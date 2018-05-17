زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو

ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد غرسة وذلك في إطار ليالي المتحف التي تنظٌمها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس والمعهد الوطني للتراث.

البرنامج يتضمٌن أيضا يوم 23 ماي سهرة مع حسن الدهماني ويوم 31 سهرة مع الفة بن رمضان أما يوم7 جوان فسيتم تنظيم زيارة للمتحف الوطني بباردو ستكون الزيارة ليلا وذلك لمزيد التعريف بالمتحف والترويج للسياحة الثقافية هذا البرنامج هو جزء من الخطة الاتصالية الجديدة للوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالمواقع والمعالم التي ترعاها الوكالة وسيتم تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع التي تمٌت تهيئتها مؤخرا.