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يوم الخميس 17 ماي 2018
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زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو
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الثقافي
زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد غرسة وذلك في إطار ليالي المتحف التي تنظٌمها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس والمعهد الوطني للتراث.

البرنامج يتضمٌن أيضا يوم 23 ماي سهرة مع حسن الدهماني ويوم 31 سهرة مع الفة بن رمضان أما يوم7 جوان فسيتم تنظيم زيارة للمتحف الوطني بباردو ستكون الزيارة ليلا وذلك لمزيد التعريف بالمتحف والترويج للسياحة الثقافية هذا البرنامج هو جزء من الخطة الاتصالية الجديدة للوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالمواقع والمعالم التي ترعاها الوكالة وسيتم تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع التي تمٌت تهيئتها مؤخرا.

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الثقافي
زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد غرسة وذلك في إطار ليالي المتحف التي تنظٌمها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس والمعهد الوطني للتراث.

البرنامج يتضمٌن أيضا يوم 23 ماي سهرة مع حسن الدهماني ويوم 31 سهرة مع الفة بن رمضان أما يوم7 جوان فسيتم تنظيم زيارة للمتحف الوطني بباردو ستكون الزيارة ليلا وذلك لمزيد التعريف بالمتحف والترويج للسياحة الثقافية هذا البرنامج هو جزء من الخطة الاتصالية الجديدة للوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالمواقع والمعالم التي ترعاها الوكالة وسيتم تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع التي تمٌت تهيئتها مؤخرا.

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زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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