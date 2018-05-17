بسبب خلاف بين رئيس الجمعية وقائد الفرقة :عدل منفـذ في رشيديـة سوســـة

الشروق – مكتب الساحل:

عرف المعهد الجهوي للموسيقى بسوسة حالة من الاحتقان حيث تجمّع عدد من الأولياء ومن الناشطين في الجمعية الجهوية للرشيدية بسوسة احتجاجا على طريقة عمل هيئة الجمعية وعلى استغنائها عن قائد الفرقة قيدوم الموسيقيين وشيخ المالوف في سوسة الأستاذ فتحي بوسنينة الذي حضر صحبة عدل تنفيذ وبالمثل أحضر بدوره رئيس الجمعية خالد سلامة عدلا آخر.

الخلاف وصل إلى أوجه حسب ما صرح به الأستاذ فتحي بوسنينة لـ«لشروق» من خلال اجتماع عقدته الهيئة الأسبوع الفارط قائلا «أمام خمول أعضاء هيئة جمعية الرشيدية كنت أحاول الاتصال بعدة مهرجانات قصد تقديم عرضنا كفرقة مالوف تونسي تضم خيرة الشباب والكهول والأطفال قمت بتكوينهم ورعايتهم على مدى سنوات وتحصلنا على عدة جوائز وتكريمات وكانت لنا العديد من المشاركات في عدة تظاهرات جهوية ووطنية وآخر اتصالاتي كانت ثمرتها موافقة على برمجة عرض في أحد المهرجانات الدولية التونسية، أعلمت الهيئة بذلك ولكن ما راعني في اجتماعي بها أن قرر أعضاؤها وعلى رأسهم خالد سلامة جلب عناصر أخرى من خارج الفرقة قصد تطعيمها حسب تبريرهم وهو ما استفزني وأغضبني لأن هذا القرار هو استنقاص من القيمة الفنية لمجموعتي التي أبدعت كلما حضرت تظاهرة أو مهرجانا بشهادة الجميع ولا داعي لإسقاط أي شخص آخر عليها ولكن الهيئة رفضت وجهة نظري الفنية وتدخلت في صلاحياتي كرئيس فرقة ومؤطر ومكون موسيقي لمختلف أفراد هذه الفرقة وعند التعبير عن رأيي قرّرت التخلي عني مما أثار كل من يعرفني وخاصة تلامذتي وأولياءهم وأعضاء الفرقة وجعلهم يحتجون اليوم أمام المعهد الجهوي للموسيقى».

وأضاف بوسنينة أنّ «هذا الخلاف هو النقطة التي أفاضت الكأس لأني كنت ألاحظ في كل مرة انحراف الهيئة عن الأهداف الفنية والثقافية والتربوية التي رسمتها منذ تواجدي على رأس الفرقة وميلها للجانب التجاري إلى جانب عدم اهتمامها بالمجموعة خاصة من الجانب المعنوي، وبالتالي أعتبر رجوعي إلى الفرقة مشروطا باستقالة الهيئة وإعادة انتخاب مجموعة أخرى غيورة على الفرقة بعيدة عن الأهداف التجارية والمالية وتؤمن بالرسالة الفنية».

وفي المقابل صرّح لـ«لشروق» رئيس جمعية الرشيدية خالد سلامة وهو أيضا مدير المعهد العالي للموسيقى بسوسة قائلا «لا أرى موجبا لغضب الأستاذ فتحي بوسنينة ولا لهذه الاحتجاجات فكل ما في الأمر أننا أردنا تطعيم الفرقة بعناصر محترفة لأن العرض مقترن بمهرجان دولي عريق وليس تشكيكا في القيمة الفنية لقائد الفرقة ولا للمجموعة وكنا سابقا قد قمنا بذلك ولم يعترض فتحي لا أدري ما الذي غير موقفه». والتقت «الشروق» ببعض أعضاء الفرقة ومن تلاميذ بوسنينة حيث أجمعوا على عدم العودة للفرقة إلا بعودة أستاذهم وقائد فرقتهم وباستقالة أعضاء الهيئة معتبرين أن فتحي بوسنينة ليس قائد فرقة فقط بل هو أب كان سببا في تكوينهم وفي تأطيرهم وإدماجهم في الفرقة حتى أبدعوا وتألقوا حسب تعبيرهم. وقالت إحدى العضوات في هذه الفرقة «الهيئة أصبح توجهها تجاريا في آخر عرض بمهرجان «طبوع» طلبوا منا دفع مبلغ مالي قبل الصعود على الركح وإلا منعنا بتعلة معلوم الانخراط في الجمعية».

وقال اسكندر بن علية أحد أعضاء فرقة الرشيدية ووليّ لأحد المشاركين في الفرقة «هذه الهيئة مستبدة تعمل على استغلال هؤلاء الشباب والاشتغال بهم ثم رميهم، إنهم يمارسون التجارة وليس الفن ولا بد من إقالة هذه الهيئة وتجديدها من أجل استمرارية الفرقة وضمانا لأبنائنا ونحن مع الأستاذ فتحي لأن له استراتيجية فنية متكاملة بصدد تفعيلها وقد استفاد منه كل التلاميذ وأعضاء الفرقة».





رضوان شبيل