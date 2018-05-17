نقابة أمنيّة وهميّة أمام القضاء

تونس (الشروق)

استمعت امس الاول فرقة الاجرام التابعة للحرس الوطني بن عروس الى النقابي الامني محمد الرويسي وذلك على خلفية الشكاية التي رفعها ضد محمد علي الرزقي كاتب عام نقابة الامن الجمهوري، الذي تمت مقاضاته ايضا من قبل رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية للمحامين ومجموعة من المحامين وذلك على خلفية تصريحاته الاعلامية التي افاد خلالها ان رئاسة الحكومة تتآمر على وزير الداخلية.

كما يواجه محمد علي الرزقي تهما تتعلق بنشر اخبار زائفة من شانها تعكير صفو النظام العام والتي تعلقت بتصريحاته التي مفادها ان الإرهابيين تولوا حفر نفق طوله 70 كلم يربط بين تونس وليبيا ،وقد اكدت الابحاث الاولية ان هذه الحادثة لا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام.

من جهة اخرى، فقد رفع النقابي الامني محمد الرويسي شكاية ضد قناة التاسعة لعدم تمكينه من حق الرد في تصريحات المشتكى به محمد علي الرزقي الذي من المنتظر سماع اقواله في هذه القضايا خلال الفترة القادمة من قبل الوحدات الامنية وإحالة الملفات على النيابة العمومية لاتخاذ القرارات القضائية المناسبة.

وكان محمد علي الرزقي صرح خلال جلسة استماع لمجلس النواب صرح انه: تم الكشف مؤخرا من طرف أعوان الحرس الوطني، عن نفق يتجاوز طوله 70 كلم بين تونس وليبيا، تم تحضيره سابقا لدخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي ومغادرة التونسيين إلى بؤر التوتر وربما العودة منه إلى أرض الوطن.

من جهتها تولت نقابة الحرس الوطني تقديم قضية ضد نقابة الامن الجمهوري في شخص ممثلها القانوني محمد علي الرزقي وذلك على خلفية فيديو نشرته النقابة المذكورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محتواه ما يفيد تحوزها على معلومات خطيرة تورط قيادات امنية. وقد اعتبرت نقابة الحرس الوطني ان تلك المعطيات مغلوطة ولا اساس لها من الصحة وتندرج في اطار مغالطة الراي العام ونسبة امور غير صحيحة لموظف عمومي دون الادلاء بما يثبت ذلك.

خديجة يحياوي