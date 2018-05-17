زياد غرسة يفتتح ليالي متحف باردو

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ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد غرسة وذلك في إطار ليالي المتحف التي تنظٌمها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس والمعهد الوطني للتراث.
البرنامج يتضمٌن أيضا يوم 23 ماي سهرة مع حسن الدهماني ويوم 31 سهرة مع الفة بن رمضان أما يوم7 جوان فسيتم تنظيم زيارة للمتحف الوطني بباردو ستكون الزيارة ليلا وذلك لمزيد التعريف بالمتحف والترويج للسياحة الثقافية هذا البرنامج هو جزء من الخطة الاتصالية الجديدة للوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالمواقع والمعالم التي ترعاها الوكالة وسيتم تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع التي تمٌت تهيئتها مؤخرا.
ستحتضن الحديقة الأندلسية بمتحف باردو يوم السبت 19 ماي بداية من العاشرة ليلا سهرة لفرقة الرشيدية بقيادة زياد غرسة وذلك في إطار ليالي المتحف التي تنظٌمها الوكالة الوطنية للتراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع المندوبية الجهوية للثقافة بولاية تونس والمعهد الوطني للتراث.
البرنامج يتضمٌن أيضا يوم 23 ماي سهرة مع حسن الدهماني ويوم 31 سهرة مع الفة بن رمضان أما يوم7 جوان فسيتم تنظيم زيارة للمتحف الوطني بباردو ستكون الزيارة ليلا وذلك لمزيد التعريف بالمتحف والترويج للسياحة الثقافية هذا البرنامج هو جزء من الخطة الاتصالية الجديدة للوكالة الوطنية لإحياء التراث والتنمية الثقافية للتعريف بالمواقع والمعالم التي ترعاها الوكالة وسيتم تنظيم زيارات للمتاحف والمواقع التي تمٌت تهيئتها مؤخرا.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018