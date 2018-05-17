لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية

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تونس – «الشروق»:
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج يومي شامل يجمع بين الدراما التونسية والعربية، يبث أسبوعيا من الإثنين إلى الجمعة، بداية من منتصف النهار، إلى غاية الخامسة مساء، والبرنامج بعنوان «رمضان يجمعنا».
«رمضان يجمعنا» برنامج ذو توجه عربي، يستضيف خلاله لطفي البحري نجوم الدراما التونسية والعربية، ويقدم ثقافة وفنون وعادات البلدان العربية وتقاليدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسلسلا دينيا يوميا، خاصا به، بعنوان «بيت العرب»، تماشيا مع التوجه العام للبرنامج، كما سيكون المستمع لهذا البرنامج، يوميا، على موعد مع مسابقة، وستكون الجائزة، عمرة لفائزين اثنين أسبوعيا.
تونس – «الشروق»:
يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج يومي شامل يجمع بين الدراما التونسية والعربية، يبث أسبوعيا من الإثنين إلى الجمعة، بداية من منتصف النهار، إلى غاية الخامسة مساء، والبرنامج بعنوان «رمضان يجمعنا».
«رمضان يجمعنا» برنامج ذو توجه عربي، يستضيف خلاله لطفي البحري نجوم الدراما التونسية والعربية، ويقدم ثقافة وفنون وعادات البلدان العربية وتقاليدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسلسلا دينيا يوميا، خاصا به، بعنوان «بيت العرب»، تماشيا مع التوجه العام للبرنامج، كما سيكون المستمع لهذا البرنامج، يوميا، على موعد مع مسابقة، وستكون الجائزة، عمرة لفائزين اثنين أسبوعيا.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018