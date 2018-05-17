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يوم الخميس 17 ماي 2018
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أحمد الحفيان:غائب عن الشاشة التونسية...حاضر بين ألمانيا وإيطاليا
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الثقافي
أحمد الحفيان:غائب عن الشاشة التونسية...حاضر بين ألمانيا وإيطاليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

منذ سنوات طويلة لم يغب النجم أحمد الحفيان عن الشاشة التونسية في رمضان لكنٌه سيسجل غيابه هذا العام إذ لم يشارك في أي عمل درامي من أعمال 2018 التي سيبدأ بثّها مساء اليوم الاول من رمضان.

أحمد الحفيان المقيم في العاصمة الإيطالية روما قال لـ«الشروق» أنٌه لن يسجٌل حضوره في هذا الموسم في أي عمل تونسي إذ لم تتح له ارتباطاته الفنية في ايطاليا المشاركة في الأعمال التونسية التي تحتاج تفرغا إذ تزامن تصويرها مع عقود عمل في ألمانيا وايطاليا.
الحفيان أنهى مؤخرا تصوير سلسلة تلفزيونية في ألمانيا بعنوان 4 Blocks اما في إيطاليا فهو بصدد تصوير دوره في السلسلة البوليسية الشهيرة التي تبثّها قناة الراينو منذ ستة عشر عاما بشكل متواصل بعنوان Montalbano. ويذكر أن أحمد الحفيان من الفنانين التونسيين الذين أصبح لهم حضور عالمي وخاصة في إيطاليا التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بالتوازي مع حضوره في السينما والمسلسلات التونسية.

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الثقافي
أحمد الحفيان:غائب عن الشاشة التونسية...حاضر بين ألمانيا وإيطاليا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

منذ سنوات طويلة لم يغب النجم أحمد الحفيان عن الشاشة التونسية في رمضان لكنٌه سيسجل غيابه هذا العام إذ لم يشارك في أي عمل درامي من أعمال 2018 التي سيبدأ بثّها مساء اليوم الاول من رمضان.

أحمد الحفيان المقيم في العاصمة الإيطالية روما قال لـ«الشروق» أنٌه لن يسجٌل حضوره في هذا الموسم في أي عمل تونسي إذ لم تتح له ارتباطاته الفنية في ايطاليا المشاركة في الأعمال التونسية التي تحتاج تفرغا إذ تزامن تصويرها مع عقود عمل في ألمانيا وايطاليا.
الحفيان أنهى مؤخرا تصوير سلسلة تلفزيونية في ألمانيا بعنوان 4 Blocks اما في إيطاليا فهو بصدد تصوير دوره في السلسلة البوليسية الشهيرة التي تبثّها قناة الراينو منذ ستة عشر عاما بشكل متواصل بعنوان Montalbano. ويذكر أن أحمد الحفيان من الفنانين التونسيين الذين أصبح لهم حضور عالمي وخاصة في إيطاليا التي يقيم فيها منذ سنوات طويلة بالتوازي مع حضوره في السينما والمسلسلات التونسية.

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