على مائدة أمك صنافة .. اعداد الشاف منال دلاعي

* دبـــــــارة اليوم:

- سلاطة أمك حورية - مرقة زيتون

اليـــوم – طاجين الباي - خبزة الهواء

مرقة زيتون

المكوّنات:

500غ زيتون أخضر

4 قطع دجاج، أفخاذ أو صدر

1 بصلة، مقطعة

ملعقتان كبيرتان زيت

1/2 كوب عصير ليمون حامض

1 مكعب مرقة دجاج

ملح

1/2 ملعقة صغيره كركم

1/2 ملعقة صغيره زعفران

1/2 ملعقة صغيره قرفة

2 كوب ماء دافئة

طريقة التحضير:

في قدر على النار، يغلى الزيتون لمدة 30 دقائق للتخلص من الملح الموجود فيه ثم يصفى ويوضع جانبا.

في وعاء، توضع قطع الدجاج، الملح، الكركم، الزعفران وعصير الليمون ثم يوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى يتشرب جيدا التتبيلة.في قدر على النار، يسخن الزيت، يوضع البصل، مكعب المرق، الدجاج المتبل ويقلى جيدا لمدة 10 دقائق حتى ينضج.يضاف الزيتون والماء الدافئ إلى الخليط ويترك القدر على نار هادئة حتى تتماسك الصلصة جيدا.يرفع القدر عن النار، يسكب طاجين الزيتون بالدجاج في طبق ويقدم ساخنا.

طاجين الباي

المكونات:

500 غرام من اللحم المفروم

9 بيضات

250غ من الريكوتا

200 غرام من المعدنوس

100 غرام من جبنة البارميزان

50 غ جبنة

1 بصلة صغيرة، مفرومة

1 ملعقة صغيرة من الكركم

زيت الزيتون

الملح والفلفل

طريقة التحضير:

في قدر كبيرة، تسخن 4 ملاعق طعام من زيت الزيتون ثم يقلى البصل لمدة 4 دقائق على نار هادئة

يضاف اللحم المفروم ويقلب لمدة 5 دقائق أخرى

يستمر طهو اللحم، مضيفا القليل من الماء إذا لزم الأمر

عندما ينضج اللحم بما فيه الكفاية، وترفع من على النار وتقسم إلى 3 أجزاء متساوية

خذ جزء وأضف 3 بيضات، ملعقتين من البارميزان، ملعقة من الجبن والسبانخ المطبوخ على البخار مع إضافة ½ ملعقة صغيرة من الكركم والملح والفلفل يمزج الكل معا

يوزيع الخليط في قاع طبق مدهون بالزيت

توضع في الفرن لمدة 10 دقيقة في درجة حرارة 180 درجة

في نفس الوقت، واتخاذ الجزء الثاني من اللحم المفروم

وضعت في وعاء

إضافة 3 البيض، الريكوتا، 2 ملعقة طعام جبن البارميزان و1 ملعقة كبيرة، ½ ملعقة صغيرة من الكركم والملح والفلفلو تمزج المكونات إزالة الطبق من الفرن وتوزيع الخليط الثاني على الطبق توضع في الفرن في نفس درجة الحرارة لمدة 10 دقيقة تضاف 3 بيضات للجزء الثالث من اللحم المفروم يضاف المعدنوس المفروم

إضافة الجبن المتبقيين وقليل من الكركم يضاف الملح والفلفل تخلط جيدا وكالمعتاد، وتصب على الطبقتين السابقة وتعاد للفرن تطهى لمدة 25ء30 دقيقة في نفس درجة الحرارة

خبزة الهواء

المكونات:

200 غ زبدة

200 غ سكر

150 غ بوفريوة

100 غ لوز

80 قطعة من البسكويت المربع

50 غ فستق مفروم

1/2 لتر الحليب

طريقة التحضير:

قشر ونفرم اللوز والبوفريوة .نخلط الزبدة مع السكر حتى يتحول الخليط الى عجينة متجانسة.يدهن طبق الفرن بقليل من الزبدة.

نغمس 16 قطعة بسكويت في الحليب المغلي البارد ثم نضعها في الطبق على شكل مربع نطلى طبقة البسكويت بقليل من خليط الزبدة ونرش بقليل من البوفريوة واللوز المفروم.نعيد العملية السابقة حتى ينتهي البسكويت، ننهي بالفستق وأخيرا نضعها في الثلاجة ثم نقصها عند التقديم.