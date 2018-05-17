وجه من رمضان:عبد العزيز المحرزي :ما فعلتـــه التلفــزة الوطنيـة فضيحة ولست راضيا عن دوري في «تــاج الحاضــــــــــرة»

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تونس ـ الشروق:
مسيرة طويلة عمرها 51 سنة عرفه المشاهد التونسي من خلال عدة اعمال درامية ومسرحية بقيت عالقة في الذاكرة هو الممثل الكبير عبد العزيز المحرزي يطل على جمهوره من خلال المسلسل التاريخي «تاج الحاضرة» لسامي الفهري حول هذا الدور والإنتاجات التونسية الرمضانية يتحد ث للشروق.
شارك عبد العزيز المحرزي في عدة مسلسلات درامية منها «صيد الريم» و«ناعورة الهواء» وهو ممثل ومخرج ومسرحي كما كان له ادوار في السينما التونسية ... حول مشاركته في الأعمال الرمضانية على الشاشات التونسية ذكر انه سيكون حاضرا في مسلسل « تاج الحاضرة « الذي سيتم بثه على قناة الحوار التونسي .. هذا الحضور اعتبره المحرزي شرفيا لأنه سيقتصر على بعض المشاهد . وعن هذا الدور يتحدث « هو شيخ يشرف على المدرسة السليمانية ولأول مرة اظهر باللباس التقليدي التونسي الجبة والشاشية « وفي اجابته عن سؤال قبوله لدور ثانوي سيكون ظهوره من خلال بعض المشاهد « افاد انه لا فرق لديه بين دور كبير وآخر صغير لكن الإشكال حسب تصريحه انه في البداية اقترح عليه تقمص شخصية مركبة لديها مشكل في البصر وفيما بعد غير المخرج رأيه لتكون شخصية عادية وهو ما لم يستحسنه عبد العزيز المحرزي الذي اكد انه لو كان يعلم منذ البداية لما قبل بالدور على حد تعبيره..› المحرزي ذكر ايضا انه يريد تجسيد الشخصيات المركبة مثل «ناعورة الهواء» و«صيد الريم» وغيرهما من الأدوار التي جسدها طوال مسيرته مضيفا انه بعد هذه المسيرة الطويلة لا يريد الظهور لمجرد الظهور فقط وانه لايقبل بالأدوار التي لا تقدم اي اضافة على حد تعبيره.
وحول عدم انتاج التلفزة التونسية لعمل درامي هذه السنة قال عبد العزيز المحرزي ان ما حدث يعتبر اكبر نكبة ووصمة عار في تاريخ التلفزة التونسية يضيف « هذه المؤسسة تشغل اكبر عدد من التقنيين والمخرجين ولا تنتج عملا دراميا هذا عيب على المرفق العمومي وفضيحة فنية واجتماعية لن يغفرها المشاهد الذي من حقه ان تقدم له هذه المؤسسة انتاجا مادام مشاركا في ميزانيتها ...» من جهة اخرى يقول محدثنا انه منذ سنة 1985 والتلفزة تنتج عملين دراميين كل شهر رمضان مستغربا من انفاق هذه المؤسسة ميزانية بالمليارات فقط على منوعتين ونشرة الأخبار ..! متسائلا «كيف سيتم تشغيل الجيل الجديد والممثلين المحترفين مادام المرفق العمومي أغلق باب الشغل لان التمثيل مهنة وفن في الآن ذاته على حد تعبيره»...
من جهة اخرى اعتبر عبد العزيز المحرزي ان الكتابة للشبان معضلة تحولت الى صراع بين الأجيال مضيفا انه لا يمكن اللوم على التلفزات الخاصة بل المسؤولية تتحملها التلفزة التونسية مؤكدا ان هذه المؤسسة تعاني من فشل «وردة وكتاب» لكن لا يمكن ان تحمل المسؤولية للمشاهد وتحرمه من انتاج درامي بل تحملها للجنة انتقاء النصوص التي اختارت نصا ضعيفا حسب تصريحه.
تونس ـ الشروق:
مسيرة طويلة عمرها 51 سنة عرفه المشاهد التونسي من خلال عدة اعمال درامية ومسرحية بقيت عالقة في الذاكرة هو الممثل الكبير عبد العزيز المحرزي يطل على جمهوره من خلال المسلسل التاريخي «تاج الحاضرة» لسامي الفهري حول هذا الدور والإنتاجات التونسية الرمضانية يتحد ث للشروق.
شارك عبد العزيز المحرزي في عدة مسلسلات درامية منها «صيد الريم» و«ناعورة الهواء» وهو ممثل ومخرج ومسرحي كما كان له ادوار في السينما التونسية ... حول مشاركته في الأعمال الرمضانية على الشاشات التونسية ذكر انه سيكون حاضرا في مسلسل « تاج الحاضرة « الذي سيتم بثه على قناة الحوار التونسي .. هذا الحضور اعتبره المحرزي شرفيا لأنه سيقتصر على بعض المشاهد . وعن هذا الدور يتحدث « هو شيخ يشرف على المدرسة السليمانية ولأول مرة اظهر باللباس التقليدي التونسي الجبة والشاشية « وفي اجابته عن سؤال قبوله لدور ثانوي سيكون ظهوره من خلال بعض المشاهد « افاد انه لا فرق لديه بين دور كبير وآخر صغير لكن الإشكال حسب تصريحه انه في البداية اقترح عليه تقمص شخصية مركبة لديها مشكل في البصر وفيما بعد غير المخرج رأيه لتكون شخصية عادية وهو ما لم يستحسنه عبد العزيز المحرزي الذي اكد انه لو كان يعلم منذ البداية لما قبل بالدور على حد تعبيره..› المحرزي ذكر ايضا انه يريد تجسيد الشخصيات المركبة مثل «ناعورة الهواء» و«صيد الريم» وغيرهما من الأدوار التي جسدها طوال مسيرته مضيفا انه بعد هذه المسيرة الطويلة لا يريد الظهور لمجرد الظهور فقط وانه لايقبل بالأدوار التي لا تقدم اي اضافة على حد تعبيره.
وحول عدم انتاج التلفزة التونسية لعمل درامي هذه السنة قال عبد العزيز المحرزي ان ما حدث يعتبر اكبر نكبة ووصمة عار في تاريخ التلفزة التونسية يضيف « هذه المؤسسة تشغل اكبر عدد من التقنيين والمخرجين ولا تنتج عملا دراميا هذا عيب على المرفق العمومي وفضيحة فنية واجتماعية لن يغفرها المشاهد الذي من حقه ان تقدم له هذه المؤسسة انتاجا مادام مشاركا في ميزانيتها ...» من جهة اخرى يقول محدثنا انه منذ سنة 1985 والتلفزة تنتج عملين دراميين كل شهر رمضان مستغربا من انفاق هذه المؤسسة ميزانية بالمليارات فقط على منوعتين ونشرة الأخبار ..! متسائلا «كيف سيتم تشغيل الجيل الجديد والممثلين المحترفين مادام المرفق العمومي أغلق باب الشغل لان التمثيل مهنة وفن في الآن ذاته على حد تعبيره»...
من جهة اخرى اعتبر عبد العزيز المحرزي ان الكتابة للشبان معضلة تحولت الى صراع بين الأجيال مضيفا انه لا يمكن اللوم على التلفزات الخاصة بل المسؤولية تتحملها التلفزة التونسية مؤكدا ان هذه المؤسسة تعاني من فشل «وردة وكتاب» لكن لا يمكن ان تحمل المسؤولية للمشاهد وتحرمه من انتاج درامي بل تحملها للجنة انتقاء النصوص التي اختارت نصا ضعيفا حسب تصريحه.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018