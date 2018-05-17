نقابة أمنيّة وهميّة أمام القضاء

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تونس (الشروق)
استمعت امس الاول فرقة الاجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس الى النقابي الامني محمد الرويسي وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضد محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الامن الجمهوري، الذي تمت مقاضاته ايضا من قبل رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من المحامين وذلك على خلفية تصريحاته الاعلامية التي افاد خلالها ان رئاسة الحكومة تتآمر على وزير الداخلية.
كما يواجه محمد علي الرزقي تهما تتعلق بنشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام والتي تعلقت بتصريحاته التي مفادها ان الإرهابيين تولوا حفر نفق طوله 70 كلم يربط بين تونس وليبيا ،وقد اكدت الابحاث الاولية ان هذه الحادثة لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام.
من جهة اخرى، فقد رفع النقابي الامني محمد الرويسي شكاية ضد قناة التاسعة لعدم تمكينه من حق الرد في تصريحات المشتكى به محمد علي الرزقي الذي من المنتظر سماع اقواله في هذه القضايا خلال الفترة القادمة من قبل الوحدات الامنية وإحالة الملفات على النيابة العمومية لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وكان محمد علي الرزقي صرح خلال جلسة استماع لمجلس النواب صرح انه: تم الكشف مؤخرا من طرف أعوان الحرس الوطني، عن نفق يتجاوز طوله 70 كلم بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقا لدخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن.
من جهتها تولت نقابة الحرس الوطني تقديم قضية ضد نقابة الامن الجمهوري في شخص ممثلها القانوني محمد علي الرزقي وذلك على خلفية فيديو نشرته النقابة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوزها على معلومات خطيرة تورط قيادات امنية. وقد اعتبرت نقابة الحرس الوطني ان تلك المعطيات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك.
تونس (الشروق)
استمعت امس الاول فرقة الاجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس الى النقابي الامني محمد الرويسي وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضد محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الامن الجمهوري، الذي تمت مقاضاته ايضا من قبل رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من المحامين وذلك على خلفية تصريحاته الاعلامية التي افاد خلالها ان رئاسة الحكومة تتآمر على وزير الداخلية.
كما يواجه محمد علي الرزقي تهما تتعلق بنشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام والتي تعلقت بتصريحاته التي مفادها ان الإرهابيين تولوا حفر نفق طوله 70 كلم يربط بين تونس وليبيا ،وقد اكدت الابحاث الاولية ان هذه الحادثة لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام.
من جهة اخرى، فقد رفع النقابي الامني محمد الرويسي شكاية ضد قناة التاسعة لعدم تمكينه من حق الرد في تصريحات المشتكى به محمد علي الرزقي الذي من المنتظر سماع اقواله في هذه القضايا خلال الفترة القادمة من قبل الوحدات الامنية وإحالة الملفات على النيابة العمومية لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.
وكان محمد علي الرزقي صرح خلال جلسة استماع لمجلس النواب صرح انه: تم الكشف مؤخرا من طرف أعوان الحرس الوطني، عن نفق يتجاوز طوله 70 كلم بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقا لدخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن.
من جهتها تولت نقابة الحرس الوطني تقديم قضية ضد نقابة الامن الجمهوري في شخص ممثلها القانوني محمد علي الرزقي وذلك على خلفية فيديو نشرته النقابة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوزها على معلومات خطيرة تورط قيادات امنية. وقد اعتبرت نقابة الحرس الوطني ان تلك المعطيات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك.
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018
-
16:36ترامب يصف المهاجرين غير الشرعيين بـ"الحيوانات "
17 ماي 2018
-
-
15:58إنييستا يخالف رأي ميسي بشأن نيمار
17 ماي 2018
-
15:43بني مهيرة: اصابة 3 عسكريين في انزلاق سيارة عسكرية
17 ماي 2018
-
15:33البوسنة ترفض تسليم تونس المتهم باغتيال المهندس محمد الزواري
17 ماي 2018