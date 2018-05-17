المهديــــــــــــة:حارس مدرسة متّهم بالتحرّش بتلميذات

«الشروق» – مكتب المهدية:

شهدت المدرسة الابتدائية بملولش من ولاية المهدية مساء يوم أول أمس الثلاثاء حالة من الاحتقان، وإضرابا للاطار التربوي على خلفية قيام حارس مدرسة وهو كهل من مواليد 1973 بالتحرش بعدد من التلميذات. وعلى إثر هذه الحادثة فتحت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تحقيقا في الغرض، وقامت بإعلام الوزارة، ومندوب حماية الطفولة، وبإعلام النيابة العمومية بالحادثة أذنت بإيقاف المتهم، وتكليف الفرقة المختصة بالبحث في الجرائم ضد المرأة والطفولة بالبحث في القضية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية الهادي طرشون لـ»الشروق» أن التقرير الذي تلقّته المندوبية من مدير المدرسة المذكورة يفيد أن الحارس قام بالتحرش بأكثر من خمس فتيات يدرسن بالسنة الخامسة، والسادسة من التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن إحدى المعلمات هي من أبلغت عن الحادثة بعد أن شاهدته في وضعية مريبة مع تلميذة، كما تم سماع تلميذات أخريات من الممكن أن يكنّ تعرضن بدورهن إلى التحرش من قبل المتّهم الذي تحصّن بالفرار.





سامي