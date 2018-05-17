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يوم الخميس 17 ماي 2018
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طالبوا بحقهم في الترقيات والمنح:منشطو رياض الأطفال غاضبون
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النقابي
طالبوا بحقهم في الترقيات والمنح:منشطو رياض الأطفال غاضبون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس - الشروق:
صيحة فزع أطلقها منشطو رياض الأطفال في القطاع العمومي البالغ عددهم الجملي في كل الوزارات 376 منشطا منددين بما عبروا عنه بالمظلمة المسلطة عليهم منذ سنوات و تعاقبت عليها عديد الحكومات والمتمثلة في استثنائهم من كل الامتيازات والترقيات والمنح.
وأكد منشطو رياض الأطفال أن «المظلمة» التي يعيشونها منذ سنة 2001 منافية لقانون الوظيفة العمومية المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ولما جاء به الدستور تكريسا لمبدإ المساواة ومبدإ التناظر فًي الحقوق والواجبات بين أعوان الوظيفة العمومية. حيث تمّ استثناؤهم من كل الامتيازات والترقيات والمنح باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بهم لم يفتح لهم الآفاق منذ سنة 1982.
وأضاف المحتجون أن منشط رياض الأطفال أو منشط النوادي كلاهما ينضوي تحت نفس الأمر «عـ06ـدد لسنة 1969 المؤرخ في 04 جانفي 1969» المتعلق برياض ونوادي الأطفال المنقح بالأمر 952 لسنة 1974 المؤرخ في 02 نوفمبر 1974 وهما بنفس المستوى الدراسي وتكوّنا وتخرّجا بنفس الشهادة العلمية من المدرسة القومية لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، إلى غاية صدور الأمر عدد 452 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال وهو تاريخ الفصل بين السلكين.
وأوضح المحتجون أنّه في سنة 2000 صدر الأمر عـ2905ـدد بتاريخ 12 ديسمبر لفتح الآفاق أمام رجال التعليم التابعين لوزارة الشباب والطفولة متبوعا بمنشور توضيحي للأسلاك التي تشملها الترقيات بما فيها سلك منشطي رياض الأطفال لكنه تبع بمنشور عـ13ـدد بتارخ 15 ماي 2001 يستثني منشطي رياض الأطفال. وينص على أنّه سيتم إصدار نص ترتيبي ينظم عملية إدماج هذا السلك في الترقيات المذكورة بالأمر عـ2905ـدد، لكن -منذ ذلك التاريخ- لم يصدر هذا النص ولم يتم إدماج هذا السلك باستثناء 06 من منشطي الرياض وذلك بين سنة 2003 و2008 .
وأكد المحتجون أنهم توجهوا بمراسلات عديدة في الغرض الى مختلف الوزارات المعنية دون أن يتوصلوا الى أي حلول من شأنها رفع الظلم عنهم والذي لم يقف عند حد استثنائهم من الترقيات. بل شمل كذلك حرمانهم من المنح المسندة الى الأسلاك التربوية المشابهة لهم (منحة شهرية خاصة لفائدة إطارات التنشيط التربوي، ومنحة المستلزمات المدرسية، والترفيع في المنحة الإدارية لمنشطي النوادي التي بلغت 120د شهريا وحددت بـ45 د لمنشطي الرياض وحتى في الإحالة على التقاعد لم تتم مراعاة هذا السلك بكونه يتبع الوظائف المرهقة لا في السن ولا في التنفيل (سن التقاعد 60 والتنفيل 0). وأشار منشطو رياض الأطفال الى أن الفرق في الترقيات بين منشط نواد ومنشط رياض الأطفال بنفس الأقدمية وفي مكان العمل ذاته وبنفس الخطة بلغ 05 رتب وفي التأجير (يفوق 500 دينار). وهو ما يتطلب ضرورة التدخل العاجل من قبل مختلف الهياكل المعنية لإنصاف هؤلاء ممن ملوا سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها مختلف الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها دون الاكتراث بمعاناتهم.

شافية براهمي
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طالبوا بحقهم في الترقيات والمنح:منشطو رياض الأطفال غاضبون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 17 ماي 2018

تونس - الشروق:
صيحة فزع أطلقها منشطو رياض الأطفال في القطاع العمومي البالغ عددهم الجملي في كل الوزارات 376 منشطا منددين بما عبروا عنه بالمظلمة المسلطة عليهم منذ سنوات و تعاقبت عليها عديد الحكومات والمتمثلة في استثنائهم من كل الامتيازات والترقيات والمنح.
وأكد منشطو رياض الأطفال أن «المظلمة» التي يعيشونها منذ سنة 2001 منافية لقانون الوظيفة العمومية المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ولما جاء به الدستور تكريسا لمبدإ المساواة ومبدإ التناظر فًي الحقوق والواجبات بين أعوان الوظيفة العمومية. حيث تمّ استثناؤهم من كل الامتيازات والترقيات والمنح باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بهم لم يفتح لهم الآفاق منذ سنة 1982.
وأضاف المحتجون أن منشط رياض الأطفال أو منشط النوادي كلاهما ينضوي تحت نفس الأمر «عـ06ـدد لسنة 1969 المؤرخ في 04 جانفي 1969» المتعلق برياض ونوادي الأطفال المنقح بالأمر 952 لسنة 1974 المؤرخ في 02 نوفمبر 1974 وهما بنفس المستوى الدراسي وتكوّنا وتخرّجا بنفس الشهادة العلمية من المدرسة القومية لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، إلى غاية صدور الأمر عدد 452 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال وهو تاريخ الفصل بين السلكين.
وأوضح المحتجون أنّه في سنة 2000 صدر الأمر عـ2905ـدد بتاريخ 12 ديسمبر لفتح الآفاق أمام رجال التعليم التابعين لوزارة الشباب والطفولة متبوعا بمنشور توضيحي للأسلاك التي تشملها الترقيات بما فيها سلك منشطي رياض الأطفال لكنه تبع بمنشور عـ13ـدد بتارخ 15 ماي 2001 يستثني منشطي رياض الأطفال. وينص على أنّه سيتم إصدار نص ترتيبي ينظم عملية إدماج هذا السلك في الترقيات المذكورة بالأمر عـ2905ـدد، لكن -منذ ذلك التاريخ- لم يصدر هذا النص ولم يتم إدماج هذا السلك باستثناء 06 من منشطي الرياض وذلك بين سنة 2003 و2008 .
وأكد المحتجون أنهم توجهوا بمراسلات عديدة في الغرض الى مختلف الوزارات المعنية دون أن يتوصلوا الى أي حلول من شأنها رفع الظلم عنهم والذي لم يقف عند حد استثنائهم من الترقيات. بل شمل كذلك حرمانهم من المنح المسندة الى الأسلاك التربوية المشابهة لهم (منحة شهرية خاصة لفائدة إطارات التنشيط التربوي، ومنحة المستلزمات المدرسية، والترفيع في المنحة الإدارية لمنشطي النوادي التي بلغت 120د شهريا وحددت بـ45 د لمنشطي الرياض وحتى في الإحالة على التقاعد لم تتم مراعاة هذا السلك بكونه يتبع الوظائف المرهقة لا في السن ولا في التنفيل (سن التقاعد 60 والتنفيل 0). وأشار منشطو رياض الأطفال الى أن الفرق في الترقيات بين منشط نواد ومنشط رياض الأطفال بنفس الأقدمية وفي مكان العمل ذاته وبنفس الخطة بلغ 05 رتب وفي التأجير (يفوق 500 دينار). وهو ما يتطلب ضرورة التدخل العاجل من قبل مختلف الهياكل المعنية لإنصاف هؤلاء ممن ملوا سياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها مختلف الحكومات المتعاقبة قبل الثورة وبعدها دون الاكتراث بمعاناتهم.

شافية براهمي
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طالبوا بحقهم في الترقيات والمنح:منشطو رياض الأطفال غاضبون
17 ماي 2018 السّاعة 21:00
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