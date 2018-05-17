المهديــــــــــــة:حارس مدرسة متّهم بالتحرّش بتلميذات

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«الشروق» – مكتب المهدية:
شهدت المدرسة الابتدائية بملولش من ولاية المهدية مساء يوم أول أمس الثلاثاء حالة من الاحتقان، وإضرابا للاطار التربوي على خلفية قيام حارس مدرسة وهو كهل من مواليد 1973 بالتحرش بعدد من التلميذات. وعلى إثر هذه الحادثة فتحت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تحقيقا في الغرض، وقامت بإعلام الوزارة، ومندوب حماية الطفولة، وبإعلام النيابة العمومية بالحادثة أذنت بإيقاف المتهم، وتكليف الفرقة المختصة بالبحث في الجرائم ضد المرأة والطفولة بالبحث في القضية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية الهادي طرشون لـ»الشروق» أن التقرير الذي تلقّته المندوبية من مدير المدرسة المذكورة يفيد أن الحارس قام بالتحرش بأكثر من خمس فتيات يدرسن بالسنة الخامسة، والسادسة من التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن إحدى المعلمات هي من أبلغت عن الحادثة بعد أن شاهدته في وضعية مريبة مع تلميذة، كما تم سماع تلميذات أخريات من الممكن أن يكنّ تعرضن بدورهن إلى التحرش من قبل المتّهم الذي تحصّن بالفرار.
«الشروق» – مكتب المهدية:
شهدت المدرسة الابتدائية بملولش من ولاية المهدية مساء يوم أول أمس الثلاثاء حالة من الاحتقان، وإضرابا للاطار التربوي على خلفية قيام حارس مدرسة وهو كهل من مواليد 1973 بالتحرش بعدد من التلميذات. وعلى إثر هذه الحادثة فتحت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية تحقيقا في الغرض، وقامت بإعلام الوزارة، ومندوب حماية الطفولة، وبإعلام النيابة العمومية بالحادثة أذنت بإيقاف المتهم، وتكليف الفرقة المختصة بالبحث في الجرائم ضد المرأة والطفولة بالبحث في القضية. وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمهدية الهادي طرشون لـ»الشروق» أن التقرير الذي تلقّته المندوبية من مدير المدرسة المذكورة يفيد أن الحارس قام بالتحرش بأكثر من خمس فتيات يدرسن بالسنة الخامسة، والسادسة من التعليم الابتدائي، مشيرا إلى أن إحدى المعلمات هي من أبلغت عن الحادثة بعد أن شاهدته في وضعية مريبة مع تلميذة، كما تم سماع تلميذات أخريات من الممكن أن يكنّ تعرضن بدورهن إلى التحرش من قبل المتّهم الذي تحصّن بالفرار.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018