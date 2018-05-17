بنزرت:وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديد بالصمت العربي الرسمي

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نظمت عشية الثلاثاء التنسيقية الجهوية لتجريم التطبيع بالتعاون مع الرابطة الجهوية للتسامح ببنزرت وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة والتنديد بالعدوان الامريكي بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
وفي تصريحه للشروق اعرب خالد بوجمعة عن الرابطة التونسية للتسامح فرع بنزرت ان : "تحركنا من اجل التعبير عن المساندة المطلقة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.. ندين عملية نقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف ..نحن كجمعيات ومجتمع مدني نندد ايضا بالموقف والصمت الرسمي العربي " .
ورفع المحتجون خلال تحركهم شعارات لإدانة المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الاعزل وتم حرق العلم الاسرائيلي في الاثناء.
نظمت عشية الثلاثاء التنسيقية الجهوية لتجريم التطبيع بالتعاون مع الرابطة الجهوية للتسامح ببنزرت وقفة احتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة بالمدينة للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ومساندته في الدفاع عن حقوقه المشروعة والتنديد بالعدوان الامريكي بنقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف.
مكتب الشروق ـ بنزرت:
وفي تصريحه للشروق اعرب خالد بوجمعة عن الرابطة التونسية للتسامح فرع بنزرت ان : "تحركنا من اجل التعبير عن المساندة المطلقة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة.. ندين عملية نقل السفارة الأمريكية الى مدينة القدس الشريف ..نحن كجمعيات ومجتمع مدني نندد ايضا بالموقف والصمت الرسمي العربي " .
ورفع المحتجون خلال تحركهم شعارات لإدانة المجازر الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الاعزل وتم حرق العلم الاسرائيلي في الاثناء.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018