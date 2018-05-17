مساعدات ماديّة، وعينيّة لـ8500 عائلة معوزة

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
الشروق ـ مكتب المهدية:
قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية ستنتفع بها حوالي 8500 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار إلى أن المساعدات المادية ستصرف انطلاقا من يوم 17 ماي الجاري، في حين سيتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر المبارك وهي مساعدات موجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العائلات المعوزة، إضافة إلى مساعدات أخرى عن طريق اللجان الجهوية، والمحلية للضمان الاجتماعي بالمهدية والمتمثلة في قفة رمضان حيث ستنتفع بها حوالي 1400 عائلة مع مساعدات عينية، وملابس بكلفة جملية تقدر بحوالي 785 الف دينار.
ومن جهة أخرى ستركز مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية عددا من موائد افطار بكل من معتمديتي المهدية، والسواسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وفي السياق ذاته برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وفق المدير الجهوي محمد نويرة 7139 نشاطا خلال شهر رمضان بكامل ولاية المهدية من بينها 4900 درس ديني، و226 محاضرة، و13 مسابقة قرآنية، إلى جانب خمس ندوات، و85 مسامرة دينية.
الشروق ـ مكتب المهدية:
قال عمر سلاّم المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالمهدية لـ "الشروق" إنه تم تخصيص مساعدات مادية، وأخرى عينية ستنتفع بها حوالي 8500 عائلة معوزة مع حلول شهر رمضان المعظم. وأشار إلى أن المساعدات المادية ستصرف انطلاقا من يوم 17 ماي الجاري، في حين سيتم صرف القسط الثاني قبل عيد الفطر المبارك وهي مساعدات موجهة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى العائلات المعوزة، إضافة إلى مساعدات أخرى عن طريق اللجان الجهوية، والمحلية للضمان الاجتماعي بالمهدية والمتمثلة في قفة رمضان حيث ستنتفع بها حوالي 1400 عائلة مع مساعدات عينية، وملابس بكلفة جملية تقدر بحوالي 785 الف دينار.
ومن جهة أخرى ستركز مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية عددا من موائد افطار بكل من معتمديتي المهدية، والسواسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.
وفي السياق ذاته برمجت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية وفق المدير الجهوي محمد نويرة 7139 نشاطا خلال شهر رمضان بكامل ولاية المهدية من بينها 4900 درس ديني، و226 محاضرة، و13 مسابقة قرآنية، إلى جانب خمس ندوات، و85 مسامرة دينية.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018