بنزرت:وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديد بالصمت العربي الرسمي

نظمت عشية الثلاثاء التنسيقية الجهوية لتجريم التطبيع بالتعاون مع الرابطة الجهوية للتسامح ببنزرت وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة والتنديد بالعدوان الامريكي بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف.

مكتب الشروق ـ بنزرت:

وفي تصريحه للشروق اعرب خالد بوجمعة عن الرابطة التونسية للتسامح فرع بنزرت ان : "تحركنا من اجل التعبير عن المساندة المطلقة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.. ندين عملية نقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف ..نحن كجمعيات ومجتمع مدني نندد ايضا بالموقف والصمت الرسمي العربي " .

ورفع المحتجون خلال تحركهم شعارات لإدانة المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الاعزل وتم حرق العلم الاسرائيلي في الاثناء.





إيمان عبد الستار