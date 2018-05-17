أسرار التمر.. تخليص الجسم من السمـوم

-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018
يعتبر التمر أحد أقدم الفواكه المزروعة في العالم، وقد ازدهرت زراعة أشجار النخيل منذ آلاف السنين في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان يعتبر أحد الأغذية الأساسيّة لسكّان هذه المناطق، أمَّا في الوقت الحالي فأصبحت تُزرع في جميع أنحاء العالم، وتجدر الإشارة إلى أنّه يوجد حول العالم أكثر من ألفي صنف من التمور، وبالإضافة إلى ذلك تتميز التمور بالطعم الحلو واللذيذ، لذا فإنَّه من الممكن استخدامها في وصفات الحلويات لإعطائها الحلاوة بالإضافة إلى القيمة الغذائية، ومن الجدير بالذّكر أنّ التمر غنيّ بالسعرات الحرارية إلا أنّه يعدّ إحدى الخيارات الصحيّة عند تناوله باعتدال.
وتزخر بلادنا بإنتاج أنواع مختلفة من أجود أنواع التّمور ومن أشهرها الدقلة وفطيمي.
وشاع في منطقة الشرق الأوسط قديما الاعتقاد بأن تناول التمر في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يساعد الجسم على التخلّص من السّموم التي يتعرّض لها خلال اليوم، كما اعتُقد أنّ استهلاك سبع تمرات خلال اليوم يساعد على حماية الأطفال من القلق والاضطرابات العصبيّة.
يعتبر التمر أحد أقدم الفواكه المزروعة في العالم، وقد ازدهرت زراعة أشجار النخيل منذ آلاف السنين في منطقة الشرق الأوسط، حيث كان يعتبر أحد الأغذية الأساسيّة لسكّان هذه المناطق، أمَّا في الوقت الحالي فأصبحت تُزرع في جميع أنحاء العالم، وتجدر الإشارة إلى أنّه يوجد حول العالم أكثر من ألفي صنف من التمور، وبالإضافة إلى ذلك تتميز التمور بالطعم الحلو واللذيذ، لذا فإنَّه من الممكن استخدامها في وصفات الحلويات لإعطائها الحلاوة بالإضافة إلى القيمة الغذائية، ومن الجدير بالذّكر أنّ التمر غنيّ بالسعرات الحرارية إلا أنّه يعدّ إحدى الخيارات الصحيّة عند تناوله باعتدال.
وتزخر بلادنا بإنتاج أنواع مختلفة من أجود أنواع التّمور ومن أشهرها الدقلة وفطيمي.
وشاع في منطقة الشرق الأوسط قديما الاعتقاد بأن تناول التمر في الصباح على معدة فارغة يمكن أن يساعد الجسم على التخلّص من السّموم التي يتعرّض لها خلال اليوم، كما اعتُقد أنّ استهلاك سبع تمرات خلال اليوم يساعد على حماية الأطفال من القلق والاضطرابات العصبيّة.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018