أحمد الحفيان:غائب عن الشاشة التونسية...حاضر بين ألمانيا وإيطاليا

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منذ سنوات طويلة لم يغب النجم أحمد الحفيان عن الشاشة التونسية في رمضان لكنٌه سيسجل غيابه هذا العام إذ لم يشارك في أي عمل درامي من أعمال 2018 التي سيبدأ بثّها مساء اليوم الاول من رمضان.
أحمد الحفيان المقيم في العاصمة الإيطالية روما قال لـ«الشروق» أنٌه لن يسجٌل حضوره في هذا الموسم في أي عمل تونسي إذ لم تتح له ارتباطاته الفنية في ايطاليا المشاركة في الأعمال التونسية التي تحتاج تفرغا إذ تزامن تصويرها مع عقود عمل في ألمانيا وايطاليا.
الحفيان أنهى مؤخرا تصوير سلسلة تلفزيونية في ألمانيا بعنوان 4 Blocks اما في إيطاليا فهو بصدد تصوير دوره في السلسلة البوليسية الشهيرة التي تبثّها قناة الراينو منذ ستة عشر عاما بشكل متواصل بعنوان Montalbano. ويذكر أن أحمد الحفيان من الفنانين التونسيين الذين أصبح لهم حضور عالمي وخاصة في إيطاليا التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بالتوازي مع حضوره في السينما والمسلسلات التونسية.
منذ سنوات طويلة لم يغب النجم أحمد الحفيان عن الشاشة التونسية في رمضان لكنٌه سيسجل غيابه هذا العام إذ لم يشارك في أي عمل درامي من أعمال 2018 التي سيبدأ بثّها مساء اليوم الاول من رمضان.
أحمد الحفيان المقيم في العاصمة الإيطالية روما قال لـ«الشروق» أنٌه لن يسجٌل حضوره في هذا الموسم في أي عمل تونسي إذ لم تتح له ارتباطاته الفنية في ايطاليا المشاركة في الأعمال التونسية التي تحتاج تفرغا إذ تزامن تصويرها مع عقود عمل في ألمانيا وايطاليا.
الحفيان أنهى مؤخرا تصوير سلسلة تلفزيونية في ألمانيا بعنوان 4 Blocks اما في إيطاليا فهو بصدد تصوير دوره في السلسلة البوليسية الشهيرة التي تبثّها قناة الراينو منذ ستة عشر عاما بشكل متواصل بعنوان Montalbano. ويذكر أن أحمد الحفيان من الفنانين التونسيين الذين أصبح لهم حضور عالمي وخاصة في إيطاليا التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بالتوازي مع حضوره في السينما والمسلسلات التونسية.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018