بالمهدية والمتمثلة في قفة رمضان حيث ستنتفع بها حوالي 1400 عائلة مع مساعدات عينية، وملابس بكلفة جملية تقدر بحوالي 785 الف دينار.
ومن جهة أخرى ستركز مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية عددا من موائد افطار بكل من معتمديتي المهدية، والسواسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. 
وفي السياق ذاته برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وفق المدير الجهوي محمد نويرة 7139 نشاطا خلال شهر رمضان بكامل ولاية المهدية من بينها 4900 درس ديني، و226 محاضرة، و13 مسابقة قرآنية، إلى جانب خمس ندوات، و85 مسامرة دينية. 

سامي
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بنزرت:وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديد بالصمت العربي الرسمي
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
نظمت عشية الثلاثاء التنسيقية الجهوية لتجريم التطبيع بالتعاون مع الرابطة الجهوية للتسامح ببنزرت وقفة...
المزيد >>
مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية...
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تــــــــــوزر:نقص في بعض المواد الأساسية بسبب الاحتكار
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