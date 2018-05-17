لطفي البحري يعود في رمضان عبر الإذاعة الوطنية

تونس – «الشروق»:

يسجل الإعلامي لطفي البحري عودته إلى التنشيط في شهر رمضان، بعد غياب، لكن هذه المرة عبر أمواج الإذاعة الوطنية، من خلال برنامج يومي شامل يجمع بين الدراما التونسية والعربية، يبث أسبوعيا من الإثنين إلى الجمعة، بداية من منتصف النهار، إلى غاية الخامسة مساء، والبرنامج بعنوان «رمضان يجمعنا».

«رمضان يجمعنا» برنامج ذو توجه عربي، يستضيف خلاله لطفي البحري نجوم الدراما التونسية والعربية، ويقدم ثقافة وفنون وعادات البلدان العربية وتقاليدها، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج يتضمن مسلسلا دينيا يوميا، خاصا به، بعنوان «بيت العرب»، تماشيا مع التوجه العام للبرنامج، كما سيكون المستمع لهذا البرنامج، يوميا، على موعد مع مسابقة، وستكون الجائزة، عمرة لفائزين اثنين أسبوعيا.





أبو يوسف