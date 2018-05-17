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يوم الخميس 17 ماي 2018
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لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية
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الثقافي
لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس – «الشروق»:
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج يومي شامل يجمع بين الدراما التونسية والعربية، يبث أسبوعيا من الإثنين إلى الجمعة، بداية من منتصف النهار، إلى غاية الخامسة مساء، والبرنامج بعنوان «رمضان يجمعنا».
«رمضان يجمعنا» برنامج ذو توجه عربي، يستضيف خلاله لطفي البحري نجوم الدراما التونسية والعربية، ويقدم ثقافة وفنون وعادات البلدان العربية وتقاليدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسلسلا دينيا يوميا، خاصا به، بعنوان «بيت العرب»، تماشيا مع التوجه العام للبرنامج، كما سيكون المستمع لهذا البرنامج، يوميا، على موعد مع مسابقة، وستكون الجائزة، عمرة لفائزين اثنين أسبوعيا.

أبو يوسف
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لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الثقافي
لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس – «الشروق»:
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج يومي شامل يجمع بين الدراما التونسية والعربية، يبث أسبوعيا من الإثنين إلى الجمعة، بداية من منتصف النهار، إلى غاية الخامسة مساء، والبرنامج بعنوان «رمضان يجمعنا».
«رمضان يجمعنا» برنامج ذو توجه عربي، يستضيف خلاله لطفي البحري نجوم الدراما التونسية والعربية، ويقدم ثقافة وفنون وعادات البلدان العربية وتقاليدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسلسلا دينيا يوميا، خاصا به، بعنوان «بيت العرب»، تماشيا مع التوجه العام للبرنامج، كما سيكون المستمع لهذا البرنامج، يوميا، على موعد مع مسابقة، وستكون الجائزة، عمرة لفائزين اثنين أسبوعيا.

أبو يوسف
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17 ماي 2018 السّاعة 21:00
عرف المعهد الجهوي للموسيقى بسوسة حالة من الاحتقان حيث تجمّع عدد من الأولياء ومن الناشطين في الجمعية الجهوية...
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زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد...
المزيد >>
أحمد الحفيان:غائب عن الشاشة التونسية...حاضر بين ألمانيا وإيطاليا
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ سنوات طويلة لم يغب النجم أحمد الحفيان عن الشاشة التونسية في رمضان لكنٌه سيسجل غيابه هذا العام إذ لم...
المزيد >>
لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
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